Nâng ý thức, giữ an toàn cho mỗi chuyến xe

Đại úy Phạm Văn Huyên, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đồng Nai phổ biến những nội dung về trật tự, an toàn giao thông đường bộ cho cán bộ, nhân viên, lái xe Bến xe Biên Hòa.

Chọn hình thức tuyên truyền phù hợp

Ngày 26-8, Bến xe Biên Hòa (phường Trấn Biên) phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố Đồng Nai tổ chức hội nghị tuyên truyền, PBGDPL về trật tự, an toàn giao thông đường bộ cho cán bộ, nhân viên và đội ngũ lái xe. Hoạt động thiết thực được tổ chức trong thời điểm nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, gắn với việc thực hiện các chỉ đạo về tổ chức vận tải, phục vụ vận chuyển hành khách, hàng hóa trong dịp lễ Quốc khánh 2-9 và năm học mới 2026-2027.

Tại hội nghị, báo cáo viên Phòng CSGT cập nhật những nội dung quan trọng của pháp luật về giao thông đường bộ; đồng thời thông tin các yêu cầu về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong hoạt động vận tải.

Điểm đáng chú ý của buổi tuyên truyền là nội dung được gắn với những lỗi vi phạm thường gặp trong quá trình điều khiển phương tiện như: không chấp hành vạch kẻ đường, không thắt dây an toàn, vượt đèn đỏ, chạy quá tốc độ, sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông... Thay vì chỉ truyền đạt các quy định khô cứng, báo cáo viên sử dụng các video, clip, hình ảnh và tình huống giao thông thực tế để minh họa. Những vụ tai nạn, tình huống nguy hiểm được phân tích từ nguyên nhân đến cách phòng tránh, giúp người nghe dễ hình dung những hậu quả có thể xảy ra chỉ từ một hành vi thiếu cẩn trọng.

Đại úy Phạm Văn Huyên, Phòng CSGT Công an thành phố Đồng Nai cho biết: Lái xe được nhắc nhở tuyệt đối không điều khiển phương tiện khi mệt mỏi hoặc trong cơ thể có chất kích thích; kiểm tra hệ thống, thiết bị an toàn trước khi xuất bến; chở đúng số người quy định, đón - trả khách đúng nơi quy định… Đối với xe đưa đón học sinh, yêu cầu có người quản lý, hướng dẫn đi cùng nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh trong suốt hành trình.

“Việc đưa các tình huống thực tế vào nội dung tuyên truyền giúp người nghe nhận diện rõ hơn những nguy cơ mất an toàn khi tham gia giao thông. Qua đó, lái xe có thêm kinh nghiệm xử lý tình huống, chủ động phòng tránh tai nạn” - Đại úy Phạm Văn Huyên chia sẻ.

Từ góc độ người trực tiếp làm việc tại bến xe, anh Trần Minh Tuấn, nhân viên bảo vệ Bến xe Biên Hòa cho rằng: Cách tuyên truyền trực quan sinh động đã giúp người nghe dễ tiếp thu và ghi nhớ lâu hơn. Những hình ảnh thực tế về tai nạn giao thông cũng là lời nhắc nhở để mỗi người thận trọng hơn trong công việc và khi tham gia giao thông hằng ngày.

Đối với người trực tiếp cầm lái, anh Nguyễn Văn Định, lái xe Công ty TNHH Dịch vụ - Du lịch Hoàng Hà D.L (phường Trấn Biên) chia sẻ: “Những chương trình như thế này rất thiết thực với anh em lái xe. Qua buổi tập huấn, chúng tôi nắm rõ hơn các quy định pháp luật và có thêm kỹ năng phản ứng trước các tình huống trên đường để bảo đảm an toàn cho bản thân và người tham gia giao thông”.

Theo anh Nguyễn Văn Định, kiến thức được trang bị tại các buổi tuyên truyền cần tiếp tục được áp dụng vào công việc hằng ngày; đồng thời chia sẻ rộng rãi đến người thân, đồng nghiệp. Khi mỗi người cùng có ý thức chấp hành pháp luật, những hành vi nguy hiểm trên đường sẽ từng bước được hạn chế. Đây cũng là cách để đội ngũ lái xe, nhân viên vận tải trở thành những “tuyên truyền viên” ngay trong công việc hằng ngày, góp phần hình thành thói quen giao thông an toàn trong cộng đồng.

Những chương trình tuyên truyền an toàn giao thông rất thiết thực với đội ngũ tài xế. Chúng tôi mong các hoạt động này tiếp tục được duy trì, lan tỏa mạnh hơn, nhất là vào những dịp cao điểm nhằm giúp đội ngũ tài xế chủ động áp dụng kiến thức được tập huấn vào công việc, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh. Anh NGUYỄN VĂN ĐỊNH, lái xe Công ty TNHH Dịch vụ - Du lịch Hoàng Hà D.L

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật

Theo ông Trình Hoài Vinh, Phó Giám đốc phụ trách Bến xe Biên Hòa, đội ngũ lái xe, nhân viên và người lao động trong lĩnh vực vận tải là những người trực tiếp phục vụ, đưa đón hành khách mỗi ngày. Vì vậy, việc trang bị kiến thức pháp luật, nâng cao trách nhiệm nghề nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với an toàn của từng chuyến xe. Qua tuyên truyền, mỗi cán bộ, nhân viên, lái xe có thêm kiến thức và ý thức chấp hành nghiêm pháp luật về giao thông. Quan trọng nhất là bảo đảm an toàn tính mạng cho bản thân, hành khách và người đi đường.

Không chỉ Bến xe Biên Hòa, công tác tuyên truyền, PBGDPL về giao thông cũng được các cơ quan, đơn vị quản lý bến xe, DN vận tải trên địa bàn thành phố Đồng Nai quan tâm triển khai thường xuyên trong thời gian qua.

Ông Tống Thanh Hải, Giám đốc Công ty cổ phần Bến xe và Dịch vụ vận tải Đồng Nai cho biết: Công ty thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, PBGDPL đến đội ngũ cán bộ, nhân viên và các nhà xe hoạt động tại những bến xe do đơn vị quản lý. Nội dung tuyên truyền tập trung vào những yêu cầu thiết thực đối với hoạt động vận tải như: chấp hành số người được phép chở; tuyệt đối không sử dụng rượu, bia, ma túy và các chất gây nghiện khi điều khiển phương tiện; chấp hành quy định pháp luật khi điều khiển phương tiện lưu thông trên đường; thực hiện đúng giá vé, tuyến vận tải và quy định về chất lượng dịch vụ…

Các đơn vị cũng được nhắc nhở kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện đúng thời gian làm việc của lái xe, nhất là đối với những chuyến hoạt động vào ban đêm cho đảm bảo an toàn. Cùng với đó là yêu cầu kiểm tra tình trạng kỹ thuật phương tiện trước khi đưa vào khai thác; bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện đúng quy định; giữ phương tiện bảo đảm chất lượng phục vụ hành khách.

Thời gian tới, công tác tuyên truyền, PBGDPL trong các cơ quan, đơn vị, DN vận tải cần tiếp tục được đẩy mạnh theo hướng thiết thực, hiệu quả, gắn với trách nhiệm của từng cá nhân và tổ chức. Bởi khi người lái xe hiểu luật, nhân viên có trách nhiệm và DN tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn, mỗi chuyến xe lăn bánh sẽ thêm một phần an toàn, mỗi hành khách sẽ thêm một phần yên tâm. Từ những hành trình an toàn ấy, văn hóa giao thông văn minh từng bước được hình thành và lan tỏa sâu rộng trên địa bàn thành phố Đồng Nai.