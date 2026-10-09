Nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia, giảm chi phí vay cho Nhà nước và doanh nghiệp

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế mới thường niên 2026 vừa diễn ra tại Hà Nội ngày 3/10, bà Mariam J. Sherman, Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Campuchia và CHDCND Lào, lưu ý đây là thời điểm Việt Nam có thể đẩy mạnh đầu tư cho phát triển.

Tuy nhiên, kinh nghiệm quốc tế cho thấy những quốc gia thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình không nhất thiết là những nước đầu tư nhiều nhất. Quan trọng là đầu tư hiệu quả và xây dựng được thể chế, thị trường có khả năng duy trì đầu tư và đổi mới sáng tạo lâu dài.

Bà Mariam J. Sherman tập trung phân tích ba nhóm vấn đề gồm: thể chế, chính sách đột phá và nguồn lực tài chính.

Thể chế cần chuyển trọng tâm từ kiểm soát đầu vào sang đánh giá kết quả. Nếu hiệu quả chi đầu tư của Việt Nam đạt mức bình quân của các nước ASEAN-5, tăng trưởng có thể tăng thêm tương đương 1 điểm phần trăm GDP mỗi năm mà không cần đầu tư thêm. Không ngừng nâng cao chất lượng thể chế là yếu tố cốt lõi để trở thành một nền kinh tế thu nhập cao.

Bà Mariam J. Sherman cho rằng nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia sẽ giúp giảm chi phí vay cho Nhà nước và doanh nghiệp. Ảnh: VnEconomy

Bà Mariam J. Sherman cũng cho rằng chính sách mạnh mẽ nhất là các chính sách đồng bộ các cơ chế khuyến khích, để đầu tư công, doanh nghiệp tư nhân và nguồn thu ngân sách củng cố lẫn nhau. Chi phí logistics của Việt Nam vẫn ở mức cao so với mặt bằng khu vực. Các tuyến cao tốc, cảng biển và đường sắt mới có thể giúp giảm chi phí, mở ra thị trường mới cho doanh nghiệp trong nước và giúp du khách đến được nhiều điểm đến hơn.

Về huy động nguồn lực tài chính, bà Mariam J.Sherman viện dẫn số liệu kế hoạch đầu tư giai đoạn 2026-2030 đòi hỏi nguồn vốn rất lớn, ở mức 38,5 triệu tỷ đồng, tương đương 1,45 nghìn tỷ USD, trong đó 80% dự kiến đến từ khu vực tư nhân. Nguồn lực công không thể đáp ứng nhu cầu này, hệ thống ngân hàng cũng không nên phải gánh vác phần lớn trách nhiệm, vì vậy Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam đề cập đến phát triển thị trường trái phiếu trong nước theo chiều sâu.

Đồng thời, xây dựng chính sách hướng tới nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia lên mức đầu tư, phù hợp với kế hoạch của Chính phủ đến năm 2030. Việc nâng hạng tín nhiệm sẽ giúp giảm chi phí vay không chỉ cho Nhà nước mà cả những doanh nghiệp Việt Nam chịu ảnh hưởng từ xếp hạng tín nhiệm quốc gia.

VnEconomy trân trọng giới thiệu toàn phiên phát biểu của bà Mariam J. Sherman, Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Campuchia và CHDCND Lào, với hàng loạt các giải pháp, gợi mở hướng đầu tư, thực thi chính sách một cách có hiệu quả.