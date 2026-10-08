Nâng vốn đầu tư cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng lên hơn 9.000 tỷ đồng

Theo quyết định, diện tích đất sử dụng của dự án được điều chỉnh từ khoảng 273,57ha lên 303,62ha. Phần diện tích tăng thêm phục vụ triển khai các hạng mục hạ tầng kỹ thuật được bổ sung, gồm ba nhánh kết nối, một đơn nguyên cầu vượt tại nút giao Mai Sơn và một cầu vượt ngang tại nút giao Khánh Dương.

Nâng tổng mức đầu tư cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng lên 9.113 tỷ đồng.

Cơ cấu tổng mức đầu tư sau điều chỉnh gồm chi phí xây dựng, chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và chi phí dự phòng. Các hạng mục bổ sung, điều chỉnh được yêu cầu hoàn thành thi công trong năm 2028.

UBND tỉnh Ninh Bình giao các xã, phường có dự án đi qua, trong đó có Yên Mô, Yên Từ, Khánh Nhạc... tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm đáp ứng tiến độ thi công. Các sở, ngành, địa phương được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai.

Dự án cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, đoạn qua tỉnh Ninh Bình có chiều dài 25,3km, điểm đầu tại nút giao Mai Sơn kết nối với cao tốc Bắc - Nam phía Đông và điểm cuối tại cầu vượt sông Đáy, kết nối Ninh Bình với Nam Định. Dự án được khởi công ngày 19/4/2025.

Công trình được đầu tư với quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, tốc độ thiết kế 120km/h, nền đường rộng gần 25m, mặt đường rộng 15m. Toàn tuyến gồm 12 cầu, trong đó có 3 cầu vượt dân sinh và 3 nút giao liên thông.

Trước khi điều chỉnh, dự án có tổng mức đầu tư 6.865 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh Ninh Bình. Việc điều chỉnh, bổ sung các hạng mục nhằm hoàn thiện hệ thống kết nối, đáp ứng yêu cầu khai thác đồng bộ tuyến cao tốc và tiến độ chung của dự án.

Tiến Anh