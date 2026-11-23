“Nắng trong tâm” - Ánh sáng nghệ thuật trên hành trình trở về
Sau nhiều năm học tập và sáng tác tại Pháp, họa sĩ Tamhuy đã chọn Hà Nội làm điểm dừng chân cho triển lãm cá nhân đầu tiên của mình mang tên “Nắng trong tâm”. 72 tác phẩm hội họa trừu tượng là kết tinh của hành trình sáng tạo xuyên biên giới, nơi những trải nghiệm văn hóa Đông - Tây gặp gỡ, hòa quyện và định hình một ngôn ngữ nghệ thuật mang đậm dấu ấn cá nhân.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/nang-trong-tam-anh-sang-nghe-thuat-tren-hanh-trinh-tro-ve-246261123061700742.htm