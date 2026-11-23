Đồng chí Võ Văn Kiệt là một trong những nhà lãnh đạo lỗi lạc của Đảng và Nhà nước ta, người mà lúc sinh thời tôi thường gọi bằng cái tên thân mật: anh Sáu, anh Sáu Dân. Trên chiến trường cũng như trên chính trường, Võ Văn Kiệt là một chiến sĩ Cách mạng, một chính khách có tài năng thiên bẩm và đa diện. Hôm nay kỷ niệm sinh nhật của anh cũng trùng khớp với ngày Văn hóa Việt Nam, tôi viết bài 'Đồng chí Võ Văn Kiệt với sự nghiệp phát triển văn hóa' để tưởng nhớ anh.