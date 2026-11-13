Nâng trần vay thương mại nước ngoài lên 10 tỷ USD

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký Quyết định số 2184/QĐ-TTg ngày 11-11-2026, sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 352/QĐ-TTg về Kế hoạch vay, trả nợ công năm 2026.

Theo quyết định mới, hạn mức vay thương mại nước ngoài trung, dài hạn của doanh nghiệp và tổ chức tín dụng không được Chính phủ bảo lãnh, thực hiện theo phương thức tự vay, tự trả, được nâng lên tối đa 10 tỷ USD/năm. Đồng thời, tốc độ tăng dư nợ vay nước ngoài ngắn hạn được điều chỉnh lên tối đa 27% so với dư nợ cuối năm 2025.

Trước đó, Quyết định số 352/QĐ-TTg quy định hạn mức vay trung, dài hạn khoảng 6,124 tỷ USD/năm và tốc độ tăng dư nợ vay ngắn hạn khoảng 19-20%. Như vậy, hạn mức vay trung, dài hạn được nâng thêm khoảng 3,876 tỷ USD, tương đương mức tăng hơn 63% so với kế hoạch ban đầu.

Việc điều chỉnh này mở rộng dư địa huy động vốn quốc tế cho doanh nghiệp và tổ chức tín dụng trong năm 2026. Quyết định số 2184/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.