Nâng trần tiền ăn bán trú: Phụ huynh kỳ vọng chất lượng nhưng lo chi phí

Đồng thuận nâng chất lượng bữa ăn nhưng lo áp lực chi phí

Dự thảo quy định các khoản thu, cơ chế quản lý dịch vụ giáo dục công lập do UBND TP Hà Nội soạn thảo đang đề xuất nâng mức trần tiền ăn trưa bán trú khối phổ thông lên tối đa 50.000 đồng/học sinh/ngày. Trước thông tin này, ghi nhận từ các bậc cha mẹ cho thấy sự chia sẻ với áp lực chi phí của nhà trường trong bối cảnh giá cả thị trường biến động.

Anh Khổng Trần Trung, phụ huynh có con học lớp 7 tại phường Hà Đông (Hà Nội) cho rằng, mức trần 35.000 đồng áp dụng nhiều năm qua hiện eo hẹp đối với các đơn vị nấu ăn. "Chi phí nguyên liệu, thực phẩm, nhân công chế biến, vận chuyển cho đến điện, nước sinh hoạt đều tăng. Học sinh trung học đang lứa tuổi phát triển thể chất nhanh, vận động nhiều nên nhu cầu năng lượng rất cao.

Nếu giữ nguyên mức thu cũ, nhà trường vất vả để đa dạng thực đơn mà vẫn bảo đảm định lượng. Vì vậy, việc điều chỉnh trần chi phí là cần thiết để các con không chỉ ăn no mà được ăn ngon, đủ chất và an toàn".

Cùng chung quan điểm, chị Nguyễn Phương Anh, phụ huynh học sinh khối 4 tại phường Giảng Võ bày tỏ, hầu hết cha mẹ đều sẵn sàng đồng hành cùng nhà trường nếu khoản tiền đóng thêm thực sự chuyển hóa thành chất lượng dinh dưỡng trong từng khay cơm của con.

Bữa ăn bán trú của học sinh một trường THCS trên địa bàn Hà Nội. Ảnh: HB

Tuy nhiên, chị Đỗ Hoài Thu, phụ huynh có con học tiểu học tại phường Đông Ngạc lại tính toán, ngoài tiền ăn bán trú, gia đình còn chi trả thêm các khoản dịch vụ bán trú, kỹ năng sống... Mỗi mục tăng thêm một ít sẽ tạo thành áp lực tài chính không nhỏ đối với các gia đình có đông con đi học hoặc thu nhập trung bình.

Đặc biệt, sự lo ngại của phụ huynh còn đến từ một số vụ việc liên quan đến định lượng suất ăn đạm bạc tại vài trường học trên địa bàn thời gian qua. Chị Thu nhấn mạnh, khi một số nơi thu mức 40.000 đồng/bữa nhưng khay cơm của học sinh vẫn bị phản ánh là quá ít thịt cá, thiếu hụt dinh dưỡng thì việc đề xuất nâng trần lên 50.000 đồng tự nhiên khiến phụ huynh phải đặt dấu hỏi. Điều cha mẹ quan tâm nhất không chỉ là đóng thêm bao nhiêu tiền mà là nhà trường sẽ kiểm soát chất lượng ra sao để tương xứng với số tiền gia đình bỏ ra.

Cần lộ trình linh hoạt và tăng cường giám sát công khai

Đứng ở góc độ đại diện cho tiếng nói cha mẹ học sinh, một phụ huynh là trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh một trường tiểu học tại phường Đại Mỗ đánh giá cao tính linh hoạt của dự thảo lần này.

Theo phụ huynh, dự thảo quy định mức trần 50.000 đồng là giới hạn tối đa để thỏa thuận chứ không phải mức thu cào bằng bắt buộc cho tất cả các trường. Mức tối thiểu 40.000 đồng và mức trần 50.000 đồng tạo ra khung pháp lý rõ ràng để nhà trường và phụ huynh cùng ngồi lại bàn bạc. Tùy thuộc vào điều kiện kinh tế của người dân từng khu vực, nhà trường có thể thỏa thuận mức thu thực tế phù hợp như 40.000, 45.000 hay 50.000 đồng/ngày.

Đặc biệt, từ đầu năm học 2026-2027, đa số các trường đã vừa áp dụng điều chỉnh mức tiền ăn trưa từ 35.000 đồng lên 40.000 đồng/ngày. Do đó, việc chuyển tiếp ngay lên mức trần 50.000 đồng sẽ khó diễn ra đồng loạt mà cần có lộ trình từng bước để gia đình kịp thích ứng.

Đại diện ban phụ huynh nhấn mạnh, điều quan trọng nhất là nhà trường phải công khai thực đơn theo tuần, minh bạch nguồn gốc thực phẩm an toàn và tạo điều kiện cho đại diện phụ huynh tham gia giám sát đột xuất bữa ăn bán trú. Có như vậy mới tạo được sự tin tưởng bền vững vì sức khỏe của các con.