Nâng trách nhiệm, tăng tỷ lệ giải ngân

Nhận diện điểm nghẽn và nỗ lực tháo gỡ

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 của Cà Mau hơn 10.328 tỷ đồng. Ðến hết quý III, toàn tỉnh giải ngân 5.449 tỷ đồng, đạt 52,8% kế hoạch. Dù có chuyển biến tích cực so với cùng kỳ năm 2025, nhưng tỷ lệ này vẫn còn thấp hơn nhiều so với con số 75% theo kế hoạch của UBND tỉnh. Ðể đạt mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, nhiệm vụ đặt ra từ nay đến cuối năm vô cùng nặng nề.

Phân tích những khó khăn hiện tại ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân, ông Huỳnh Công Quân, Giám đốc Sở Tài chính, cho rằng, vướng mắc về mặt bằng là điểm nghẽn lớn nhất và kéo dài nhất trong nhiều năm qua. Bên cạnh đó, nhiều công trình, dự án còn bị ảnh hưởng bởi nguồn cung vật liệu xây dựng vẫn khan hiếm, giá thành tiếp tục tăng.

Tuyến đường ra đảo Hòn Khoai đang được Cà Mau triển khai quyết liệt.

Ngoài ra, nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia do ngân sách Trung ương bổ sung vào khoảng tháng 6 và 7/2026 khá trễ, nên hiện vẫn đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục phân bổ. Một số dự án triển khai vào thời điểm mưa nhiều khiến tiến độ bị chậm, ảnh hưởng không nhỏ đến tỷ lệ giải ngân chung.

Ðể đạt mục tiêu đề ra, nhiều giải pháp đã và đang được các sở, ngành, đơn vị triển khai. Với nguồn vốn đầu tư công được phân bổ trên 2.301 tỷ đồng cho 38 dự án, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh là một trong những chủ đầu tư nắm giữ lượng vốn lớn, chiếm 22,3% vốn đầu tư công toàn tỉnh.

Dự án nâng cấp tuyến Quốc lộ 63, đoạn phường An Xuyên, đang được đẩy nhanh tiến độ.

Ông Trịnh Thanh Sang, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, thông tin: Ðơn vị đang tập trung mọi nguồn lực cho các dự án; tổ chức họp giao ban hằng tuần trên công trường nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, chồng chéo giữa các nhà thầu nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân. Ðồng thời, Ban yêu cầu các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, vật tư, máy móc thiết bị, liên tục tăng ca để thi công bù đắp khối lượng chậm trễ thời gian qua.

Ban Quản lý dự án công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh cũng là một trong những chủ đầu tư lớn, được giao quản lý nguồn vốn đầu tư công năm 2026 khoảng 1.311 tỷ đồng. Ông Nguyễn Minh Ðức, Giám đốc Ban Quản lý, cho biết, các dự án chậm tiến độ hiện nay chủ yếu do vướng công tác giải phóng mặt bằng. Vì vậy, đơn vị đang triển khai nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn này nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân.

Mới đây, trong buổi làm việc với 3 ban quản lý dự án chuyên ngành cấp tỉnh về tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Ðảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Ðại biểu Quốc hội tỉnh, chỉ đạo Ban Thường vụ Ðảng uỷ UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng; cùng với đó, tập trung xử lý nghiêm các nhà thầu, đơn vị thi công chậm tiến độ. Chủ đầu tư và chính quyền địa phương phải phát huy vai trò, trách nhiệm, linh hoạt triển khai các chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi giải phóng mặt bằng theo đúng quy định của pháp luật. Ðặc biệt, đẩy nhanh tiến độ giải ngân nhưng phải đảm bảo chất lượng công trình.

Giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm

Vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng là một trong những khó khăn lớn nhất và kéo dài trong nhiều năm qua. Tại buổi làm việc quý III về tình hình thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 (bao gồm cả nguồn vốn năm 2025 chuyển sang) của 3 ban quản lý dự án chuyên ngành cấp tỉnh, đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HÐND tỉnh, nhấn mạnh: “Công tác giải phóng mặt bằng không thể dây dưa, kéo dài. Khi đã tính đúng, tính đủ theo quy định thì cần phải có những biện pháp kiên quyết hơn trong bảo vệ thi công”.

Tuyến cao tốc Cà Mau - Đất Mũi đang được tỉnh tập trung đẩy nhanh tiến độ.

Ðể đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, từ đầu năm đến nay, UBND tỉnh ban hành nhiều kế hoạch và văn bản chỉ đạo. Quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của tỉnh là nâng cao trách nhiệm người đứng đầu các sở, ngành, cơ quan, đơn vị và chính quyền địa phương. Theo đó, các đơn vị xây dựng kế hoạch giải ngân chi tiết ở từng dự án cụ thể và có phân giao nhiệm vụ, trách nhiệm rõ ràng. Tập trung ưu tiên giải ngân nguồn vốn Trung ương năm 2025 chuyển tiếp, phấn đấu hoàn thành trước ngày 31/12/2026 để hạn chế nguy cơ bị huỷ vốn.

Liên quan đến tiến độ giải ngân, trong Kế hoạch số 17347/UBND-KTTH ngày 12/10, UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tỉnh và UBND các xã, phường tham mưu điều chuyển vốn từ các dự án giải ngân chậm sang dự án có nhu cầu bổ sung vốn. Ðồng thời, kiểm soát chặt chẽ, đẩy nhanh việc thu hồi tạm ứng, không để xảy ra tình trạng tạm ứng quá hạn; rà soát và tham mưu xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, vướng mắc kéo dài, quyết tâm phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao.

Hiện nhiều địa phương đang triển khai quyết liệt các dự án lộ giao thông nông thôn.

Thời gian từ nay đến cuối năm không nhiều, trong khi khối lượng vốn cần giải ngân còn rất lớn. Do đó, nâng cao tinh thần trách nhiệm, phân công "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm" đối với từng dự án, từng nguồn vốn của từng chủ đầu tư, từng địa phương là giải pháp then chốt để đảm bảo tiến độ giải ngân, nâng cao chất lượng công trình và hiệu quả đầu tư. Từ đó, góp phần quan trọng hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số của tỉnh.