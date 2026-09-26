Nâng trách nhiệm của cả chủ thể giám sát và đối tượng chịu sự giám sát

Chiều 26/9, Đoàn khảo sát số 1, Ban Chỉ đạo Đề án của Đảng ủy Quốc hội về “Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động giám sát của Quốc hội, của Hội đồng nhân dân” làm việc với tỉnh Phú Thọ.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án, Trưởng Đoàn khảo sát Đỗ Văn Chiến chủ trì buổi làm việc, nhằm đánh giá thực tiễn công tác lãnh đạo của cấp ủy đối với hoạt động giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; đồng thời ghi nhận những đề xuất, kiến nghị nhằm tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả giám sát trong thời gian tới.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến phát biểu chỉ đạo. Ảnh TTXVN.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến ghi nhận, đánh giá cao những kết quả tỉnh Phú Thọ đạt được, đồng thời chúc mừng những kết quả tích cực của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2026.

Kinh tế - xã hội tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao, GRDP đạt 10,18%, dẫn đầu khu vực Trung du và miền núi phía Bắc, thuộc nhóm 9 địa phương có mức tăng trưởng hai chữ số của cả nước. Công nghiệp tăng 15,94%; thu ngân sách nhà nước đạt trên 34,6 nghìn tỷ đồng, tăng 18,7% so với cùng kỳ. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, bộ máy chính quyền hai cấp vận hành thông suốt.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh công tác giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phải gắn với mục tiêu phục vụ phát triển, thúc đẩy hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, không gây cản trở và không mang tính hình thức. Từ đó, ông Đỗ Văn Chiến lưu ý vai trò của kết nối hạ tầng giao thông liên vùng đối với phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; đồng thời đề nghị tiếp tục nghiên cứu cơ chế, chế tài rõ ràng nhằm nâng cao trách nhiệm của cả chủ thể thực hiện giám sát và đối tượng chịu sự giám sát.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh TTXVN.

Về lấy phiếu tín nhiệm và chất vấn đối với các chức danh do HĐND bầu, ông Đỗ Văn Chiến lưu ý áp lực công việc giữa các ngành, lĩnh vực có sự khác nhau, nhất là tài chính, tài nguyên và môi trường, xây dựng, dân tộc. Vì vậy, thông tin phục vụ đánh giá cần bảo đảm khách quan, công bằng, có tiêu chí cụ thể. Đồng chí đề nghị nghiên cứu quy định để trong trường hợp cần thiết, Thường trực HĐND có quyền yêu cầu cung cấp thông tin theo quy định của Đảng và pháp luật.

Đối với một số bất cập trong thực tiễn thi hành pháp luật, trong đó có quy định về quản lý, giam giữ đối tượng “tù chung thân không giảm án” gây áp lực cho lực lượng quản lý và công tác bảo đảm an toàn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cho biết Đoàn khảo sát sẽ tiếp thu, tổng hợp đầy đủ các kiến nghị của tỉnh Phú Thọ để báo cáo Trung ương xem xét, hoàn thiện thể chế. Các ý kiến tại buổi làm việc là cơ sở thực tiễn để tiếp tục hoàn thiện Đề án, hướng tới nâng cao chất lượng và tính thực chất của hoạt động giám sát.