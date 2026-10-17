Nâng thu nhập, giảm nghèo bền vững

Xưởng cơ khí Thắng Huệ, khu 8, xã Vĩnh Chân góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương.

Đến nay, trên địa bàn xã có hơn 20 doanh nghiệp, hợp tác xã và trên 200 hộ kinh doanh cá thể có đăng ký kinh doanh đang hoạt động. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh chủ yếu có quy mô nhỏ và vừa, sử dụng lao động tại chỗ, tập trung vào những ngành nghề như may mặc, gia công cơ khí, đồ gỗ và một số ngành nghề tiểu thủ công nghiệp khác. Hoạt động của các cơ sở không chỉ tạo ra sản phẩm phục vụ thị trường mà còn góp phần giải quyết việc làm cho khoảng 3.200 lao động, bao gồm cả lao động thời vụ.

Tại Xưởng cơ khí Thắng Huệ ở thôn 8, nhu cầu về lao động được duy trì từ hoạt động sản xuất, gia công các sản phẩm phục vụ đời sống, sản xuất. Đặc thù của ngành nghề này là không đòi hỏi tất cả lao động phải có trình độ chuyên môn cao ngay từ đầu, song người lao động cần được hướng dẫn kỹ thuật, rèn luyện tay nghề, tuân thủ quy định về an toàn lao động.

Vì vậy, phát triển xưởng cơ khí quy mô phù hợp không chỉ tạo việc làm cho lao động có tay nghề mà còn mở ra cơ hội học nghề, nâng cao kỹ năng cho lao động nông thôn. Thông qua việc làm tại xưởng, người lao động có thêm lựa chọn sinh kế thay vì chỉ phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp.

Xã Vĩnh Chân khuyến khích phát triển mô hình chăn nuôi thủy sản, tạo động lực nâng cao thu nhập cho người dân.

Bên cạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, Vĩnh Chân tiếp tục xác định nông nghiệp là lĩnh vực quan trọng, tập trung nâng cao hiệu quả sản xuất, khai thác tốt tiềm năng đất đai và nguồn lao động địa phương. Xã định hướng đẩy mạnh ứng dụng khoa học, kỹ thuật, đổi mới phương thức tổ chức sản xuất, khuyến khích người dân lựa chọn cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thực tế và nhu cầu thị trường. Việc nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm được gắn với tổ chức liên kết sản xuất, tiêu thụ, từng bước hạn chế tình trạng sản xuất nhỏ lẻ, thiếu ổn định.

Trong định hướng phát triển, xã khuyến khích hình thành, nhân rộng các mô hình sản xuất mới có ứng dụng công nghệ cao; nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại và các tổ chức kinh tế. Các mô hình liên kết giữa cơ sở sản xuất với hộ dân được quan tâm nhằm mở rộng vùng nguyên liệu tập trung, gắn sản xuất với chế biến sâu nông sản, thị trường tiêu thụ. Khi đầu ra sản phẩm được chú trọng, người dân có điều kiện chủ động hơn trong kế hoạch sản xuất, giảm nguy cơ phụ thuộc vào thương lái và nâng cao giá trị hàng hóa.

Cùng với đó, phát triển thương mại, dịch vụ được xem là hướng tạo thêm sinh kế, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân và thúc đẩy lưu thông hàng hóa. Các hoạt động kinh doanh cá thể, dịch vụ phục vụ sản xuất, đời sống góp phần tạo việc làm cho nhiều lao động, nhất là những người có nhu cầu phát triển kinh tế gia đình với nguồn vốn ban đầu phù hợp. Việc duy trì, phát triển các ngành nghề truyền thống, sản xuất đồ gỗ dân dụng, chế biến lâm sản, may mặc và sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, góp phần đa dạng hóa hoạt động kinh tế, tạo thêm cơ hội việc làm tại địa phương.

Để tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế phát triển, UBND xã Vĩnh Chân tập trung chỉ đạo đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế, tăng cường huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Công tác điều hành được gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Xã chú trọng phối hợp rà soát những vướng mắc của các cơ sở, kịp thời hỗ trợ về thủ tục hành chính, đất đai, điện, nước phục vụ sản xuất, tạo điều kiện để doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh duy trì hoạt động, phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư.

Thời gian tới, xã Vĩnh Chân tiếp tục tập trung phát triển tiểu thủ công nghiệp, duy trì, nâng cao hiệu quả các ngành nghề hiện có; khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã mở rộng quy mô, tăng cường liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Định hướng phát triển các mô hình có giá trị kinh tế, ứng dụng khoa học, kỹ thuật, gắn sản xuất với chế biến và thị trường. Cùng với đó là huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng, tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.