'Nàng thơ' khiến khán giả rơi nước mắt

Sau hơn một năm bền bỉ đi qua nhiều tỉnh thành, trực tiếp gặp gỡ và tìm hiểu đời sống của 54 dân tộc anh em trên khắp Việt Nam, dự án âm nhạc và văn hóa kết hợp thiện nguyện "54 dân tộc Việt Nam" của ca sĩ Phúc Anh đã hoàn thành một hành trình đặc biệt, kết nối âm nhạc với việc gìn giữ bản sắc văn hóa và lan tỏa những giá trị nhân văn.

Từ những bản làng xa xôi, các cộng đồng dân tộc có dân số ít đến những địa phương còn nhiều khó khăn, dự án không chỉ ghi lại câu chuyện chân thực về con người và đời sống bản địa mà còn triển khai các hoạt động cộng đồng, trao tặng học bổng và quà hỗ trợ cho trẻ em, người dân tại nhiều nơi.

Ca sĩ Phúc Anh ra mắt MV mới trong dự án âm nhạc 54 dân tộc Việt Nam.

Dấu ấn của hành trình còn được ghi nhận qua bức tranh Hoa sen 54 dân tộc Việt Nam, tác phẩm có sự tham gia của học sinh đến từ đầy đủ 54 dân tộc khác nhau tại các tỉnh thành và được tổ chức kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục.

Song song với đó là chuỗi các MV được thực hiện tại các địa phương mà dự án ghé qua Ta từ đâu tới, Trẻ vùng cao và nhất là 54 dân tộc Việt Nam.

Ngày 25/10 Phúc Anh ra mắt MV Mẹ Cò. Đây là lần đầu nữ nghệ sĩ đảm nhận vai trò đạo diễn, biên kịch, đồng thời cô còn là người sáng tác và thể hiện ca khúc. Trong đó con cò là hình tượng dân gian, gắn liền với thân phận người phụ nữ chịu thương chịu khó, quanh năm lam lũ, chắt chiu từng chút để chăm lo gia đình.

Trong MV, nữ ca sĩ không chỉ khai thác một chất liệu giàu bản sắc văn hóa Việt Nam mà còn gửi gắm thông điệp về lòng hiếu thảo, sự biết ơn và những giá trị tình thân bền bỉ qua nhiều thế hệ.

MV Mẹ Cò kể câu chuyện về người mẹ trẻ ngoài 30 tuổi phải một mình nuôi dưỡng bốn người con sau khi chồng đi làm ăn xa và không trở về.

Trong bốn người con, An, cậu con trai thứ hai, sớm bộc lộ tấm lòng hướng thiện khi thường dành phần cơm của mình để cúng dường các vị sư khất thực đi ngang qua nhà. Người mẹ còn âm thầm ủng hộ, trao cho con thêm thức ăn và đưa con đến tận bình bát của chư Tăng.

MV là câu chuyện xúc động về tình mẫu tử, lòng từ bi.

Qua hành trình cuộc đời của hai mẹ con, Mẹ Cò khắc họa vẻ đẹp tình mẫu tử, lòng hiếu thảo và sự tiếp nối của những điều thiện lành, gửi gắm thông điệp rằng tình thương chân thành không mất đi cùng năm tháng mà tiếp tục sống qua những hành động tử tế được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nhiều khán giả rơi lệ khi theo dõi MV tại buổi họp báo ra mắt.

Phúc Anh lồng ghép nét văn hóa của đồng bào Khmer Nam Bộ vào không gian nghệ thuật một cách tinh tế, tự nhiên.

Sự kết hợp giữa âm nhạc, hình ảnh đời sống và những yếu tố văn hóa bản địa góp phần làm nổi bật vẻ đẹp đa dạng của văn hóa Việt Nam, đồng thời thể hiện sự trân trọng của nữ nghệ sĩ đối với cộng đồng mà sản phẩm lựa chọn khắc họa.