'Nàng thơ' đội mưa, chen nhau chụp ảnh ở Lô Lô Chải

Du khách xếp hàng chờ chụp ảnh dưới mưa ở Lô Lô Chải Sáng 7/11, dưới trời mưa tầm tã, nhiều "nàng thơ" vẫn kiên nhẫn chờ xếp hàng để chụp ảnh với view toàn cảnh Lô Lô Chải. Video được một người làm du lịch tại địa phương ghi lại từ phía đối diện.

Sáng 7/11, trong lúc đưa khách tham quan thôn Lô Lô Chải, Hà Văn Quang (30 tuổi), người làm du lịch địa phương, bất ngờ trước cảnh đông đảo du khách tập trung trên một sườn dốc để chụp ảnh, dù trời đang mưa nặng hạt.

Trong đoạn video được Quang đăng tải trên TikTok, nhiều du khách, chủ yếu là các cô gái diện váy áo, cầm ô trong suốt, lần lượt tạo dáng tại vị trí có thể ngắm toàn cảnh ngôi làng. Phía sau, hàng chục người đứng chờ đến lượt chụp ảnh giữa màn mưa.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, Quang cho biết đoạn video được ghi lại từ một quán cà phê nằm đối diện điểm check-in. Sáng hôm đó, mưa lớn kéo dài, thỉnh thoảng ngớt nhưng lượng khách đến chụp ảnh vẫn rất đông.

Theo anh, đây là một trong những góc chụp được du khách yêu thích nhất tại Lô Lô Chải nhờ tầm nhìn bao quát những mái ngói âm dương nằm san sát bên sườn núi.

Làm du lịch tại Lô Lô Chải gần 2 năm, Quang cho biết lượng khách đến làng thường tăng mạnh vào cuối tuần, trong khi các ngày giữa tuần ít đông đúc hơn. Riêng hai ngày 7-8/11, theo quan sát của anh, nhiều khu vực trong làng đều nhộn nhịp du khách, không riêng điểm check-in xuất hiện trong video.

Dù trời mưa khiến việc di chuyển tham quan và chụp ảnh check-in tại Lô Lô Chải ngày 7/11 có phần khó khăn, song du khách Đinh Hương vẫn hài lòng với những bức ảnh dưới mưa đẹp thơ mộng. Ảnh: Đinh Hương.

Cũng có mặt tại điểm check-in đông đúc nói trên vào sáng 7/11, Đinh Hương (34 tuổi, Hà Nội) cho biết dù trời mưa lớn, nhiều du khách vẫn kiên nhẫn chờ đến lượt chụp ảnh, quay video.

"Lúc tôi quay video, mưa bắt đầu nặng hạt hơn nên nhiều người chạy vào trú, tôi và một số bạn khác cố gắng ở lại ghi hình", Hương chia sẻ.

Mưa lớn khiến hành trình tham quan, check-in tại làng của Hương và nhóm bạn gặp nhiều bất tiện. Thời tiết nhiều mây mù khiến cả nhóm không thể dừng lại chụp ảnh dọc đường như dự định. Quần áo lấm lem bùn đất, việc di chuyển khó khăn khiến chị không khỏi hụt hẫng.

Sau khi lưu trú tại Lô Lô Chải, cô tiếp tục hành trình khám phá Đồng Văn trước khi trở về Hà Nội.

Ngày 8/11, thông tin với Tri Thức - Znews, ông Sình Dỉ Gai, Trưởng thôn Lô Lô Chải, cho biết trong hai ngày cuối tuần (7-8/11), điểm du lịch đón khoảng 12.000-13.000 lượt khách tham quan, trong đó hơn 1.300 lượt khách lưu trú. Đây là lượng khách đông chưa từng ghi nhận tại địa phương, vượt kỷ lục vừa thiết lập vào cuối tuần trước (31/10-1/11). Các cơ sở lưu trú trong làng đều kín phòng.

Nhiều điểm check in "hot" trong thôn Lô Lô Chải vẫn đông nghịt khách xếp hàng chờ chụp ảnh dù trời mưa, ngày 6/11. Ảnh: Hải Nam.

Dù thời tiết ngày 7/11 mưa lạnh, lượng khách tham quan vẫn tăng cao vào nhiều thời điểm. Không ít du khách che ô, kiên nhẫn chờ chụp ảnh tại những góc ngắm cảnh được yêu thích.

Trước đó, từ đầu tháng 10, làng Lô Lô Chải liên tục ghi nhận lượng khách tăng cao, nhiều cơ sở lưu trú trong tình trạng "cháy phòng". Đặc biệt, trước thềm Lễ hội Hoa tam giác mạch năm 2026, hơn 1.000 buồng phòng tại xã Lũng Cú đã được đặt kín, lượng khách tăng khoảng 30% so với mùa lễ hội năm ngoái, theo ông Trần Đức Chung, Chủ tịch UBND xã Lũng Cú.

Trước áp lực từ lượng khách tăng cao, chính quyền địa phương đã triển khai các biện pháp quản lý hoạt động kinh doanh lưu trú và điều tiết giao thông. Từ ngày 17/10/2026 đến hết ngày 28/2/2027, địa phương tạm dừng cho các phương tiện chở khách lưu thông vào thôn Lô Lô Chải, trừ những trường hợp được phép theo quy định, nhằm hạn chế ùn tắc trong mùa cao điểm du lịch.

Quỳnh Trang