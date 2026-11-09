Nàng thơ 'Bò Sữa Bay' ghi điểm với tóc ngắn ướt

#1. ​​Harry Nista - 9/10 điểm: Tín đồ thời trang Harry Nista gây ấn tượng với tạo hình phượng hoàng trong tuần này. Anh diện một thiết kế màu đỏ rực ấn tượng, lấy cảm hứng từ loài vật này của Chen Foye. Thiết kế phi giới tính mang tinh thần thời trang trình diễn, gây ấn tượng nhờ phần thân trên đính lông vũ và chân váy ôm mềm mại phía dưới. Chiếc cape lớn choàng bên ngoài khiến tổng thể thêm phần ấn tượng. Màu sắc nổi bật và kích cỡ lớn tạo điểm nhấn trên sàn diễn. Harry Nista còn đính thêm chiếc lông vũ lớn trên mái tóc, gợi liên tưởng đến hình ảnh phượng hoàng tái sinh từ đống tro tàn. Người mặc hoàn toàn ghi điểm với hình mang nhiều ý nghĩa, lớp lang. Ảnh: @harry.nista/IG.

#2. Châu Bùi - 8,5/10 điểm: Fashionista Châu Bùi chứng minh khả năng phối chất liệu trong tạo hình tuần qua. Cụ thể, cô lựa chọn gam màu xanh lá chủ đạo, kết hợp sơ mi lụa, khăn lông vũ và chân váy tua rua xếp lớp. Tổng thể gợi tả không khí lễ hội, phù hợp với bối cảnh sự kiện, tiệc tối. Châu Bùi khéo léo điểm xuyết dây chuyền xanh dương lấp lánh, gia tăng sự chú ý cho bộ đồ. Fashionista thực hiện kiểu tóc mái chéo cá tính, gây ấn tượng nhờ đường kẻ eyeliner mắt mèo và kính giãn tròng xanh lá. Hình ảnh vừa cá tính vừa sang trọng này giúp cô ghi điểm. Ảnh: @chaubui_/IG.

#3. Ngọc Xuân - 7,5/10 điểm: Diễn viên Ngọc Xuân, nữ chính trong phim Bò Sữa Bay, gây ấn tượng với tạo hình tham dự sự kiện ra mắt phim. Cô thực hiện kiểu tóc ngắn, tạo kiểu ướt nước vừa cá tính vừa phóng khoáng. Song, lựa chọn trang phục lại mang tinh thần khác biệt, tạo ra một tổng thể đối lập, tương phản. Chiếc váy cúp ngực ren xếp lớp được xử lý tinh tế từ chất liệu đến phom dáng. Kiểu dáng và màu sắc của thiết kế này gợi cảm giác trong trẻo, tinh khôi, phù hợp với hình tượng “nàng thơ” trong phim, tạo ra sự cân bằng cho tổng thể tạo hình. Hình ảnh vừa cá tính vừa lãng mạn này đặc biệt phù hợp với nữ diễn viên. Ảnh: @eugenie.05/IG.

#4. Ngọc Thanh Tâm - 6/10 điểm: Influencer Ngọc Thanh Tâm mất điểm với sự lựa chọn trang phục và phong cách phối đồ khi tham dự một sự kiện tuần qua. Cô mặc chiếc váy trễ vai dáng rộng màu đỏ, bổ sung họa tiết kẻ ô và hoa 3D. Vốn không có lợi thế về ​​mặt vóc dáng, Ngọc Thanh Tâm khó gây ấn tượng với một thiết kế nuốt dáng, làm mất cân bằng tỷ lệ cơ thể. Chi tiết hoa 3D được đính kết trên váy cũng tạo cảm giác sến, lỗi thời. Đáng tiếc, đôi giày cao gót mũi nhọn màu trắng trên chân Ngọc Thanh Tâm cũng tạo cảm giác lạc quẻ, thiếu liên quan, khiến tổng thể trở nên rời rạc. Ảnh: @ngocthanhtam_n/IG.

#5. VSTRA - 4,5/10 điểm: Ca sĩ VSTRA gây khó hiểu với phương pháp lựa chọn và phối đồ khi tham gia một sự kiện âm nhạc. Dù chọn outfit mang tông màu trung tính trắng - đen, cô vẫn tạo cảm giác rườm rà, rối mắt khi kết hợp loạt chất liệu thiếu liên quan. Nữ ca sĩ phối áo ren đen với chân váy trong suốt màu trắng đính lông vũ. Đôi găng tay opera đen xuyên thấu và vớ da chân đồng màu cũng góp phần khiến tổng thể trở nên thừa chi tiết thiếu điểm nhấn. VSTRA hoàn thiện outfit với đôi sandal cao gót trắng lạc quẻ. Nhìn chung, bộ đồ chưa thể ghi điểm cả về kiểu dáng, chất liệu và phương pháp phối hợp. Ảnh: @vstra____official/IG.