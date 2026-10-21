Nâng tầm vóc, tính chuyên nghiệp trong tổ chức hội nghị công bố Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2050

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang phát biểu kết luận. Ảnh: NGỌC PHÚ

Cùng dự có Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng Trần Phước Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam, Chánh văn phòng Thành ủy Phan Văn Bình và lãnh đạo các sở, ngành.

Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 được lãnh đạo Chính phủ ký ban hành ngày 21/10/2026.

Sau khi nghe đại biểu góp ý, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang nhấn mạnh, hội nghị công bố Quy hoạch chung thành phố và xúc tiến đầu tư năm 2026 là sự kiện quan trọng; là dịp để thành phố giới thiệu tầm nhìn, không gian phát triển mới, những tiềm năng, lợi thế và cơ hội đầu tư của Đà Nẵng sau hợp nhất.

Yêu cầu đặt ra là phải tổ chức hội nghị có tầm vóc, chuyên nghiệp, mang bản sắc riêng của Đà Nẵng; không chỉ tạo dấu ấn về hình thức mà quan trọng hơn là thu hút được những dự án, nhà đầu tư thực chất, tạo động lực phát triển cho thành phố trong những năm tới.

Bí thư Thành ủy lưu ý một số nội dung trọng tâm để tổ chức tốt hội nghị công bố. Thứ nhất, chuẩn bị nội dung, chương trình hội nghị theo tư duy đổi mới, khác biệt, tạo dấu ấn riêng của Đà Nẵng.

Trong đó rà soát kỹ kịch bản, chương trình, bảo đảm trang trọng, khoa học, cô đọng, có điểm nhấn; tránh dàn trải, hình thức. Nội dung phải làm nổi bật tầm nhìn quy hoạch, không gian phát triển, các động lực tăng trưởng mới và những cơ hội đầu tư chiến lược của thành phố.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: NGỌC PHÚ

Hội nghị chú trọng ứng dụng công nghệ hiện đại trong trình chiếu, trưng bày, giới thiệu quy hoạch và xúc tiến đầu tư; xây dựng sa bàn, bản đồ, không gian trưng bày trực quan, ấn tượng, thể hiện được tầm vóc và bản sắc Đà Nẵng mới.

Cùng với đó, tập trung giới thiệu các lĩnh vực công nghệ cao, vi mạch, bán dẫn, đổi mới sáng tạo, công nghiệp dược liệu, hạ tầng chiến lược và những ngành có giá trị gia tăng cao; lựa chọn các nội dung du lịch, dịch vụ thật tiêu biểu, tránh dàn trải.

Việc xây dựng video, phóng sự, ấn phẩm xúc tiến đầu tư phải có chất lượng, thống nhất về nội dung, hình ảnh; không chỉ phục vụ hội nghị mà còn sử dụng lâu dài trong hoạt động quảng bá, thu hút đầu tư của thành phố từ nay đến cuối nhiệm kỳ.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn góp ý tại buổi làm việc. Ảnh: NGỌC PHÚ

Thứ hai, rà soát chặt chẽ danh mục dự án, nhà đầu tư và các nội dung dự kiến công bố, ký kết tại hội nghị. Đây là nội dung đặc biệt quan trọng, quyết định hiệu quả thực chất của hội nghị.

Từng dự án, hồ sơ phải được rà soát kỹ, bảo đảm cơ sở pháp lý, phù hợp quy hoạch, đúng thẩm quyền, nhà đầu tư có năng lực và khả năng triển khai. Cần phân loại rõ các dự án đủ điều kiện trao quyết định, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với các biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) mới ở bước nghiên cứu, khảo sát.

Đối với MOU, phải làm rõ mục tiêu, quy mô, mức độ cam kết, lộ trình và trách nhiệm thực hiện; không đưa vào chương trình những nội dung chung chung, thiếu cơ sở, chưa bảo đảm tính khả thi. Quan điểm là không chạy theo số lượng, không coi tổng vốn đầu tư dự kiến là kết quả đạt được khi chưa đủ căn cứ xác định.

Thứ ba, nâng cao chất lượng xúc tiến đầu tư, lấy kết quả triển khai sau hội nghị làm thước đo hiệu quả. Tập trung thu hút các nhà đầu tư chiến lược, các dự án phù hợp định hướng quy hoạch, có công nghệ hiện đại, giá trị gia tăng cao, đóng góp thiết thực cho tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Thông tin xúc tiến đầu tư phải rõ ràng về cơ hội, cơ chế, chính sách, điều kiện đầu tư và đầu mối hỗ trợ của thành phố. Đặc biệt, không để tình trạng hội nghị tổ chức thành công, ký kết nhiều nhưng sau đó chậm triển khai.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh góp ý tại buổi làm việc. Ảnh: NGỌC PHÚ

Đối với từng dự án, MOU, phải xác định rõ cơ quan đầu mối, tiến độ, trách nhiệm theo dõi, đôn đốc; chủ động đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư, sớm chuyển các cam kết thành dự án và kết quả cụ thể.

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh việc đề cao trách nhiệm, bảo đảm tiến độ và chất lượng công tác tổ chức. Đồng thời, giao Đảng ủy UBND thành phố lãnh đạo UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện công tác chuẩn bị; phân công rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm.

Đặc biệt, cần tổ chức kiểm tra, tổng duyệt kỹ lưỡng, bảo đảm thống nhất, chu đáo về nội dung, lễ tân, hậu cần, truyền thông, an ninh, an toàn; không để xảy ra sai sót, bị động.