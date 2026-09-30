Nâng tầm vị thế, uy tín quốc tế của Quân đội nhân dân và đất nước qua Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì Hội nghị lần thứ ba Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: TTXVN

Sáng 30/9, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030 đã tổ chức Hội nghị lần thứ ba đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng quý III và phương hướng quý IV năm 2026. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương: Lê Minh Hưng, Thủ tướng Chính phủ; Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội; Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư; các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương; Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Ủy viên Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng điều hành hội nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương phát biểu. Ảnh: TTXVN

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, quý IV là thời gian có ý nghĩa quyết định đến kết quả hoàn thành nhiệm vụ năm 2026 - năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đề nghị Quân ủy Trung ương cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt các giải pháp, quyết tâm hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026 với kết quả cao nhất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, tập trung ưu tiên rà soát tổng thể các mục tiêu, nhiệm vụ đã được xác định tại Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2026, có giải pháp kiên quyết và quyết tâm về đích sớm;

Tiếp tục lãnh đạo toàn quân chủ động, nhạy bén, nắm chắc, dự báo, đánh giá đúng tình hình, hoàn thành tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước đối sách xử lý linh hoạt, thắng lợi các tình huống, không để bị động, bất ngờ, nhất là các vấn đề chiến lược, vấn đề biên giới, biển, đảo, không gian mạng;

Chủ động hoàn thiện các chiến lược, phương án bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh truyền thống, phi truyền thống, không để bất ngờ trong mọi tình huống...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương phát biểu. Ảnh: TTXVN

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cần bám sát chỉ đạo của Trung ương, lãnh đạo, chỉ đạo sớm xây dựng đề án, kế hoạch, các mặt để chuẩn bị các sự kiện lớn diễn ra trong năm 2030; trọng tâm, chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các lực lượng liên quan tổ chức Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tiếp tục làm tốt công tác dân vận, chính sách, đặc biệt là quyết liệt đẩy mạnh thực hiện tốt chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” với kết quả nhanh nhất, hiệu quả nhất, an toàn nhất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, xác định trúng điểm nghẽn, có giải pháp quyết liệt, tạo sự bứt phá đối với các chương trình đề án, dự án; quyết tâm hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ về tự chủ nghiên cứu, chế tạo, sản xuất sản phẩm công nghiệp quốc phòng, vũ khí, trang bị tiên tiến, hiện đại, theo đúng tiến độ đã xác định, bảo đảm cả trước mắt và lâu dài. Hoàn thành có chất lượng công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính, kinh tế quốc phòng, cải cách hành chính và chuyển đổi số.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương phát biểu. Ảnh: TTXVN

Cùng với đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng phải nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động. Đặc biệt, chủ động chuẩn bị chu đáo, tổ chức thành công Triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ ba năm 2026, góp phần quảng bá, nâng tầm vị thế, uy tín quốc tế của Quân đội nhân dân và đất nước Việt Nam; phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai tốt các nhiệm vụ phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt công tác kiểm tra, phúc tra, tổng kết các mặt công tác năm 2026 của các ngành và toàn quân; chuẩn bị tốt Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ tư năm 2026, Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2026, triển khai nhiệm vụ năm 2027 và Hội nghị các đảng ủy trực thuộc Quân ủy Trung ương ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2027.