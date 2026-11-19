Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và phát biểu.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Giám đốc Học viện: Tô Huy Rứa, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Học viện qua các thời kỳ cùng các nhà giáo, cán bộ, viên chức, người lao động và học viên trong toàn hệ thống Học viện.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đoàn Minh Huấn nhắc nhớ lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”. Theo đồng chí, người thầy Trường Đảng có sứ mệnh đặc biệt: Vừa là nhà khoa học, nhà giáo, vừa là chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng. Mỗi bài giảng không chỉ truyền đạt tri thức, củng cố niềm tin và bản lĩnh chính trị, mà còn rèn luyện phương pháp tư duy, năng lực phát hiện, phân tích và giải quyết vấn đề cho học viên. Giá trị bền vững của người thầy không chỉ nằm ở những điều học viên ghi nhớ, mà ở phương pháp tư duy, phẩm chất chính trị và năng lực hành động được bồi đắp qua từng bài giảng, từng hoạt động giáo dục và cả chương trình đào tạo.

Chuyển mạnh sang mô hình "đồng kiến tạo tri thức, giá trị mới"

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, đồng chí Đoàn Minh Huấn ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cống hiến của các thế hệ nhà giáo, nhà khoa học, cán bộ, viên chức và người lao động trong toàn hệ thống Học viện; bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới các thế hệ nhà giáo đã dành trí tuệ, tâm huyết và cả cuộc đời cho sự nghiệp cao quý; cảm ơn đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động luôn đồng hành, phục vụ hiệu quả hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học góp phần kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của Trường Đảng mang tên Bác Hồ kính yêu.

Các đại biểu tham dự buổi lễ. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Theo đồng chí Đoàn Minh Huấn, năm 2026, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện lần thứ XV; đẩy mạnh đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và tổ chức bộ máy. Việc hoàn thiện và triển khai các chương trình, giáo trình lý luận chính trị đặt ra yêu cầu cao hơn về chất lượng, tính cập nhật và sự gắn kết với thực tiễn.

Đáp ứng yêu cầu đó, Học viện đã tổ chức tập huấn, thử nghiệm và từng bước áp dụng mô hình "giảng viên-học viên đồng kiến tạo tri thức, giá trị mới". Đây là bước chuyển quan trọng trong tư duy đào tạo: Từ chủ yếu truyền thụ và tiếp nhận kiến thức sang giúp người học hiểu sâu, vận dụng đúng, sáng tạo và hiệu quả; từ học để biết sang học để làm, để hành động, được soi sáng bởi tư duy lý luận.

Cốt lõi của mô hình là tổ chức quá trình học tập để tri thức lý luận được soi chiếu bằng kinh nghiệm thực tiễn của học viên, giúp người học chủ động phân tích, trao đổi, bảo vệ quan điểm và vận dụng vào thực tiễn; qua đó tạo ra tri thức gắn với nhiệm vụ, vị trí việc làm và năng lực hành động của mỗi cán bộ.

Trong nghiên cứu khoa học, đội ngũ giảng viên, nhà khoa học của Học viện đã tích cực tham gia xây dựng Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; tổng kết những vấn đề lý luận và thực tiễn qua 40 năm đổi mới; cung cấp luận cứ khoa học cho công tác tham mưu về lý luận, hoạch định chính sách, góp phần vào sự phát triển lý luận của Đảng trong thời kỳ mới. Cùng với đó, phong trào Bình dân học vụ số, chuyển đổi số, hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và hợp tác quốc tế tiếp tục được thúc đẩy. Công tác xây dựng trường chính trị chuẩn có bước tiến mới; hơn 90% trường chính trị tỉnh, thành phố trong cả nước đã đạt chuẩn mức 1.

Nhấn mạnh bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng và năng lực quản trị quốc gia, đồng chí Đoàn Minh Huấn cho rằng, công tác đào tạo, bồi dưỡng cần hình thành cho cán bộ phẩm chất, năng lực và phương pháp tư duy để không ngừng học hỏi, tự hoàn thiện, thích ứng và sáng tạo trong suốt quá trình công tác; tổng kết thực tiễn để đúc kết kinh nghiệm thành tri thức, nâng cao năng lực quyết định đúng, xử lý nhanh và hành động hiệu quả.

Đồng chí đề nghị các thầy giáo, cô giáo cùng toàn hệ thống Học viện tiếp tục giữ vững bản chất, truyền thống và nâng tầm vị thế Trường Đảng trong toàn bộ hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn.

Các đại biểu tham dự buổi lễ. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Đồng chí Đoàn Minh Huấn yêu cầu, tạo sự gắn bó hữu cơ giữa đào tạo, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn và tư vấn chính sách. Đối với tổng kết thực tiễn, có những vấn đề cần tổng kết dài hạn, mang tính khái quát lớn, như tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, phục vụ nghiên cứu, bổ sung, phát triển Cương lĩnh, đường lối của Đảng.

Đồng chí đề nghị Đảng ủy, Ban Giám đốc, lãnh đạo các đơn vị kiến tạo môi trường học thuật dân chủ, nghiêm túc, nhân văn; khuyến khích sáng tạo; đầu tư điều kiện nghiên cứu, giảng dạy, học liệu số, bồi dưỡng chuyên môn và đi thực tế; đổi mới cơ chế đánh giá, ghi nhận đúng chất lượng, hiệu quả đóng góp và bảo đảm quyền lợi chính đáng của đội ngũ nhà giáo, nhà khoa học, cán bộ, viên chức, người lao động.

Tiếp nối truyền thống vẻ vang của mái trường mang tên Bác

Tại buổi lễ, thay mặt đội ngũ giảng viên, đồng chí Vũ Thị Phương Hậu, Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, xúc động bày tỏ lòng trân trọng, biết ơn sâu sắc đối với các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Học viện và các thế hệ nhà giáo đã dành tâm huyết, trí tuệ, công sức vun đắp truyền thống vẻ vang của mái trường mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Đồng chí Vũ Thị Phương Hậu, Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Theo đồng chí Vũ Thị Phương Hậu, thành tựu và giá trị được xây dựng từ sự cống hiến bền bỉ của nhiều thế hệ nhà giáo. Từ những lớp huấn luyện cán bộ trong điều kiện đất nước còn muôn vàn khó khăn đến sự phát triển của Học viện ngày nay, các thầy, cô đã dành trọn tâm sức cho nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn và đào tạo cán bộ. Không chỉ truyền thụ tri thức, các thế hệ nhà giáo đi trước còn trao truyền những bài học quý báu về cách làm nghề và cách sống. Thế hệ giảng viên hôm nay nhận thức sâu sắc trách nhiệm tiếp nối truyền thống ấy, giữ gìn nếp sống, nếp làm việc và làm phong phú thêm những giá trị tốt đẹp của Học viện.

Bày tỏ niềm tự hào và tình cảm sâu nặng đối với mái trường Đảng, đồng chí Vũ Thị Phương Hậu khẳng định quyết tâm cùng tập thể cán bộ, giảng viên đoàn kết, thống nhất, nêu cao trách nhiệm, chủ động đổi mới, đóng góp trí tuệ và tâm huyết xây dựng Học viện ngày càng phát triển, xứng đáng với niềm tin yêu, kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.