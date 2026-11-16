Nâng tầm vị thế Gia Lai

Hội nghị dự kiến có khoảng 350-400 đại biểu tham dự, là hoạt động quan trọng trong khuôn khổ chuẩn bị cho Năm APEC 2027. Đây là lần đầu tiên Gia Lai được lựa chọn đăng cai một hội nghị quốc tế có quy mô như vậy.

Những ngày này, các cấp, ngành chức năng của tỉnh đang khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết, bảo đảm hội nghị diễn ra thành công.

Đáng chú ý, tỉnh chủ động khai thác cơ hội từ ISOM bằng chuỗi hoạt động xúc tiến, quảng bá có tính liên kết. Trong đó, Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch sẽ giới thiệu tiềm năng, lợi thế, môi trường đầu tư, các dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư, sản phẩm đặc trưng và điểm đến hấp dẫn của tỉnh đến doanh nghiệp, nhà đầu tư thuộc các nền kinh tế APEC.

Quang cảnh buổi làm việc giữa đoàn công tác Ban Thư ký và các tiểu ban APEC 2027 với UBND tỉnh Gia Lai ngày 22-10 nhằm chuẩn bị cho việc tổ chức sự kiện. Ảnh: Hoàng Vũ

Đặc biệt, tỉnh định hướng lồng ghép Lễ bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2026 với chuỗi sự kiện Hội nghị ISOM APEC 2027 nhằm tối ưu hóa hiệu quả truyền thông, quảng bá nông sản, sản phẩm OCOP và tiềm năng du lịch Gia Lai đến bạn bè quốc tế.

Việc kết nối các hoạt động thay vì tổ chức riêng lẻ sẽ giúp tỉnh tận dụng sự hiện diện của đại biểu quốc tế, lãnh đạo bộ, ngành Trung ương, doanh nghiệp và cơ quan truyền thông để mở rộng sức lan tỏa.

Gia Lai có lợi thế về cảnh quan thiên nhiên đa dạng, những giá trị văn hóa đặc sắc như nghệ thuật bài chòi, võ cổ truyền, không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, cùng bản sắc ẩm thực và đời sống cộng đồng phong phú.

Tỉnh cũng sở hữu thế mạnh nông nghiệp, sản phẩm OCOP và nhiều mặt hàng nông sản giàu tiềm năng. Đưa những giá trị ấy vào các hoạt động giới thiệu, trải nghiệm, phục vụ đại biểu quốc tế sẽ giúp hình ảnh Gia Lai được cảm nhận sinh động, chân thực hơn.

Từ một tách cà phê, sản phẩm OCOP đến chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống, mỗi trải nghiệm đều có thể trở thành nhịp cầu kết nối văn hóa, thương mại và du lịch.

Qua đó, doanh nghiệp địa phương có thêm cơ hội tiếp cận đối tác, tìm kiếm thị trường, mở rộng hợp tác, nâng cao giá trị sản phẩm và khả năng tham gia chuỗi cung ứng quốc tế.

Song song với các hoạt động đối ngoại, tỉnh xác định mỗi người dân, doanh nghiệp và cơ sở dịch vụ là một “đại sứ văn hóa”, góp phần xây dựng hình ảnh Gia Lai thân thiện, chuyên nghiệp, giàu bản sắc và sẵn sàng hội nhập. Bởi ấn tượng về một điểm đến quốc tế còn được tạo nên từ chất lượng dịch vụ, phong cách ứng xử và sự chân thành của người dân, bên cạnh hạ tầng và quy mô sự kiện.

Một hội nghị có thể tạo tiếng vang trong vài ngày, nhưng giá trị mang lại cần được duy trì lâu dài. Vì vậy, Gia Lai cần biến cơ hội đăng cai ISOM thành động lực thúc đẩy đầu tư, thương mại, du lịch và quảng bá văn hóa.

Với cách tiếp cận chủ động, liên kết và có tầm nhìn, thông điệp “Gia Lai - Điểm đến kết nối châu Á - Thái Bình Dương” sẽ có cơ hội lan tỏa mạnh mẽ, từng bước nâng cao vị thế và xây dựng thương hiệu địa phương trên bản đồ hợp tác quốc tế.