Các hoạt động trong chuyến công tác thể hiện nhất quán chủ trương mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, chủ động hội nhập của Thủ đô Hà Nội; đồng thời khẳng định tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng đóng góp vào các sáng kiến chung vì sự phát triển bền vững, thịnh vượng của các thủ đô và thành phố trên thế giới.

Dấu mốc quan trọng trong mở rộng hợp tác quốc tế

Diễn ra trong hai ngày 23 và 24/11/2026 tại Thủ đô Moscow (Liên bang Nga), chuyến công tác của Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà làm Trưởng đoàn đã ghi dấu bước tiến quan trọng trong hoạt động đối ngoại của Thủ đô, đặc biệt trên phương diện hợp tác giữa các cơ quan dân cử địa phương. Điểm nhấn là việc ký kết các văn bản hợp tác, tạo thêm xung lực cho quan hệ giữa Hà Nội với các đối tác, mở ra cơ hội thúc đẩy hợp tác liên nghị viện trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau.

Đáng chú ý, Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà đã thay mặt HĐND thành phố Hà Nội ký Tuyên bố gia nhập Phong trào Nghị viện các Thủ đô BRICS. Được thành lập tháng 10/2025, Phong trào hướng tới thúc đẩy phát triển bền vững tại các thủ đô và thành phố thuộc các nước BRICS, thông qua tăng cường hợp tác kinh tế - xã hội, trao đổi kinh nghiệm xây dựng pháp luật khu vực, đô thị và phối hợp giải quyết những vấn đề chung về phát triển đô thị.

Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà phát biểu tại Diễn đàn đô thị quốc tế 2026. Ảnh: Trần Hải/TTXVN

Việc tham gia Phong trào mở ra cơ hội để HĐND thành phố Hà Nội kết nối với các cơ quan dân cử thành viên, trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ giải pháp quản trị và đóng góp vào các sáng kiến chung vì sự phát triển bền vững.

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà khẳng định, Hà Nội luôn coi trọng mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, tăng cường đối thoại và chia sẻ kinh nghiệm trong quản trị, phát triển đô thị. Việc gia nhập Phong trào sẽ giúp Hà Nội có thêm cơ hội học hỏi kinh nghiệm, tiếp cận những giải pháp quản trị hiệu quả, đồng thời đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững và thịnh vượng của các Thủ đô.

Các đại biểu thành phố Hà Nội tham dự Diễn đàn đô thị quốc tế 2026. Ảnh: Trần Hải/TTXVN

Hà Nội mong muốn cùng các thành phố thành viên xây dựng mạng lưới hợp tác thực chất, trong đó các sáng kiến được chia sẻ, kinh nghiệm được lan tỏa và cam kết được cụ thể hóa bằng hành động, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. Với vị thế là cơ quan dân cử của Thủ đô Việt Nam - quốc gia đối tác của BRICS, HĐND thành phố Hà Nội sẵn sàng tham gia các hoạt động chung, thúc đẩy những sáng kiến hợp tác thiết thực, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị và phát triển bền vững.

Tiếp nối nền tảng hữu nghị truyền thống giữa Hà Nội và Moscow

Cùng với mở rộng hợp tác đa phương, chuyến công tác tiếp tục góp phần củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Hà Nội và Moscow. Việt Nam và Liên bang Nga có mối quan hệ hữu nghị thủy chung, được vun đắp qua nhiều thế hệ và không ngừng phát triển trong khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện. Trong đó, Hà Nội và Moscow luôn là những đối tác gần gũi, tin cậy.

Kể từ khi thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác năm 1998, hai Thủ đô không ngừng mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, góp phần tăng cường tình hữu nghị giữa hai nước. Trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga đạt nhiều thành tựu quan trọng, chuyến công tác tiếp tục tạo động lực thúc đẩy quan hệ giữa hai địa phương trong giai đoạn phát triển mới.

Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội cùng đại diện các cơ quan dân cử tại Lễ ký kết các văn kiện hợp tác ở trụ sở Duma thành phố Mátxcơva. Ảnh: Trần Hải/TTXVN

Dấu mốc nổi bật là sự kiện Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà và Chủ tịch Duma thành phố Moscow Alexey Shaposhnikov ký Nghị định thư hợp tác giữa hai cơ quan. Đây không chỉ là thành quả đối ngoại quan trọng mà còn thể hiện quyết tâm kế thừa, phát huy nền tảng hữu nghị truyền thống, cùng đồng hành trong thực hiện các mục tiêu phát triển của mỗi địa phương.

Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà khẳng định, việc ký kết Nghị định thư là dấu mốc quan trọng, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai Thủ đô, cũng như quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga.

Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà và Chủ tịch Duma thành phố Moskva Alexey Shaposhnikov tại Lễ ký Tuyên bố gia nhập Phong trào Nghị viện các Thủ đô nhóm BRICS của HĐND thành phố Hà Nội. Ảnh: Trần Hải/TTXVN

Nghị định thư sẽ tạo nền tảng để hai cơ quan tăng cường trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ giải pháp trong hoạt động của cơ quan dân cử, quản trị đô thị, phát triển bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Chủ tịch HĐND thành phố cũng nhấn mạnh yêu cầu đưa các nội dung đã thống nhất sớm đi vào triển khai, bảo đảm hiệu quả hợp tác bằng những kết quả cụ thể, thiết thực.

Việc ký kết Nghị định thư với Duma thành phố Moscow và gia nhập Phong trào Nghị viện các Thủ đô BRICS đã mở thêm những khuôn khổ hợp tác mới cho HĐND thành phố Hà Nội, góp phần đổi mới hoạt động cơ quan dân cử, phát huy vai trò ngoại giao nghị viện và thúc đẩy phát triển bền vững. Qua đó, Hà Nội tiếp tục khẳng định tinh thần chủ động, trách nhiệm trong hội nhập quốc tế, nâng cao vị thế và tạo thêm nguồn lực cho phát triển Thủ đô.

Hợp tác đi vào chiều sâu, hướng tới hiệu quả thực chất

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội còn tham dự nhiều hoạt động quan trọng tại Diễn đàn Đô thị quốc tế năm 2026 với chủ đề “Chuyển đổi đô thị bền vững: Ứng phó với các thách thức toàn cầu” tại Moscow.

Diễn đàn do Chính phủ Liên bang Nga, Bộ Phát triển Kinh tế Liên bang Nga, Hiệp hội Phát triển chính quyền địa phương toàn Nga, chính quyền thành phố Moscow và Quỹ Roscongress phối hợp tổ chức, tập trung vào 5 nhóm chủ đề: kinh tế và đổi mới sáng tạo; phát triển đô thị bền vững; quan hệ quốc tế; nguồn nhân lực; các sáng kiến thanh niên.

Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà tại Diễn đàn đô thị quốc tế 2026. Ảnh: Trần Hải/TTXVN

Một trong những hoạt động trọng tâm là phiên chuyên đề của Duma thành phố Moscow với chủ đề “Hợp tác liên nghị viện: Phát triển bền vững các đô thị và khu vực”, thu hút khoảng 300 đại biểu quốc tế cùng lãnh đạo cơ quan lập pháp, chính quyền nhiều thủ đô và thành phố lớn trên thế giới.

Tham dự Diễn đàn, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội nhấn mạnh tinh thần trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ sáng kiến và giải pháp trong quản trị, phát triển đô thị; đồng thời khẳng định quyết tâm tăng cường kết nối, hợp tác vì sự phát triển bền vững của các Thủ đô và khu vực.

Tại phiên chuyên đề song phương “Hợp tác liên nghị viện trong quản trị thông minh, phát triển bền vững và gắn kết nhân dân giữa Thủ đô Hà Nội và Thủ đô Moscow”, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà chỉ rõ, Hà Nội và Moscow có nhiều điểm tương đồng trong quá trình phát triển, cùng đứng trước những yêu cầu về hoàn thiện hạ tầng, quản lý đô thị, tổ chức giao thông, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà trả lời phỏng vấn các cơ quan thông tấn, báo chí tại Diễn đàn đô thị quốc tế 2026. Ảnh: Trần Hải/TTXVN

Những điểm tương đồng này là cơ sở thuận lợi để HĐND thành phố Hà Nội và Duma thành phố Moscow tiếp tục mở rộng hợp tác, tăng cường trao đổi kinh nghiệm, hướng tới hiệu quả thực chất. Trên cơ sở đó, Chủ tịch HĐND thành phố đề xuất ba trụ cột hợp tác trọng tâm: tăng cường hợp tác về hoàn thiện thể chế, quản trị đô thị thông minh và chuyển đổi số; thúc đẩy hợp tác phát triển đô thị xanh, bền vững; mở rộng giao lưu văn hóa, giáo dục và tăng cường gắn kết nhân dân hai Thủ đô.

Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà tin tưởng, sự tin cậy chính trị, hiểu biết và tinh thần hợp tác chân thành được vun đắp trong gần ba thập kỷ qua sẽ tiếp tục là nền tảng để Hà Nội và Moscow cùng phát triển, đồng thời mở rộng quan hệ hữu nghị với các Thủ đô, địa phương trên thế giới.

Thông điệp được người đứng đầu cơ quan dân cử Thủ đô nhấn mạnh tại Diễn đàn là: “Từ nền tảng hữu nghị truyền thống và những cơ hội hợp tác mới, chúng ta sẽ cùng hành động để mỗi sáng kiến, mỗi cam kết đều mang lại những giá trị thiết thực cho người dân và sự phát triển bền vững của các Thủ đô”.

Chuyến công tác tại Moscow và tham dự các hoạt động hợp tác quốc tế của Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội đã thành công tốt đẹp, để lại nhiều dấu ấn trong hoạt động đối ngoại và hợp tác liên nghị viện, góp phần nâng cao vị thế của cơ quan dân cử Thủ đô.

Trên cơ sở các văn bản đã ký kết và những chương trình hợp tác với tầm nhìn chiến lược chung, Hà Nội cùng các Thủ đô, thành phố đối tác có thêm cơ hội đồng hành, thúc đẩy hợp tác song phương và đa phương, hướng tới tương lai thịnh vượng và mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân.