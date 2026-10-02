Nâng tầm văn hóa quốc gia với dự án 'Tuần Sân khấu Việt Nam tại Pháp'

Tuần Sân khấu Việt Nam tại Pháp dự kiến diễn ra từ ngày 24-31/10. (Ảnh: MINH DUY)

Chương trình dự kiến diễn ra từ ngày 24-31/10, quy tụ đông đảo các nghệ sĩ tài năng thuộc nhiều loại hình nghệ thuật biểu diễn. Nhằm đưa văn hóa dân tộc thâm nhập sâu rộng vào trái tim nghệ thuật của châu Âu, sự kiện sẽ được tổ chức đồng loạt tại nhiều không gian biểu diễn danh tiếng ở thủ đô Paris, bao gồm Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Pháp, Nhà hát kịch kinh điển Marigny, Trung tâm sự kiện Le Grand Rex, không gian nghệ thuật đa năng Le Carreau du Temple và khu vực đại chúng ngoài trời tại Quảng trường Bastille.

Dự án đặc biệt ghi dấu sự khởi xướng, chỉ đạo và bảo trợ tâm huyết của Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly.

Thứ trưởng Ngoại giao Ngô Lê Văn nhấn mạnh: Sân khấu chính là ngôn ngữ tổng hợp phản ánh tâm hồn và khát vọng dân tộc. (Ảnh: MINH DUY)

Đánh giá về tầm vóc ngoại giao và định hướng chiến lược của sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Ngô Lê Văn khẳng định, Paris vừa là thủ đô của một đối tác chiến lược toàn diện, vừa là nơi đặt trụ sở UNESCO, do đó đây là điểm đến đặc biệt phù hợp để quảng bá hình ảnh một Việt Nam hòa bình, đổi mới và hội nhập sâu rộng. Sân khấu chính là ngôn ngữ tổng hợp phản ánh tâm hồn và khát vọng dân tộc, đóng vai trò nhịp cầu tự nhiên giúp công chúng quốc tế cảm nhận chiều sâu văn hóa Việt.

Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông khẳng định, sự kiện nằm trong chuỗi chiến lược ngoại giao văn hóa dài hạn của Việt Nam. (Ảnh: MINH DUY)

Tiếp lời, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông nhấn mạnh chủ đề xuyên suốt của tuần lễ là “Những cuộc gặp gỡ”, nơi truyền thống giao thoa với hiện đại và di sản đối thoại cùng sáng tạo.

Thứ trưởng cũng khẳng định: Đây là hoạt động biểu diễn nằm trong chuỗi chiến lược ngoại giao văn hóa dài hạn, hướng tới việc thiết lập cơ chế hợp tác bền vững giữa các nhà hát, sân khấu trình diễn của hai nước thông qua công tác đồng đạo diễn, dàn dựng, đào tạo và trao đổi chuyên môn.

Ở góc độ ngoại giao đa phương, bà Lê Thị Hồng Vân, Cục trưởng Cục ngoại vụ và văn hóa đối ngoại, cựu Đại sứ-Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO, nhấn mạnh, chương trình sẽ mang những giá trị nghệ thuật tinh túy nhất, đậm đà Việt Nam đến với công chúng Pháp và bạn bè quốc tế.

Bà chia sẻ rằng, đây là cơ hội hiếm có để hơn 100 Đại sứ đại diện cho các Phái đoàn thường trực quốc gia thành viên UNESCO cùng thưởng thức và cảm nhận nguồn di sản phong phú của Việt Nam.

Đặc biệt, Đêm di sản nghệ thuật ngày 28/10 kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam-UNESCO đã nhận được sự đồng bảo trợ chính thức từ UNESCO. Sự đồng hành này khẳng định vị thế đối tác chiến lược tin cậy của Việt Nam, đồng thời cụ thể hóa việc triển khai sáng kiến "Thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững" mà Việt Nam tiên phong thúc đẩy.

Toàn cảnh lễ ra mắt "Tuần Sân khấu Việt Nam tại Pháp". (Ảnh: MINH DUY)

Là tâm điểm chú ý của dự án với vai trò đạo diễn dàn dựng lại kiệt tác “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ, đạo diễn người Pháp Anne Bouvier, Chủ tịch Hiệp hội Nghệ sĩ sân khấu Pháp, Chủ nhân giải Moliere danh giá, đã chia sẻ những góc nhìn nghệ thuật vô cùng sâu sắc.

Bà Anne Bouvier đánh giá, tác phẩm mang hơi thở của một vở kịch kinh điển, khai thác nỗi đau giằng xé khi con người không được sống đúng là chính mình. Nhằm lột tả trọn vẹn sự đối lập nội tâm đó, bà quyết định sử dụng duy nhất một diễn viên thể hiện cả hai nhân vật, đồng thời kết hợp giữa ngôn ngữ sân khấu hiện đại và chất liệu truyền thống của Việt Nam.

Nữ đạo diễn khâm phục sự khiêm tốn, tính kỷ luật và tinh thần cầu thị của dàn diễn viên Việt Nam, đồng thời mong muốn qua tác phẩm này, khán giả Pháp sẽ nhận ra Việt Nam sở hữu những nhà viết kịch vĩ đại cùng những nghệ sĩ tài năng.

Đạo diễn người Pháp Anne Bouvier. (Ảnh: MINH DUY)

Diễn viên Bảo Thanh đảm nhận vai vợ hàng thịt trong vở kịch kinh điển “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” tại Tuần sân khấu Việt Nam tại Pháp.

Cô chia sẻ rằng, điểm đặc biệt của tác phẩm lần này là được dàn dựng bởi một nữ đạo diễn người Pháp. Việc một đạo diễn nước ngoài hợp tác cùng dàn diễn viên Việt Nam dựng một kiệt tác sân khấu Việt trong điều kiện bất đồng ngôn ngữ là thử thách lớn cho cả hai bên, nhưng lời giải đáp thuyết phục nhất sẽ được thể hiện qua đêm diễn chính thức.

Nữ diễn viên Bảo Thanh chia sẻ thêm, đối với người nghệ sĩ, việc được cống hiến trên một nhà hát rất lớn, lâu đời và nổi tiếng tại Pháp giống như một ước mơ lớn đã trở thành hiện thực.

“Lần biểu diễn này đặt ra thử thách chuyên môn rất cao khi toàn bộ diễn viên phải diễn bằng giọng thật, hoàn toàn không sử dụng micro trước một khán phòng rất đông người. Dù vừa hạnh phúc, háo hức nhưng cũng không tránh khỏi lo lắng”, Bảo Thanh tin tưởng đây là cơ hội tuyệt vời để mang tinh hoa sân khấu, tâm hồn và những cảm xúc khóc cười chân thực của người Việt Nam lan tỏa tới công chúng quốc tế cùng cộng đồng kiều bào.

Diễn viên Bảo Thanh góp mặt trong vở kịch "Hồn Trương Ba, da hàng thịt". (Ảnh: MINH DUY)

Tiến sĩ, Nghệ sĩ Nhân dân Lê Tuấn Cường là Phó Giám đốc phụ trách Nhà hát sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam, bày tỏ niềm tự hào sâu sắc khi cả ba thể loại sân khấu cổ truyền đại diện cho ba miền là Tuồng, Chèo và Cải lương cùng xuất hiện và tỏa sáng tại thủ đô ánh sáng Paris.

Theo Nghệ sĩ Nhân dân Lê Tuấn Cường, nghệ thuật truyền thống Việt Nam nảy sinh từ trong nền văn minh lúa nước, gắn liền với những trang sử hùng tráng của dân tộc, mang chức năng giáo huấn đạo đức sâu sắc và ca ngợi những giá trị chân-thiện-mỹ của con người Việt Nam.

Ông hy vọng bạn bè quốc tế khi thưởng thức sẽ thêm yêu mến đất nước, con người và cảm nhận sâu sắc giá trị văn hóa Việt Nam.

Nghệ sĩ Nhân dân Lê Tuấn Cường. (Ảnh: MINH DUY)

Trực tiếp xây dựng cấu trúc nội dung và điều phối nghệ thuật, nhà báo Nguyễn Mỹ Linh, Giám đốc nghệ thuật của Tuần lễ, thẳng thắn nhận định việc đưa sân khấu Việt Nam chinh phục công chúng Paris và quốc tế là một “thử thách lớn”, bởi thủ đô Paris vốn nổi tiếng với hơn 300 nhà hát sáng đèn liên tục mỗi ngày, trong đó có các “thánh đường nghệ thuật” danh giá như Marigny hay Le Grand Rex.