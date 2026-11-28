Khi chiến lược mới đòi hỏi một nền văn hóa mới

Một chiến lược có thể được hoạch định trong vài tháng, nhưng để chiến lược trở thành năng lực thực sự của gần 6 vạn con người thì cần một quá trình lâu dài. Khoảng cách lớn nhất thường không nằm giữa mục tiêu và nguồn lực, mà nằm giữa những gì doanh nghiệp tuyên bố với những gì họ thực sự làm mỗi ngày.

Với PETROVIETNAM, sự chuyển đổi từ một tập đoàn có trọng tâm chủ yếu là dầu khí sang mô hình tập đoàn công nghiệp - năng lượng quốc gia không đơn thuần là mở rộng lĩnh vực kinh doanh. Đó là sự thay đổi về không gian phát triển, phương thức vận hành và yêu cầu năng lực của toàn hệ thống.

Bên cạnh các hoạt động dầu khí truyền thống, Tập đoàn đang mở rộng sang điện, năng lượng tái tạo, hydrogen, amoniac xanh, thu giữ, sử dụng và lưu trữ carbon (CCS/CCUS), công nghiệp chế tạo, dịch vụ, thương mại năng lượng và công nghệ số. Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cũng được xác định là những động lực quan trọng cho giai đoạn phát triển mới.

Trong một hệ sinh thái đa ngành như vậy, sức mạnh của tổ chức không chỉ dựa vào kinh nghiệm, kỷ luật và tinh thần vượt khó đã được tích lũy qua nhiều thế hệ mà còn đến từ văn hóa học hỏi, tư duy dữ liệu, hợp tác liên ngành, khả năng thích ứng nhanh và năng lực làm việc theo các chuẩn mực quốc tế.

Nền tảng văn hóa càng vững chắc thì tổ chức đó càng có điều kiện đổi mới. Vấn đề là phải làm cho những giá trị truyền thống tiếp tục phát huy tác dụng trong một môi trường kinh doanh đã thay đổi căn bản. Văn hóa doanh nghiệp lúc này cần chuyển từ chức năng củng cố nội lực sang kiến tạo năng lực phát triển mới; từ tạo sự đồng lòng sang thúc đẩy khả năng phối hợp và sáng tạo; từ gìn giữ bản sắc sang giúp bản sắc trở thành lợi thế cạnh tranh.

PETROVIETNAM đã có nền tảng văn hóa đáng quý với bốn giá trị cốt lõi: Khát vọng - Trí tuệ - Chuyên nghiệp - Nghĩa tình. Yêu cầu của giai đoạn mới là nâng tầm các giá trị để phù hợp với tầm vóc và sứ mệnh của một tập đoàn công nghiệp - năng lượng quốc gia.

Khát vọng không chỉ là ý chí vượt qua khó khăn, mà phải trở thành khát vọng vươn tới vị thế khu vực và quốc tế. Trí tuệ không chỉ nằm ở kinh nghiệm và năng lực chuyên môn, mà cần được thể hiện qua khả năng làm chủ công nghệ, tư duy khoa học, học hỏi liên tục và khai thác dữ liệu để ra quyết định. Chuyên nghiệp phải được cụ thể hóa bằng hiệu quả vận hành, kỷ luật thực thi, quản trị minh bạch và khả năng đáp ứng các chuẩn mực quốc tế. Nghĩa tình cần tiếp tục là nét riêng trong bản sắc PETROVIETNAM, đồng thời phát triển thành văn hóa trách nhiệm, hợp tác và kiến tạo niềm tin với người lao động, đối tác, cộng đồng và xã hội.

Từ tái tạo văn hóa đến quản trị bằng văn hóa

Một bước chuyển quan trọng là đưa văn hóa ra khỏi phạm vi của các chương trình truyền thông nội bộ, sự kiện hay phong trào thi đua để trở thành một bộ phận hữu cơ của hệ thống quản trị.

Văn hóa cần hiện diện trong cách PETROVIETNAM lựa chọn và phát triển đội ngũ lãnh đạo, phân quyền, ra quyết định đầu tư, quản trị dự án, kiểm soát rủi ro, bảo đảm an toàn và đánh giá hiệu quả hoạt động. Mỗi chính sách quản trị đều cần được xem xét dưới góc độ: Chính sách đó có khuyến khích những mục tiêu mà Tập đoàn mong muốn hay vô tình tạo ra những rào cản đối với đổi mới?

Chẳng hạn, nếu doanh nghiệp tuyên bố khuyến khích sáng tạo nhưng cơ chế đánh giá chỉ ghi nhận những kết quả chắc chắn, không chấp nhận bất kỳ thử nghiệm nào có rủi ro được kiểm soát, thì đổi mới khó có thể trở thành năng lực thực chất. Nếu đề cao hợp tác nhưng hệ thống đánh giá chỉ tập trung vào thành tích riêng của từng đơn vị, việc phối hợp liên ngành sẽ khó đạt hiệu quả như mong muốn.

Văn hóa cũng không thể được triển khai theo một khuôn mẫu đồng nhất cho toàn bộ hệ thống. Các đơn vị trong PETROVIETNAM hoạt động ở những lĩnh vực khác nhau, với đặc thù công nghệ, thị trường, lực lượng lao động và đối tác khác nhau. Một nền văn hóa chung hiệu quả phải tạo ra sự thống nhất về mục tiêu, nguyên tắc và chuẩn mực ứng xử, đồng thời cho phép từng đơn vị phát triển cách thức thực hành phù hợp.

Có thể hình dung mô hình đó là một hệ giá trị thống nhất với nhiều cách biểu hiện. Tập đoàn cần xác lập một lõi văn hóa thống nhất, sau đó chuyển hóa xuống các đơn vị thành viên theo mô hình “một hệ giá trị - nhiều cách biểu hiện”. Cấp Tập đoàn xác lập những nguyên tắc cốt lõi và giới hạn không thể thỏa hiệp; các đơn vị thành viên cụ thể hóa thành hành vi, quy trình và phương thức quản trị phù hợp với thực tiễn hoạt động. Nhờ vậy, văn hóa vừa bảo đảm tính liên kết của toàn hệ thống, vừa không triệt tiêu sự chủ động và khác biệt cần thiết.

Với PETROVIETNAM, nâng tầm văn hóa cần hướng đến mục tiêu tạo ra năng lực tăng trưởng mới. Một nền văn hóa đề cao tính chuyên nghiệp, trách nhiệm và hiệu quả sẽ giúp nâng cao năng suất quản trị, rút ngắn thời gian ra quyết định, tối ưu hóa nguồn lực và cải thiện hiệu quả đầu tư.

Quan trọng hơn, văn hóa học hỏi và đổi mới sáng tạo tạo điều kiện để người lao động chủ động đề xuất sáng kiến, làm chủ công nghệ, phát triển sản phẩm và mô hình kinh doanh mới. Tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm cần được hỗ trợ bằng cơ chế trao quyền, khuyến khích thử nghiệm và đánh giá dựa trên kết quả thực chất.

Trong một hệ sinh thái đa ngành, văn hóa hợp tác còn giúp kết nối năng lực giữa các đơn vị, chia sẻ nguồn lực và hình thành những chuỗi giá trị có giá trị gia tăng cao hơn. Khi đó, văn hóa không đứng bên cạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, mà trở thành nền tảng nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng không gian phát triển và thúc đẩy tăng trưởng bền vững của PETROVIETNAM.

Tuy nhiên, những chuyển biến này không tự động xuất hiện chỉ vì doanh nghiệp tuyên bố đổi mới văn hóa. Chúng cần được phản ánh trong hệ thống quản trị, cơ chế đánh giá và kết quả thực thi chiến lược. Điều quan trọng là tạo được mối liên hệ giữa những hành vi văn hóa mong muốn với năng suất lao động, hiệu quả sử dụng vốn, chất lượng phối hợp và khả năng phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới.

Đây chính là bước chuyển từ tái tạo văn hóa sang nâng tầm văn hóa. Nếu tái tạo giúp khơi dậy niềm tin, củng cố bản sắc và khôi phục sức mạnh nội tại, thì nâng tầm phải giúp những giá trị ấy trở thành động lực kiến tạo năng lực mới và tạo ra giá trị gia tăng lớn hơn, trở thành giá trị dẫn dắt cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Một khía cạnh khác không thể tách rời trong quá trình nâng tầm văn hóa PETROVIETNAM là mối quan hệ giữa văn hóa nội bộ và thương hiệu bên ngoài.

Văn hóa phản ánh những gì Tập đoàn tin tưởng và thực hành; thương hiệu thể hiện cách các giá trị ấy được trải nghiệm và đánh giá bởi khách hàng, đối tác, người lao động và xã hội. Một thương hiệu mạnh không thể chỉ được xây dựng bằng thông điệp truyền thông nếu trải nghiệm thực tế không tương xứng với những gì doanh nghiệp cam kết.

Với một tập đoàn có vai trò quan trọng trong lĩnh vực công nghiệp và năng lượng quốc gia, niềm tin xã hội không chỉ đến từ quy mô hay kết quả kinh doanh. Niềm tin còn được hình thành qua chất lượng sản phẩm, tính chuyên nghiệp trong hợp tác, sự minh bạch trong quản trị, trách nhiệm với môi trường và cách doanh nghiệp thực hiện các cam kết với cộng đồng.

Một hệ điều hành văn hóa đủ mạnh phải giúp PETROVIETNAM đồng thời giữ được những phẩm chất đã làm nên bản sắc “người đi tìm lửa” và hình thành những năng lực mới của một tập đoàn công nghiệp - năng lượng hiện đại. Khi đó, văn hóa mới thực sự trở thành “lực lượng sản xuất trực tiếp”, góp phần biến khát vọng chiến lược thành năng lực cạnh tranh.

Nếu tái tạo văn hóa giúp khơi dậy niềm tin, củng cố bản sắc và khôi phục sức mạnh nội tại, thì nâng tầm phải giúp những giá trị ấy trở thành động lực kiến tạo năng lực mới và tạo ra giá trị gia tăng lớn hơn, trở thành giá trị dẫn dắt cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Lê Quốc Vinh - Chủ tịch Công ty Le Bros, Phó Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp (VNABC)