Nâng tầm trải nghiệm du lịch số tại đặc khu Cô Tô

Một góc đảo Cô Tô. Ảnh: TTXVN phát

Hệ thống "Coto free Wifi" bước đầu được đưa vào vận hành với 5 thiết bị phát sóng tại hai điểm tập trung đông dân cư và du khách là khu vực Cầu cảng Cô Tô và Khu di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo. Mỗi thiết bị phát có khả năng đáp ứng khoảng 200 lượt kết nối cùng lúc, giúp toàn hệ thống phục vụ đồng thời khoảng 1.000 thiết bị truy cập.

Việc kết nối wifi miễn phí ngay khi tàu chở khách du lịch cập cảng lên đảo, giúp du khách có thể thuận tiện truy cập nền tảng Amazing Cô Tô để tìm kiếm thông tin dịch vụ, điểm tham quan và chủ động lịch trình di chuyển mà không gặp rào cản về kết nối. Thông qua kết nối mạng miễn phí, người dân và du khách dễ dàng tra cứu bản đồ du lịch số, lịch trình tàu chạy, thông tin thời tiết, cơ sở lưu trú, nhà hàng, dịch vụ vận chuyển và số điện thoại đường dây nóng hỗ trợ du khách.

Cùng với việc đầu tư hạ tầng Internet công cộng, Cô Tô đang tích cực phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh. Đặc khu đã triển khai hệ thống mã QR đa ngôn ngữ tại nhiều điểm tham quan, ứng dụng công nghệ thực tế ảo VR360 số hóa Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các tiện ích số này không chỉ mang lại sự tiện lợi, trải nghiệm cho du khách mà còn thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh dịch vụ trên đảo chủ động đổi mới phương thức quản lý, nâng cao chất lượng dịch vụ và tiếp cận thị trường thông qua các nền tảng trực tuyến.

Thời gian tới, đặc khu Cô Tô dự kiến tiếp tục mở rộng phạm vi phủ sóng hệ thống wifi miễn phí ra các bãi biển Hồng Vàn, Vàn Chảy và một số nhà văn hóa trên địa bàn. Đây là giải pháp quan trọng nhằm hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật số, nâng cao tiêu chí văn minh trong phát triển du lịch, đóng góp vào mục tiêu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu bền vững.

Năm 2026, Cô Tô đặt mục tiêu đón 392.000 lượt khách (trong đó có khoảng 3.300 lượt khách quốc tế), tổng doanh thu du lịch ước đạt 1.176 tỷ đồng, góp phần vào mục tiêu chung của Quảng Ninh đón hơn 23 triệu lượt khách.