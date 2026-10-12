Ông Andre Pierre Gentzsch - Ảnh: NVCC

Từ kinh nghiệm vận hành Quần thể du lịch Quốc tế Furama - Ariyana, nơi đã tổ chức nhiều sự kiện quy mô quốc gia và quốc tế, ông Andre Pierre Gentzsch - Tổng Giám đốc Điều hành có những chia sẻ về việc nâng tầm trải nghiệm du lịch MICE tại Đà Nẵng.

- PV: Ông đánh giá thế nào về tiềm năng cũng như nhu cầu của thị trường khách MICE trong bối cảnh hiện tại?

- Ông Andre Pierre Gentzsch:

Thị trường MICE toàn cầu tiếp tục ghi nhận tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ, trong đó châu Âu và Bắc Mỹ hiện đang chiếm tỷ trọng lớn, và châu Á đang nổi lên là một trong những khu vực tăng trưởng nhanh nhất. Theo các ước tính của ngành, lĩnh vực sự kiện kinh doanh toàn cầu có thể đạt quy mô từ 1,6 đến 2,2 nghìn tỷ USD mỗi năm vào năm 2030.

Việt Nam nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng hiện có cơ hội rất lớn để gia tăng thị phần trong thị trường MICE quốc tế. Chúng ta đang sở hữu những nền tảng quan trọng: ngành du lịch - khách sạn ngày càng chuyên nghiệp, hệ thống cơ sở vật chất hội nghị hiện đại, kết nối hàng không thuận lợi, các điểm đến có sức hấp dẫn cao và một cơ cấu chi phí có tính cạnh tranh. Tuy nhiên, những lợi thế này cần được hỗ trợ bằng hoạt động tiếp thị điểm đến có trọng tâm hơn, cùng với năng lực bán hàng và đấu thầu MICE chuyên biệt. Điều quan trọng ở giai đoạn này là xây dựng được hệ thống, năng lực chuyên môn và sự hiện diện trên thị trường quốc tế đủ mạnh để biến các tiềm năng thành lượng lớn hơn các sự kiện chất lượng tại địa phương.

- PV: Năm 2026, chương trình xúc tiến thu hút khách du lịch MICE của thành phố Đà Nẵng được triển khai với chủ đề “Đà Nẵng - Nâng tầm trải nghiệm du lịch MICE”. Theo ông, mục tiêu này cần được hiện thực hóa ra sao?

Ông Andre Pierre Gentzsch:

Nâng tầm trải nghiệm MICE không đơn thuần là nâng cấp địa điểm tổ chức sự kiện. Đó là toàn bộ hành trình của khách hàng - từ giai đoạn lên kế hoạch, đón khách, lưu trú, vận hành hội nghị, ẩm thực, kết nối và giao lưu, các hoạt động team building cho đến những tương tác sau sự kiện.

Đà Nẵng sở hữu lợi thế rất riêng đối với thị trường MICE quốc tế. Thành phố hội tụ hệ thống cơ sở vật chất hội nghị hiện đại, dịch vụ lưu trú chất lượng cao, sức hấp dẫn đặc trưng của một điểm đến ven biển, nhiều lựa chọn cho các hoạt động team building và nghỉ dưỡng, chính quyền địa phương có tinh thần hỗ trợ và phản hồi kịp thời cho các sự kiện quy mô lớn. Điều này tạo nên lợi thế rõ ràng về mô hình “business plus leisure” (công vụ kết hợp nghỉ dưỡng) - một giá trị mà không phải đô thị lớn nào cũng có thể dễ dàng tạo ra.

Tuy nhiên, thành phố cần tiếp tục nâng cao chất lượng và tính nhất quán của toàn bộ trải nghiệm MICE. Xét trên phương diện quốc tế, khả năng kết nối trong nội đô, đặc biệt là hệ thống giao thông công cộng, vẫn là yếu tố cần tiếp tục phát triển. Quan trọng hơn, cơ chế hỗ trợ đối với các hoạt động đấu thầu những sự kiện quốc tế quy mô lớn cũng cần được tăng cường. Bởi các sự kiện này hiện có tính cạnh tranh rất cao.

Chúng ta cần một hệ thống đấu thầu và hỗ trợ điểm đến được tổ chức bài bản và đồng bộ hơn. Chuỗi cung ứng dịch vụ phục vụ sự kiện cũng là một lĩnh vực còn rất nhiều tiềm năng. Sự phối hợp tốt hơn giữa các trung tâm hội nghị, khách sạn, DMC, PCO, đơn vị vận chuyển và các nhà cung cấp dịch vụ liên quan sẽ tạo ra một nền tảng để các bên tăng cường hợp tác, giúp Đà Nẵng trở thành một điểm đến dễ tiếp cận và dễ triển khai hơn đối với các nhà tổ chức sự kiện quốc tế.

Da Nang Mikazuki Japanese Resorts & Spa đón đoàn khách MICE trong năm 2026. Ảnh: Mikazuki

- PV: Theo ông, sản phẩm MICE Đà Nẵng cần định hình ra sao để vừa hấp dẫn, linh hoạt, chuyên nghiệp, vừa có bản sắc riêng?

Ông Andre Pierre Gentzsch:

Trước hết, chúng ta cần hiểu rõ các hội nghị quốc tế thực sự tìm kiếm điều gì ở một điểm đến. Biển chắc chắn là một trong những tài sản lớn nhất của Đà Nẵng, nhưng không nhất thiết phải là tiêu đề chính trong cách chúng ta định vị điểm đến MICE. Nhiều hội nghị quốc tế quy mô lớn tập trung trước hết vào mục tiêu kinh doanh, nhà tài trợ, hoạt động kết nối và một môi trường chuyên nghiệp. Với những sự kiện như vậy, biển và các lợi thể về cảnh quan, văn hóa, di sản nên trở thành một phần mở rộng giá trị của trải nghiệm hội nghị - tạo thêm không gian cho networking, team building và các hoạt động thư giãn sau giờ làm việc - thay vì là lý do chính để lựa chọn điểm đến MICE.

Định vị của chúng ta cần mở rộng hơn: một điểm đến chuyên nghiệp dành cho các sự kiện kinh doanh, với giá trị cộng thêm từ phong cách sống đặc trưng và môi trường ven biển đặc sắc. Ưu tiên thứ hai là xây dựng cơ cấu chuyên trách mạnh hơn cho hoạt động tiếp thị, bán hàng và đấu thầu MICE quốc tế. Thành phố sẽ cần cơ quan chuyên môn nhằm thúc đẩy, tiếp thị và phát triển ngành du lịch MICE (Convention Bureau) hoạt động toàn thời gian hoặc mô hình tương đương với nguồn lực rõ ràng, am hiểu thị trường quốc tế và khả năng chủ động tiếp cận, theo đuổi và đấu thầu các sự kiện quy mô lớn.

Trong khu vực đã có những mô hình đáng tham khảo. Chẳng hạn, Sarawak đã thành lập “convention bureau” chuyên nghiệp cách đây hơn 20 năm. Từ đó thu hút được lượng lớn các sự kiện kinh doanh, đồng thời tạo ra tác động kinh tế vượt bậc cho điểm đến. Điều quan trọng ở đây không phải là sao chép mô hình của một điểm đến khác, mà là nhìn nhận giá trị của việc đầu tư dài hạn vào năng lực tiếp thị điểm đến và đấu thầu chuyên nghiệp.

Đà Nẵng đã có nhiều nền tảng quan trọng - vị trí địa lý, cơ sở hạ tầng, năng lực dịch vụ khách sạn và sức hấp dẫn tổng thể. Bước tiếp theo là kết nối những thế mạnh đó thông qua một hệ sinh thái MICE chuyên nghiệp và đồng bộ hơn. Chúng ta không nên chỉ cạnh tranh bằng việc có một bãi biển nằm cạnh một trung tâm hội nghị. Hãy cạnh tranh bằng khả năng tổ chức và mang đến một trải nghiệm sự kiện kinh doanh chuyên nghiệp ở mọi điểm chạm.

- PV: Cảm ơn ông Andre Pierre Gentzsch!