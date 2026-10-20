Nâng tầm thương hiệu Việt trong môi trường cạnh tranh mới

Doanh nghiệp xây dựng thương hiệu và vẫn gắn với chuẩn xanh và bền vững. Ảnh: H.Đ

Lấy chất lượng và đổi mới làm nền tảng thương hiệu

Thương hiệu ngày nay không đơn thuần được nhận diện qua tên gọi, biểu tượng hay những chiến dịch quảng bá. Trong môi trường kinh doanh liên tục thay đổi, giá trị thương hiệu được quyết định bởi chất lượng sản phẩm, trải nghiệm khách hàng, năng lực đổi mới và khả năng thực hiện những cam kết lâu dài với người tiêu dùng. Chính vì vậy mà nhiều doanh nghiệp đang chuyển hướng từ xây dựng hình ảnh sang đầu tư chiều sâu, lấy chất lượng và sự khác biệt làm nền tảng nâng cao sức cạnh tranh.

Tại Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM (Saigon Co.op), quá trình xây dựng thương hiệu được gắn với đổi mới mô hình bán lẻ, phát triển hàng nhãn riêng và nâng cao chất lượng phục vụ. Thay vì chỉ mở rộng mạng lưới phân phối, doanh nghiệp chú trọng hoàn thiện hệ sinh thái bán lẻ, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng. Thông qua hệ thống phân phối, Saigon Co.op đồng thời phát huy vai trò kết nối giữa sản xuất và tiêu dùng, hỗ trợ hàng hóa trong nước tiếp cận thị trường.

Có thể thấy, dù hoạt động trong những lĩnh vực khác nhau, song điều kiện cần để xây dựng thương hiệu vẫn là sản phẩm tốt. Bà Hoàng Ngân - chuyên gia từng tham gia phát triển thương hiệu cho các nhãn hàng lớn chia sẻ, các chỉ số nhận biết thương hiệu luôn luôn cần thiết. Doanh nghiệp phải nhìn sâu hơn vào toàn bộ hành trình tiêu dùng, từ khi khách hàng nhìn thấy, ghi nhớ, quan tâm cho đến khi thực sự lựa chọn sản phẩm. Điều này cũng đồng nghĩa hoạt động xây dựng thương hiệu cần được đánh giá bằng hiệu quả kinh doanh thực chất. Ở góc độ công nghệ, ông Bùi Quý Phong - Phó Chủ tịch CSMO Việt Nam nhận định, sự phát triển của AI đang làm thay đổi cách người tiêu dùng tìm kiếm và tiếp cận thương hiệu. Lợi thế cạnh tranh trong môi trường mới đến từ sự kết hợp giữa niềm tin của khách hàng, khả năng được các nền tảng nhận diện và cơ sở đủ sức thuyết phục để AI đề xuất thương hiệu.

Đồng hành để thương hiệu Việt vươn xa

Ông Hoàng Quang Phòng - Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nhận định, thương hiệu là tài sản vô hình nhưng có giá trị to lớn, giúp doanh nghiệp tạo dựng niềm tin, gia tăng giá trị sản phẩm và mở rộng thị trường. Để những giá trị đó tiếp tục được phát huy, bên cạnh nỗ lực tự thân của doanh nghiệp, vai trò đồng hành, kiến tạo môi trường phát triển của chính quyền ngày càng trở nên quan trọng. Đặc biệt, trong bối cảnh TPHCM đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, việc phát triển cộng đồng doanh nghiệp có thương hiệu mạnh còn góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và khẳng định vị thế kinh tế của thành phố.

Theo ông Nguyễn Lộc Hà - Phó Chủ tịch UBND TPHCM, để những thương hiệu riêng lẻ phát triển thành sức mạnh chung của nền kinh tế, thành phố kỳ vọng cộng đồng doanh nghiệp sẽ chủ động hơn trong ba phương diện. Trước hết là tích cực tham gia đóng góp, hiến kế trong quá trình xây dựng và thực thi chính sách theo tinh thần “cùng hành động - kiến tạo phát triển”. Cùng với đó, doanh nghiệp cần tiên phong thực hiện các động lực tăng trưởng của thành phố. Bên cạnh phát huy các trụ cột truyền thống gồm đầu tư, tiêu dùng và xuất khẩu, cần mạnh dạn khai thác những động lực mới từ kinh tế số, kinh tế xanh, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Một yêu cầu quan trọng khác là tăng cường liên kết trong cộng đồng thương hiệu. Thay vì phát triển riêng lẻ, các doanh nghiệp có thể kết nối, chia sẻ kinh nghiệm quản trị, công nghệ và thị trường, qua đó hỗ trợ nhau nâng cao năng lực cạnh tranh, từng bước hình thành cộng đồng thương hiệu đủ mạnh để định vị TPHCM trên bản đồ kinh tế thế giới.

Ông Nguyễn Lộc Hà khẳng định, thành phố sẽ tiếp tục sát cánh cùng doanh nghiệp trong quá trình xây dựng và phát triển thương hiệu. Trọng tâm là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút các nguồn lực đầu tư, đồng thời triển khai những cơ chế, chính sách đột phá thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. TPHCM cũng sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các dự án lớn và công trình hạ tầng trọng điểm, qua đó kiến tạo không gian phát triển mới cho cộng đồng doanh nghiệp.