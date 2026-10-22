Nâng tầm thương hiệu làng nghề mộc cao cấp Vạn Điểm

Sản phẩm đồ gỗ thủ công mỹ nghệ tại làng nghề mộc cao cấp Vạn Điểm (xã Phú Xuyên) luôn giữ vững vị thế, sức cạnh tranh cao trên thị trường. Ảnh: PV

Gìn giữ nét đẹp văn hoá, thương hiệu làng nghề

Trong dòng chảy của nền văn hoá vùng đất ven sông Hồng, làng nghề mộc cao cấp Vạn Điểm ở xã Phú Xuyên được hình thành, phát triển, góp phần ổn định cuộc sống, sinh hoạt của cư dân bản địa. Trải qua nhiều thăng trầm của thời gian, làng nghề vẫn được gìn giữ, lưu truyền, khẳng định bản sắc, nét đặc trưng riêng của làng nghề truyền thống giữa nhịp sống đương đại.

Anh Trần Quang Sơn ở thôn Vạn Điểm (xã Phú Xuyên) chuẩn bị các mặt hàng đồ gỗ cao cấp để trưng bày, giới thiệu tại Lễ hội vinh danh làng nghề và Tuần lễ quảng bá nông sản- đặc sản vùng miền Hà Nội năm 2026. Ảnh: PV

Anh Trần Quang Sơn ở thôn Vạn Điểm cho biết, chúng tôi luôn tự hào gìn giữ, phát huy nghề mộc truyền thống cha ông xưa truyền lại. Tuỳ vào điều kiện cụ thể, có những năm cao điểm chúng tôi sản xuất, chế biến khoảng 450 tấn gỗ nhập khẩu (gỗ gõ đỏ, mun, hương đá, xoan đào, cẩm lai) tạo ra các sản phẩm bàn, ghế, giường, tủ và các mặt hàng nội thất phục vụ nhu cầu thị trường, mang về doanh thu khoảng 7-10 tỷ đồng/ năm.

“Trước thềm lễ hội vinh danh làng nghề năm nay, chúng tôi đã lựa chọn những sản phẩm đồ gỗ tinh tuý, đảm bảo chất lượng để trưng bày, giới thiệu cho người dân, du khách trải nghiệm, tìm hiểu, lựa chọn mua hàng. Mọi người ở làng nghề mộc Vạn Điểm đều kỳ vọng đây là dịp tốt để thương hiệu sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ cao cấp tiếp tục vươn xa trên thị trường”, anh Trần Quang Sơn cho biết.

Làng nghề mộc cao cấp Vạn Điểm ở xã Phú Xuyên hiện có khoảng 400 hộ chuyên sản xuất, kinh doanh các mặt hàng đồ gỗ thủ công mỹ nghệ, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững. Ảnh: PV

Giữa nhịp sống hiện đại, đồ gỗ mỹ nghệ cao cấp Vạn Điểm luôn khẳng định uy tín, thương hiệu, được khách hàng gần xa lựa chọn mua về sử dụng. Trước hết đó là chất lượng, nguồn gốc nguyên liệu đầu vào, sâu xa hơn là sản phẩm được kết tinh từ đôi bàn tay tài hoa, sáng tạo, tâm huyết của những người thợ ngày đêm cần mẫn gắn bó với nghề.

Sản phẩm của làng nghề mộc Vạn Điểm rất phong phú, đa dạng về chủng loại, kiểu dáng. Từ những bộ bàn ghế chạm khắc cầu kỳ đến đồ thờ, lộc bình, giường, tủ, đồng hồ gỗ, tranh gỗ và nhiều sản phẩm trang trí nội thất cao cấp được sản xuất với khối lượng lớn. Mỗi sản phẩm mang một vẻ đẹp riêng vừa đáp ứng nhu cầu sử dụng vừa mang giá trị nghệ thuật, nét đẹp văn hóa của làng nghề truyền thống.

“Đồ gỗ thủ công mỹ nghệ ở làng nghề mộc Vạn Điểm rất phong phú, giá bán tuỳ thuộc vào từng sản phẩm. Điều quan trọng là đến với làng nghề chúng tôi có điều kiện tham quan, trải nghiệm các dòng sản phẩm, từ đó lựa chọn đặt mua những sản phẩm phù hợp, tạo không gian sinh hoạt của ngôi nhà trở nên sang trọng, ấm cúng hơn”, bà Vũ Thị Thảo ở xã Thanh Trì cho biết.

Kết nối, mở rộng kênh tiêu thụ sản phẩm

Làng nghề mộc cao cấp Vạn Điểm ở xã Phú Xuyên hiện có khoảng 400 hộ chuyên sản xuất, kinh doanh các mặt hàng. Thời gian qua, bên cạnh việc tiêu thụ sản phẩm qua các kênh truyền thống, các cơ sở sản xuất và người dân đã mở rộng, kết nối, quảng bá, tiêu thụ trên các nền tảng mạng xã hội và các phiên livestream, góp phần rút ngắn khoảng cách địa lý, giảm chi phí, nâng cao giá trị sản phẩm trên thị trường.

Tại làng nghề mộc cao cấp Vạn Điểm (xã Phú Xuyên) có những sản phẩm đồ gỗ trị giá hàng trăm triệu đồng. Ảnh: PV

Bên cạnh đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng, mẫu mã sản phẩm, làng nghề mộc cao cấp Vạn Điểm luôn chú trọng công tác bảo vệ môi trường, sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc hợp pháp, tiết kiệm tài nguyên, hướng tới phát triển sản xuất xanh, an toàn và bền vững.

Chủ tịch Hội Làng nghề mộc cao cấp Vạn Điểm Hoàng Kỳ Tài cho biết, sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ của làng nghề đa dạng, phong phú, đảm bảo chất lượng, đáp ứng tốt nhu cầu thị trường tiêu dùng. Chúng tôi đang tập trung phát triển làng nghề gắn với du lịch trải nghiệm, liên kết chuỗi cung ứng, mở rộng quy mô bán hàng trên nền tảng mạng xã hội, các phiên livestream, góp phần tăng doanh thu cho các cơ sở sản xuất.

“Dịp lễ hội vinh danh làng nghề, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh đều vui mừng, phấn khởi, nỗ lực sản xuất nâng cao chất lượng, giá trị các sản phẩm của làng nghề. Đồng thời chuẩn bị tốt các sản phẩm để trưng bày phục vụ lễ hội, đảm bảo thực chất, hiệu quả, không phô trương hình thức. Chúng tôi kỳ vọng lễ hội sẽ góp phần giới thiệu, kết nối, mở rộng hơn nữa thị trường tiêu thụ sản phẩm của làng nghề”, ông Hoàng Kỳ Tài chia sẻ.

Người dân ở làng nghề mộc cao cấp Vạn Điểm trang trí cờ hoa rực rỡ chào đón Lễ hội vinh danh làng nghề và Tuần lễ quảng bá nông sản- đặc sản vùng miền Hà Nội năm 2026. Ảnh: PV

Làng nghề mộc Vạn Điểm nơi có rất nhiều người thợ với bàn tay tài hoa, luôn tâm huyết, sáng tạo và tự hào giữ nghề truyền thống. Qua mỗi dịp lễ hội, sản phẩm đặc trưng của làng nghề sẽ tiếp tục vươn xa, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và phù hợp với xu thế hội nhập, phát triển làng nghề truyền thống.