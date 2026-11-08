Nâng tầm thương hiệu, hiện thực khát vọng toàn cầu

1. Thương hiệu của một tập đoàn năng lượng không chỉ được tạo dựng từ quy mô hay mức độ nhận diện. Giá trị cốt lõi nằm ở năng lực thực hiện cam kết, trình độ công nghệ, chất lượng sản phẩm, hiệu quả quản trị và khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Với những tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực năng lượng, nơi các dự án đòi hỏi vốn lớn, công nghệ cao và tiêu chuẩn khắt khe, uy tín thương hiệu trước hết phải được bảo chứng bằng năng lực thực chất.

Với PETROVIETNAM, nền tảng đó được tích lũy qua quá trình xây dựng hệ sinh thái công nghiệp – năng lượng tương đối đồng bộ, từ thăm dò, khai thác dầu khí, công nghiệp khí, chế biến dầu khí đến điện, phân bón và dịch vụ kỹ thuật. Hệ sinh thái này tạo nên lợi thế về năng lực triển khai, khả năng liên kết các khâu trong chuỗi giá trị và sự chủ động trước những biến động của thị trường năng lượng.

Trong bối cảnh ngành năng lượng thế giới đang chuyển dịch nhanh chóng, yêu cầu đặt ra với PETROVIETNAM là tiếp tục nâng cao năng lực công nghệ, mở rộng thị trường, tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng quốc tế và từng bước phát triển những lĩnh vực năng lượng mới

Tuy nhiên, trong bối cảnh ngành năng lượng thế giới đang chuyển dịch nhanh chóng, những lợi thế đã có không thể tự động chuyển thành vị thế mới. Yêu cầu đặt ra với PETROVIETNAM là tiếp tục nâng cao năng lực công nghệ, mở rộng thị trường, tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng quốc tế và từng bước phát triển những lĩnh vực năng lượng mới. Đây cũng là quá trình chuyển từ phát huy lợi thế trong nước sang cạnh tranh bằng năng lực và giá trị trên thị trường toàn cầu.

Vì vậy, nâng tầm thương hiệu không đơn thuần là mở rộng sự hiện diện hay gia tăng nhận diện quốc tế. Quan trọng hơn, PETROVIETNAM phải trở thành đối tác có năng lực, có khả năng tham gia và đảm nhận những công việc có yêu cầu kỹ thuật cao, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế và tạo ra giá trị trong những lĩnh vực năng lượng đang định hình tương lai.

2. Để hiện thực hóa định hướng đó, PETROVIETNAM đang chủ động mở rộng hợp tác với các tập đoàn, doanh nghiệp và tổ chức công nghệ hàng đầu. Các kết nối ngày càng hướng tới những lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược, từ dầu khí, LNG, bảo đảm nguồn cung đến điện gió ngoài khơi, hydrogen, công nghệ giảm phát thải và điện hạt nhân.

Chủ tịch HĐTV PETROVIETNAM Lê Ngọc Sơn làm việc với lãnh đạo TotalEnergies (Pháp)

Trong các hoạt động đối ngoại gần đây, Chủ tịch HĐTV PETROVIETNAM Lê Ngọc Sơn đã thúc đẩy trao đổi với các đối tác tại Pháp và Canada về khả năng hợp tác trong những lĩnh vực năng lượng truyền thống và mới. Định hướng xuyên suốt là nâng tầm quan hệ từ cung cấp, sử dụng dịch vụ lên đối tác chiến lược; từ tiếp nhận công nghệ sang nghiên cứu, phát triển và từng bước làm chủ công nghệ. Cách tiếp cận này giúp PETROVIETNAM không chỉ mở rộng mạng lưới quan hệ mà còn hướng tới nâng cao năng lực nội tại.

Ở cấp điều hành, các hoạt động của Tổng Giám đốc PETROVIETNAM Lê Mạnh Cường tại Mỹ, Anh và Đan Mạch tập trung vào kết nối đối tác, mở rộng nguồn cung, tiếp cận công nghệ và huy động nguồn lực cho các chương trình đầu tư. Những khuôn khổ hợp tác với các tập đoàn năng lượng quốc tế, trong đó có Chevron, cùng thỏa thuận cung cấp dầu thô giữa BSR và ExxonMobil Asia-Pacific góp phần mở rộng khả năng kết nối trong chuỗi cung ứng năng lượng, đa dạng hóa nguồn nguyên liệu và nâng cao tính chủ động trong hoạt động sản xuất.

Ông Lê Mạnh Cường – Tổng Giám đốc PETROVIETNAM làm việc với lãnh đạo Murphy Oil (Hoa Kỳ)

Song song với đó, PETROVIETNAM tăng cường tiếp cận các tổ chức tài chính, quỹ đầu tư quốc tế để giới thiệu danh mục dự án và nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030. Việc tham gia các diễn đàn năng lượng quốc tế cũng giúp Tập đoàn chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn về ứng phó gián đoạn nguồn cung, đa dạng hóa nguyên liệu và bảo đảm vận hành các công trình năng lượng. Qua đó, PETROVIETNAM từng bước mở rộng vai trò, từ tìm kiếm cơ hội hợp tác đến đóng góp tiếng nói và kinh nghiệm trong các vấn đề chung của ngành năng lượng.

Trong lĩnh vực năng lượng mới, thỏa thuận hợp tác với Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) về thúc đẩy phát triển điện gió ngoài khơi tại Việt Nam, trong đó có dự án Nam Trung Bộ 1, mở thêm cơ hội để PETROVIETNAM tham gia sâu hơn vào lĩnh vực này. Đồng thời, đây cũng là hướng phát huy năng lực sẵn có của PTSC trong chế tạo, xây lắp công trình biển, cảng, logistics và dịch vụ kỹ thuật ngoài khơi.

Những kết nối quốc tế chỉ thực sự tạo ra giá trị khi được chuyển hóa thành năng lực triển khai và kết quả cụ thể. Thực tiễn hoạt động của các đơn vị thành viên cho thấy PETROVIETNAM đã có những bước tiến đáng kể trong quá trình tham gia chuỗi giá trị năng lượng khu vực và thế giới.

Tháng 9/2026, PTSC M&C hoàn thành chế tạo, hạ thủy và bàn giao 4 trạm biến áp điện gió ngoài khơi thuộc Dự án Baltica 2 tại Ba Lan, với tổng khối lượng khoảng 16.000 tấn. Đây là lần đầu tiên các trạm biến áp điện gió ngoài khơi do doanh nghiệp Việt Nam chế tạo được xuất khẩu sang châu Âu. Cũng trong tháng này, PTSC M&C được QatarEnergy trao Gói thầu EPIC-1 thuộc Dự án tái phát triển mỏ Maydan Mahzam, với giá trị dự kiến hơn 3 tỷ USD. Việc được lựa chọn sau quá trình cạnh tranh với các nhà thầu quốc tế, đảm nhận vai trò tổng thầu EPCIC trong dự án có quy mô lớn nhất lịch sử doanh nghiệp, cho thấy bước tiến về năng lực và uy tín của PTSC M&C.

PV Drilling hiện cung cấp dịch vụ khoan tại nhiều thị trường, trong đó có Malaysia, Indonesia và Brunei, bên cạnh hoạt động tại Việt Nam

Không chỉ trong lĩnh vực xây lắp, năng lực dịch vụ kỹ thuật của PETROVIETNAM cũng đang vươn ra khu vực. PV Drilling hiện cung cấp dịch vụ khoan tại nhiều thị trường, trong đó có Malaysia, Indonesia và Brunei, bên cạnh hoạt động tại Việt Nam. Việc duy trì hoạt động của các giàn khoan tại những thị trường có yêu cầu cao về kỹ thuật, an toàn và chất lượng vận hành cho thấy khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi dịch vụ dầu khí khu vực.

Từ chế tạo công trình điện gió ngoài khơi, đảm nhận các gói thầu dầu khí quy mô lớn đến cung cấp dịch vụ khoan tại thị trường nước ngoài, các đơn vị thành viên đang từng bước đưa năng lực công nghiệp, kỹ thuật và dịch vụ của PETROVIETNAM tham gia sâu hơn vào thị trường quốc tế. Đây là những minh chứng cụ thể cho khả năng chuyển hóa nội lực thành giá trị và sức cạnh tranh, đồng thời tạo thêm cơ sở để Tập đoàn mở rộng hợp tác trong những lĩnh vực mới.

Nhìn tổng thể, giá trị của các hoạt động hợp tác quốc tế không nằm ở số lượng cuộc gặp hay thỏa thuận, mà ở khả năng chuyển hóa thành dự án, sản phẩm, công nghệ và hiệu quả kinh tế cụ thể. Đó cũng là thước đo cho năng lực kết nối, tổ chức thực hiện và uy tín của PETROVIETNAM trong quan hệ với các đối tác toàn cầu.

3. Để cạnh tranh ở tầm vóc toàn cầu, năng lực công nghiệp và mạng lưới hợp tác cần được nâng đỡ bởi nền tảng quản trị tương xứng. Một tập đoàn triển khai các dự án quy mô lớn, hoạt động trong môi trường quốc tế và đối mặt với nhiều biến động không thể chỉ dựa vào quy mô hay lợi thế sẵn có. Năng lực hoạch định chiến lược, phân bổ nguồn lực, kiểm soát rủi ro và tổ chức thực thi có ý nghĩa quyết định đối với hiệu quả phát triển.

Đây cũng là định hướng được Chủ tịch HĐTV PETROVIETNAM Lê Ngọc Sơn nhấn mạnh khi nói về công tác quản trị và phát triển Tập đoàn. Với mục tiêu tăng trưởng cao, vươn lên nhóm doanh nghiệp hàng đầu khu vực và hướng tới Fortune Global 500 vào năm 2030, PETROVIETNAM cần đổi mới tư duy và phương thức quản trị, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới.

Trọng tâm là chuyển từ quản trị thiên về tuân thủ sang quản trị chiến lược; từ kiểm soát thụ động sang giám sát chủ động, nhận diện và phòng ngừa rủi ro. Điều hành cần dựa trên mục tiêu, kết quả và dữ liệu. Công ty mẹ tập trung vào hoạch định chiến lược, quản lý danh mục đầu tư, phân bổ nguồn lực và giám sát tổng thể; các đơn vị thành viên được trao quyền chủ động tương xứng, đi cùng trách nhiệm rõ ràng về hiệu quả hoạt động và sử dụng vốn.

Việc tiếp cận các chuẩn mực quản trị tiên tiến, trong đó có chuẩn OECD, cùng với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sẽ góp phần nâng cao tính minh bạch, hiệu quả và trách nhiệm giải trình. Đây không chỉ là yêu cầu nâng cao hiệu quả nội bộ, mà còn là điều kiện để PETROVIETNAM tạo dựng niềm tin với đối tác, nhà đầu tư và các định chế tài chính quốc tế.

Nâng tầm thương hiệu PETROVIETNAM vì thế không phải là nhiệm vụ truyền thông tách rời hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đó là kết quả của quá trình nâng cao đồng bộ năng lực công nghiệp, công nghệ, tài chính, quản trị và chất lượng nguồn nhân lực; chuyển lợi thế trong nước thành sức cạnh tranh quốc tế, chuyển quan hệ hợp tác thành dự án và cam kết thành kết quả.

Những bước tiến của các đơn vị thành viên cùng các quan hệ hợp tác quốc tế ngày càng sâu rộng cho thấy khát vọng toàn cầu của PETROVIETNAM đang được cụ thể hóa bằng năng lực và kết quả thực tiễn. Khi tiếp tục củng cố nội lực, nâng cao năng lực thực thi và khẳng định uy tín qua từng dự án, thương hiệu PETROVIETNAM sẽ có thêm nền tảng để vươn lên, được tin cậy và lựa chọn trên thị trường năng lượng quốc tế.