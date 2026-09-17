Nâng tầm thương hiệu địa phương, bứt phá trong thời đại kinh tế số

Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Tĩnh trực tiếp livestream bán hàng

Sẵn sàng cho phiên Mega Live "Trăng về Hà Tĩnh - Quà quê trao tình" trên nền tảng TikTok vào buổi trưa 17/9, ông Lê Xuân Từ, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Tĩnh đã đến từ sớm để trực tiếp tham gia giới thiệu sản phẩm, bán hàng cùng bà con và doanh nghiệp, tạo không khí gần gũi.

"Nhằm đẩy mạnh quảng bá sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP và những giá trị tiêu biểu của quê hương trên môi trường số, Sở Công Thương tỉnh Hà Tĩnh tổ chức phiên Mega Live "Trăng về Hà Tĩnh - Quà quê trao tình" trên nền tảng TikTok quy tụ các hộ kinh doanh, hợp tác xã cùng các doanh nghiệp sản xuất tiêu biểu trên địa bàn tỉnh", Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Tĩnh cho hay.

Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Tĩnh trực tiếp tham gia giới thiệu sản phẩm trên nền tảng TikTok.

Lấy cảm hứng từ Tết Trung thu – mùa của đoàn viên và sẻ chia, phiên Mega Live giới thiệu hàng chục sản phẩm tiêu biểu mang đậm hương vị quê hương Hà Tĩnh như: Bưởi Phúc Trạch, kẹo cu đơ Hà Tĩnh, mật ong và trầm hương Phúc Trạch.

Theo đại diện Sở Công Thương Hà Tĩnh, Mega Live không chỉ hướng đến mục tiêu gia tăng doanh số trong một phiên bán hàng, mà còn xây dựng thương hiệu lâu dài cho sản phẩm địa phương.

"Thông qua hình thức livestream bán hàng kết hợp trải nghiệm thực tế, người xem không chỉ được tìm hiểu câu chuyện phía sau mỗi sản phẩm mà còn có cơ hội tương tác trực tiếp với nhà sản xuất và nhận nhiều ưu đãi hấp dẫn. Khi mỗi sản phẩm được gắn với câu chuyện về vùng đất, con người và quy trình sản xuất, giá trị hàng hóa sẽ được nâng lên, tạo lợi thế cạnh tranh bền vững trên thị trường", ông Từ cho hay.

Không dừng lại ở việc mua sắm, người tiêu dùng còn được lắng nghe những câu chuyện ý nghĩa về từng sản phẩm, vùng nguyên liệu, quy trình sản xuất.

Đồng thời, chương trình cũng là dịp để các doanh nghiệp nhỏ, hợp tác xã và chủ thể OCOP tiếp cận kỹ năng kinh doanh số, từ xây dựng thương hiệu cá nhân, sáng tạo nội dung đến vận hành gian hàng trực tuyến.

Trong bối cảnh kinh tế số phát triển mạnh mẽ, thương mại điện tử và bán hàng qua livestream đang trở thành kênh phân phối đầy tiềm năng. Việc Hà Tĩnh chủ động tổ chức Mega Live thể hiện quyết tâm đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi số, mở rộng thị trường tiêu thụ và nâng cao năng lực cạnh tranh.

"Cầu nối" đưa tinh hoa sản vật quê hương đến với người tiêu dùng

Là đơn vị đại diện tham gia giới thiệu sản phẩm bưởi Phúc Trạch, chị Trần Huyền Ân, Giám đốc HTX Nông nghiệp CHOA cho biết: "Mặc dù, tôi đã nhiều lần tự livestream bán hàng trên kênh cá nhân, nhưng lần đầu tiên tham gia một chương trình được tổ chức bài bản, trên nền tảng TikTok nên ban đầu vẫn có chút bối rối. May mà có sự phối hợp nhịp nhàng của tất cả mọi người nên chương trình diễn ra thuận lợi".

Chị Ân tự tin giới thiệu bưởi Phúc Trạch trên phiên livestream bán hàng.

Việc bán hàng qua kênh trực tuyến đã giúp đặc sản bưởi Phúc Trạch vươn ra thị trường.

Mấy tháng nay, khi bưởi bắt đầu vào vụ, ngoài công việc buổi sáng là thu hoạch, thì chị Ân cùng với nhiều thành viên khác đã bắt đầu quen thuộc với việc setup chân máy, kiểm tra kết nối mạng và bắt đầu những phiên livestream bán hàng kéo dài hàng giờ đồng hồ ngay dưới tán cây xanh mát.

Chị Ân chia sẻ, việc ứng dụng các nền tảng đa kênh như TikTok, Facebook mang lại hiệu quả vô cùng bất ngờ. Chị giờ đây không chỉ bán những quả bưởi, còn bán cả câu chuyện về giọt mồ hôi của người nông dân, quy trình chăm sóc tỉ mỉ và nguồn gốc xuất xứ minh bạch của đặc sản này tới mọi người.

"Thông qua các video ngắn hay những phiên livestream, khách hàng được tận mắt chứng kiến cảnh cắt bưởi tại cây, bổ thử trái bưởi mọng nước và ngay lập tức có thể đặt câu hỏi tương tác. Kết quả là giá bán bưởi Phúc Trạch qua kênh trực tuyến năm nay ghi nhận mức tăng từ 15 - 20% so với phương thức truyền thống", chị Ân cho biết.

Phiên Mega Live giới thiệu hàng chục sản phẩm tiêu biểu mang đậm hương vị quê hương Hà Tĩnh.

Cũng là người trực tiếp tham gia chương trình, ông Hoàng Quốc Nhã, Bí thư Đảng ủy xã Phúc Trạch cho biết, cấp ủy và chính quyền đã triển khai nhiều giải pháp, đặc biệt là ứng dụng các nền tảng số để quảng bá, xúc tiến thương mại cho bưởi Phúc Trạch, sản phẩm gió trầm, trầm hương Phúc Trạch cùng các mặt hàng thế mạnh do nhân dân sản xuất.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Phúc Trạch, "Trăng về Hà Tĩnh – Quà quê trao tình" không chỉ là một phiên livestream bán hàng, mà còn là cầu nối đưa tinh hoa sản vật quê hương đến với người tiêu dùng trên khắp mọi miền. Đây sẽ là cầu nối vững chắc đưa đặc sản Hà Tĩnh vươn xa, nâng tầm thương hiệu địa phương và mở ra nhiều cơ hội bứt phá cho các cơ sở sản xuất trong thời đại kinh tế số.