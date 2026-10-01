Nâng tầm thương hiệu cho nông sản Hiếu Giang
Từ đồng ruộng và những mùa hoa, những sản phẩm nông sản của xã Hiếu Giang đang được định hình bằng cách làm mới để từng bước sản phẩm quê mình có thể vươn xa hơn. Bằng việc ứng dụng công nghệ cao vào canh tác, đẩy mạnh chế biến sâu và xây dựng thương hiệu bài bản, những giọt mồ hôi của người nông dân đã kết tinh thành những sản phẩm OCOP có giá trị. Sự chuyển mình mạnh mẽ này không chỉ làm thay đổi diện mạo vùng nông thôn, nâng cao thu nhập cho bà con, mà còn tự hào khẳng định vị thế của nông sản Hiếu Giang trên thị trường rộng lớn.
Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/multimedia/202610/nang-tam-thuong-hieu-cho-nong-san-hieu-giang-f712eec/