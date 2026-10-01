Nâng tầm thương hiệu cho nông sản Hiếu Giang

Lãi suất huy động tại quầy được niêm yết tại các nhiều ngân hàng tiếp tục duy trì mặt bằng cao ở các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, trong đó mức cao nhất trong bảng khảo sát đạt 7,05%/năm ở kỳ hạn 6 và 9 tháng.