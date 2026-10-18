Nâng tầm thể lực và sức khỏe người dân

Hàng nghìn người dân Thanh Hóa tham gia đi bộ, tập thể dục tại chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026.

Mục tiêu xuyên suốt của Nghị quyết 72 là đặt người dân vào vị trí trung tâm. Sức khỏe được khẳng định là nền tảng của phát triển kinh tế - xã hội. Đây là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội và của mỗi người dân, đồng thời là mục tiêu mà ngành TDTT Việt Nam luôn hướng tới, nhằm góp phần cải thiện thể lực và nâng cao tầm vóc toàn dân. Nghị quyết cũng thống nhất chọn Ngày Sức khỏe thế giới (7/4) hằng năm là “Ngày Sức khỏe toàn dân” nhằm khuyến khích mọi người tích cực tham gia rèn luyện thân thể.

Trong nhiều cuộc làm việc với ngành văn hóa, thể thao và du lịch (VH,TT&DL), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng cũng nhấn mạnh: “Phải đổi mới tư duy về phát triển TDTT, xác định đây không chỉ là hoạt động phong trào đơn thuần, mà là một bộ phận của chiến lược phát triển con người. Mỗi cấp, ngành, mỗi địa phương cần nhận thức đầy đủ hơn nữa đầu tư cho TDTT là đầu tư cho sức khỏe Nhân dân, cho tương lai giống nòi và sự phát triển bền vững của tỉnh. Phải đưa việc rèn luyện thân thể thực sự trở thành nếp sống hàng ngày, thành nhu cầu tự thân của mỗi người, mỗi gia đình, mỗi cộng đồng”.

Bám sát Nghị quyết 72 và định hướng của lãnh đạo tỉnh, thời gian qua, ngành VH,TT&DL đã tăng cường phối hợp liên ngành, lồng ghép hiệu quả việc triển khai cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Xây dựng nông thôn mới”, “Xây dựng đô thị văn minh”. Các kế hoạch, chương trình hướng dẫn toàn dân tập luyện TDTT nâng cao sức khỏe, phát triển tầm vóc, thể lực, phòng chống bệnh tật được xây dựng và triển khai bài bản, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Công tác xã hội hóa thể thao được đẩy mạnh. Đến nay, số người tham gia tập luyện TDTT thường xuyên ước đạt 45% dân số; gia đình thể thao ước đạt 31,1% số hộ. Hiện toàn tỉnh có 3.590 câu lạc bộ thể thao cơ sở.

Cùng với đó, công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực TDTT tiếp tục được đẩy mạnh, thủ tục cấp phép kinh doanh hoạt động thể thao được đơn giản hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tham gia phát triển kinh tế thể thao. Hàng năm, Thanh Hóa tổ chức 12 - 20 giải thể thao phong trào cấp tỉnh, đăng cai 1 - 2 giải quần chúng cấp quốc gia, phối hợp tổ chức thành công 5 - 7 giải thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp cấp quốc gia.

Không dừng lại ở thể thao phong trào, Nghị quyết 72 còn đặt yêu cầu cao về công tác giáo dục thể chất trong nhà trường. Tại Thanh Hóa, 100% các trường học thực hiện giáo dục thể chất nền nếp và đạt chất lượng. Trường học thực hiện giáo dục thể chất ngoại khóa đạt 98,5%. Phong trào hoạt động TDTT trong lực lượng vũ trang (LLVT) ngày càng phát triển, góp phần nâng cao sức khỏe, phục vụ lao động và sẵn sàng chiến đấu.

Nghị quyết 72 không chỉ đưa ra định hướng mà còn mở ra những giải pháp thiết thực để “bình dân hóa” TDTT. Một trong những trọng tâm là quy hoạch và nâng cao hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao công cộng. Nhờ sự quan tâm đầu tư của các cấp, ngành, địa phương, từ tỉnh đến cơ sở có 555 sân vận động kích thước 60m x 90m và 1.500 sân chưa đủ kích thước; 120 nhà tập luyện đa năng; 4.279 sân bóng chuyền; 4.657 sân cầu lông; 2.381 bàn bóng bàn; 120 sân quần vợt; 123 bể bơi đơn giản; 136 sân bóng rổ; 1.135 sân chơi bãi tập. Phong trào TDTT quần chúng ngày càng phát triển sâu rộng, thu hút đông đảo người dân tham gia, qua đó tạo nguồn lực cho thể thao thành tích cao.

Phó Giám đốc Sở VHTT&DL Nguyễn Duy Tự, cho biết: “Những quan điểm chỉ đạo, mục tiêu và giải pháp mà Nghị quyết 72 đề ra sẽ tạo động lực mạnh mẽ để phong trào TDTT phát triển sâu rộng hơn, đáp ứng nhu cầu rèn luyện nâng cao sức khỏe của Nhân dân. Trong giai đoạn tới, định hướng trọng tâm của ngành VHTT&DL là tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình CLB thể thao cơ sở, đa dạng hóa các hình thức tập luyện phù hợp với từng đối tượng và địa bàn. Việc tăng cường phối hợp giữa cơ quan quản lý Nhà nước, hệ thống giáo dục, các tổ chức đoàn thể và xã hội sẽ là tiền đề vững chắc để đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Qua đó, vận động mọi người dân tự chọn cho mình môn thể thao phù hợp để rèn luyện hàng ngày, tạo thói quen hoạt động TDTT hợp lý suốt đời”.