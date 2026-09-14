Nâng tầm tham gia của Việt Nam tại các thể chế đa phương

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và các nhà lãnh đạo tham dự Phiên thảo luận Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Nhận lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch BRICS 2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 và tiến hành các hoạt động song phương tại Ấn Độ từ ngày 12-13/9/2026.

Đây là một trong những hoạt động đối ngoại đa phương cấp cao quan trọng của Việt Nam trong năm 2026, đồng thời cũng là hoạt động đối ngoại cấp cao quan trọng với Ấn Độ tiếp theo thành công của chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Ấn Độ tháng 5/2026.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự phiên họp Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 về “Tự cường, đổi mới sáng tạo, hợp tác và phát triển bền vững: Định hình tương lai tăng trưởng bao trùm toàn cầu” - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Chuyến công tác đã thành công tốt đẹp, đáp ứng ở mức cao các mục tiêu, yêu cầu đề ra trên cả bình diện đa phương và song phương. Trong một thời gian rất ngắn, chỉ khoảng hơn 24 tiếng, Thủ tướng Chính phủ và Đoàn công tác đã triển khai một chương trình hoạt động đối ngoại dày đặc, hiệu quả và thực chất.

Thủ tướng Chính phủ tham dự và phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 18 BRICS; hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi; có nhiều cuộc gặp gỡ cấp cao với Lãnh đạo các nước thành viên và các nước đối tác của BRICS, nhiều tổ chức quốc tế cùng nhiều đối tác và doanh nghiệp Ấn Độ.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại phiên họp Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Việt Nam sẵn sàng đồng hành cùng BRICS

Kể từ khi trở thành nước đối tác của BRICS, Việt Nam đã tích cực, chủ động tham gia các hoạt động mà BRICS khởi xướng. Đặc biệt, Hội nghị thượng đỉnh năm nay đánh dấu hai thập kỷ không ngừng vươn lên của BRICS để khẳng định vai trò, tiếng nói của các nền kinh tế đang phát triển vào đời sống chính trị, kinh tế toàn cầu.

Trong bối cảnh thế giới có nhiều thay đổi, chuyển dịch nhanh chóng và với vị thế ngày càng được khẳng định tại các thể chế đa phương, Việt Nam đã tham gia chủ động, trách nhiệm và có nhiều đóng góp thiết thực tại Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 với tư cách nước đối tác.

Tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã nhấn mạnh thông điệp Việt Nam ủng hộ và mong muốn BRICS phối hợp chặt chẽ hơn với các cơ chế đa phương khu vực, liên khu vực và toàn cầu, đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và mang lại cơ hội phát triển bình đẳng và bền vững cho tất cả các quốc gia; phát huy vai trò lớn hơn trong việc thúc đẩy đối thoại và hợp tác, tạo dựng và củng cố niềm tin, góp phần tìm giải pháp cho các thách thức toàn cầu, thúc đẩy cải cách hệ thống đa phương đáp ứng toàn diện hơn lợi ích của các nước đang phát triển.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nêu ba định hướng lớn để BRICS phát huy vai trò trong giai đoạn tới, cũng là những đề xuất mang ý nghĩa thiết thực đối với BRICS và Việt Nam - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Đánh giá cao các ưu tiên "Tự cường, Đổi mới sáng tạo, Hợp tác và Phát triển bền vững", Thủ tướng nêu ba định hướng lớn để BRICS phát huy vai trò trong giai đoạn tới, cũng là những đề xuất mang ý nghĩa thiết thực đối với BRICS và Việt Nam.

Thứ nhất, chuyển từ ứng phó với biến động sang chủ động nâng cao sức chống chịu và năng lực tự cường của các nền kinh tế thông qua tăng cường hợp tác và hỗ trợ các nước đang phát triển củng cố năng lực hoạch định chính sách linh hoạt, quản trị và dự báo chiến lược, nâng cao năng suất lao động, khả năng tự cường và tính năng động của nền kinh tế, kịp thời ngăn ngừa khủng hoảng và chủ động ứng phó với các cú sốc, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, tài chính và các thách thức xuyên biên giới hiện nay.

Thứ hai, chuyển từ mở rộng quy mô hợp tác sang làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống đi đôi với kiến tạo những động lực tăng trưởng mới, bao trùm và bền vững thông qua tăng cường phối hợp chính sách về thương mại và đầu tư, mở cửa thị trường, phát huy các định chế tài chính hiện có và huy động thêm các nguồn lực dài hạn với chi phí hợp lý để giúp các nước đang phát triển tiếp cận công bằng hơn với các nguồn vốn cho chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.

Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Thứ ba, chuyển hóa các cơ hội hợp tác về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo thành các chương trình, dự án cụ thể, phục vụ lợi ích chung của các quốc gia thông qua các hoạt động nghiên cứu chung, đào tạo nhân lực, chuyển giao công nghệ, nhất là trong các lĩnh vực có sức lan toả cao như trí tuệ nhân tạo, công nghệ số, nông nghiệp thông minh, năng lượng sạch.

Thủ tướng Chính phủ khẳng định Việt Nam sẵn sàng đồng hành cùng BRICS với tinh thần trách nhiệm, thiện chí và hợp tác thực chất để kiến tạo một tương lai hoà bình, thịnh vượng, phát triển bền vững và bao trùm cho mọi quốc gia, mọi người dân.

Theo Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Trịnh Minh Mạnh, qua trao đổi với các cơ quan và đối tác Ấn Độ, phía bạn coi trọng và đánh giá cao sự tham gia của Việt Nam tại Hội nghị lần này, coi đây là "cơ hội để Việt Nam và Ấn Độ mở rộng không gian chiến lược của các nước Phương Nam Toàn Cầu", kỳ vọng sự tham gia của Việt Nam không chỉ đóng góp vào các nội dung hợp tác của BRICS mà còn "gia tăng kết nối giữa BRICS với ASEAN và khu vực Châu Á-Thái Bình Dương".

Thực tế, sự tham gia của Việt Nam tại Hội nghị, đặc biệt là bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, được các nước thành viên và nước chủ nhà đánh giá cao. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định những đóng góp của Việt Nam đã góp phần nâng tầm Hội nghị. Báo chí Ấn Độ cũng nhận định sự hiện diện của Việt Nam không chỉ thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam với BRICS mà còn góp phần tăng cường kết nối giữa BRICS và ASEAN.

Chuyển hóa các cam kết, thỏa thuận thành những dự án, kết quả cụ thể

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Về song phương, điểm nổi bật là nội dung cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, với tinh thần là chuyển hóa các cam kết, thỏa thuận thành những dự án, kết quả cụ thể, đem lại hiệu quả kinh tế thực chất.

Hai Thủ tướng đã rà soát toàn diện các phương diện hợp tác giữa hai nước, nhất trí cao về phương hướng và các biện pháp tiếp tục thúc đẩy triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện tăng cường; tập trung khẩn trương đưa vào triển khai cụ thể các kết quả quan trọng của chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ rất thành công của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tháng 5/2026 vừa qua, với tinh thần "Chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược, hợp tác thực chất".

Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin - Ảnh: BNG

Hai nhà Lãnh đạo nhất trí cho rằng, Việt Nam và Ấn Độ là hai trong số những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất trên thế giới, có tính bổ trợ cao, tiềm năng hợp tác còn rất lớn; bày tỏ quyết tâm đẩy mạnh các biện pháp nhằm sớm đạt mục tiêu thương mại hai chiều đạt 25 tỷ USD; tạo điều kiện tiếp cận thị trường cho các sản phẩm của hai nước, đặc biệt là dược phẩm, nông sản, sản phẩm ngư nghiệp và chăn nuôi.

Hai nhà lãnh đạo trao đổi những nội dung quan trọng về thiết lập hành lang kinh tế và chuỗi cung ứng; xem xét khởi động đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do song phương, hoan nghênh các tập đoàn lớn của Ấn Độ đầu tư vào Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ, cơ sở hạ tầng, năng lượng, dược phẩm.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gặp Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres - Ảnh: BNG

Hai Thủ tướng cũng nhấn mạnh vai trò của kết nối cả về đường bộ, đường sắt, đường không và đường biển; tăng tần suất chuyến bay thẳng kết nối giữa các thành phố lớn của hai nước.

Trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề nghị hai bên sớm hình thành chiến lược kết nối công nghệ Việt Nam - Ấn Độ, tập trung vào các ngành mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ mạng di động 5G/6G..., xây dựng chương trình hợp tác về đào tạo kỹ sư AI, bán dẫn, đào tạo công nghệ số cho thế hệ trẻ, cũng như kết nối các doanh nghiệp khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo của hai nước.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tiếp Hoàng thân Faisal bin Farhan Al Saud, Trưởng đoàn, Bộ trưởng Ngoại giao Saudi Arabia - Ảnh: BNG

Theo Thủ tướng Lê Minh Hưng, Việt Nam và Ấn Độ có nhiều nét tương đồng về mô hình phát triển mới, nên cách thức thực hiện của Ấn Độ sẽ là bài học kinh nghiệm và tham chiếu tốt cho Việt Nam.

Hai nhà Lãnh đạo khẳng định thế mạnh của hai nước liên quan đến kết nối văn hóa, văn minh, lịch sử và tôn giáo từ hàng nghìn năm, mong muốn phát huy những lợi thế này. Hợp tác quốc phòng - an ninh, văn hóa, giáo dục, du lịch và giao lưu nhân dân tiếp tục được xác định là những lĩnh vực quan trọng, tạo chiều sâu và nền tảng xã hội bền vững cho quan hệ hai nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) Ngozi Okonjo-Iweala - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Trong gặp gỡ, tiếp xúc với lãnh đạo các nước và các tổ chức quốc tế, Thủ tướng Chính phủ đã trao đổi thẳng thắn, thực chất về những vấn đề cùng quan tâm; từ đó tăng cường hiểu biết, tin cậy và sự ủng hộ lẫn nhau; đồng thời mở ra thêm cơ hội hợp tác về thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.

Cuộc gặp Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) Ngozi Okonjo-Iweala tiếp tục khẳng định sự ủng hộ của Việt Nam đối với hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ và mong muốn tăng cường phối hợp nhằm bảo đảm lợi ích chính đáng của các nền kinh tế đang phát triển.

Thủ tướng Lê Minh Hưng với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Các hoạt động tiếp xúc doanh nghiệp cũng góp phần giới thiệu rõ hơn môi trường, tiềm năng và định hướng phát triển của Việt Nam, qua đó thúc đẩy các dự án đầu tư cụ thể, phục vụ mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững.

Chuyến công tác tiếp tục khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, hiệu quả; đồng thời phát huy vai trò, vị thế và đóng góp trách nhiệm của Việt Nam đối với các vấn đề khu vực và toàn cầu, góp phần đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương của Việt Nam theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV, tạo thêm xung lực đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường Việt Nam - Ấn Độ ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.