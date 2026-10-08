Nâng tầm tác chiến hiệp đồng trong chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc thực tập.

Hiệp đồng nhiều lực lượng, phương tiện hiện đại

Cuộc thực tập được xây dựng với kịch bản phức tạp, mô phỏng nhiều tình huống cháy, nổ, tai nạn giao thông, sự cố hóa chất và xăng dầu xảy ra đồng thời tại nhiều địa điểm, qua đó kiểm nghiệm khả năng chỉ huy, điều hành và phối hợp giữa các lực lượng trong điều kiện sự cố vượt quá khả năng xử lý tại chỗ.

Theo kịch bản, vào lúc 9 giờ 30, sự cố rò rỉ khí gas tại khu vực bếp phụ nhà hàng tầng 3 Khách sạn Wyndham Soleil Đà Nẵng gây ra vụ nổ lớn, làm sập một số cấu kiện trần và bùng phát cháy. Khói độc nhanh chóng bao trùm tầng 2, tầng 3M và theo giếng trời lan lên các tầng cao. Khoảng 1.000 khách lưu trú hoảng loạn tìm đường thoát nạn. Trong quá trình này, tại căn hộ 2316 ở tầng 23 tiếp tục phát sinh cháy do người dân bỏ quên bếp đun nấu khi tháo chạy. Hơn 500 người được giả định mắc kẹt tại nhiều vị trí trong công trình. Cùng thời điểm, trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp xảy ra vụ tai nạn giao thông liên quan đến phương tiện vận chuyển hóa chất. Một xe tải chở các can hóa chất axit HNO3 mất lái, va chạm với xe buýt điện, khiến tài xế mắc kẹt trong cabin, 12 hành khách bị mắc kẹt và hóa chất rò rỉ ra môi trường. Tiếp đó, một vụ tai nạn giữa xe khách 29 chỗ và ô-tô 4 chỗ xảy ra, làm 4 người mắc kẹt trong các phương tiện hư hỏng. Tại Nhà van T thuộc Công ty TNHH MTV Petrolimex Đà Nẵng, sự cố rò rỉ xăng dầu trong quá trình nhập hàng kết hợp với tàn lửa từ hoạt động dã ngoại ngoài trời tại Công viên Biển Đông dẫn đến cháy, nổ. Vụ việc làm tốc mái công trình, vùi lấp 2 công nhân và tạo đám cháy lớn, tiềm ẩn nguy cơ tràn dầu ra biển.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp- Giám đốc Công an TP Đà Nẵng khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Trước tình huống giả định, phương châm "4 tại chỗ" được triển khai ngay từ cơ sở. Lực lượng PCCC cơ sở, UBND và Công an phường An Hải tổ chức hướng dẫn người dân thoát nạn, sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ để xử lý ban đầu, đồng thời nhanh chóng báo động và thông tin cho lực lượng chuyên nghiệp. Tiếp nhận tín hiệu báo cháy tự động truyền về Trung tâm Thông tin chỉ huy, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Đà Nẵng lập tức điều động các đội chữa cháy khu vực cùng nhiều xe chữa cháy, xe cứu nạn chuyên dụng đến hiện trường. Trước diễn biến phức tạp, vượt quá khả năng xử lý của lực lượng tại chỗ, Ban Chỉ huy báo cáo lãnh đạo Bộ Công an và UBND TP, đề nghị huy động lực lượng, phương tiện chi viện.

Tại Khách sạn Wyndham Soleil, các lực lượng triển khai đồng bộ nhiều phương tiện, kỹ thuật cứu nạn chuyên dụng. Xe thang 32m được sử dụng để tiếp cận các tầng cao. Đội hình cầu dây nghiêng, bộ dây hạ chậm được triển khai để đưa những người bị nạn từ các tầng 6, 12 xuống khu vực an toàn. Cùng với đó là việc sử dụng camera dò tìm nạn nhân dưới đống đổ nát với sự tham gia của chó nghiệp vụ và lực lượng Cảnh sát cơ động.

Đáng chú ý, cuộc thực tập có sự phối hợp của Công an TP, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng, lực lượng Y tế 115, Bệnh viện 199, các đội PCCC chuyên ngành của Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng với xe chữa cháy Panther 6x6, Công ty Đèo Cả, Nam Hội An và lực lượng chi viện từ Phòng PCCC & CNCH Công an TP Huế, Công an tỉnh Quảng Ngãi. Đối với các tình huống hóa chất và cháy, nổ xăng dầu, lực lượng chuyên trách sử dụng trang phục chống hóa chất dương áp, triển khai đê bao khoanh vùng, phun mưa thu hồi dung dịch, đồng thời tổ chức chữa cháy, kiểm soát nguy cơ phát tán và tràn dầu ra môi trường.

Đại tá Nguyễn Văn Tăng- Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng nghe lực lượng cơ sở báo cáo về tình hình diễn biến của cuộc thực tập.

Bảo vệ tính mạng nhân dân là yêu cầu cao nhất

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc thực tập, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng nhấn mạnh, bảo đảm an toàn PCCC và CNCH là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, gắn trực tiếp với việc bảo vệ tính mạng, sức khỏe nhân dân, tài sản của Nhà nước, tổ chức, cá nhân và sự phát triển bền vững của thành phố. Trong mọi tình huống, bảo vệ tính mạng con người phải được đặt lên trên hết, trước hết. Theo Phó Chủ tịch UBND TP, Đà Nẵng đang phát triển mạnh với hệ thống hạ tầng đa dạng gồm khu công nghiệp, khu công nghệ cao, cảng biển, sân bay, công trình cao tầng, công trình ngầm và các cơ sở lưu trú du lịch quy mô lớn. Cùng với đó, không gian quản lý hành chính trải dài từ đô thị, đồng bằng, ven biển đến miền núi, hải đảo, đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác phòng ngừa và ứng phó các sự cố, thiên tai. Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các lực lượng chấp hành nghiêm kỷ luật, bảo đảm chỉ huy thống nhất, phối hợp chặt chẽ, thông tin liên lạc thông suốt, đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu trong toàn bộ quá trình thực tập, đồng thời duy trì lực lượng thường trực để sẵn sàng xử lý các tình huống thực tế phát sinh trên địa bàn.

Lực lượng phối hợp tiếp cận hiện trường, xử lý nhanh đám cháy.

Thiếu tướng Dương Đức Hải - Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH (Bộ Công an) khẳng định, đây là hoạt động cụ thể nhằm triển khai chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an về chuyển mạnh công tác PCCC sang chủ động phòng ngừa, nhận diện nguy cơ, quản trị rủi ro, bảo đảm an toàn gắn liền với quá trình phát triển. Đặc biệt, các sự cố cháy, nổ lớn tại công trình cao tầng, kho cảng xăng dầu nếu xảy ra không chỉ gây thiệt hại về người và tài sản mà còn có thể tác động đến môi trường đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội của toàn vùng. Vì vậy, năng lực ứng phó của các đơn vị liên quan phải được nâng lên tương xứng với quy mô phát triển.

Các lực lượng chức năng tiếp cận, xử lý các tình huống liên quan.

Qua thực tiễn xử lý các tình huống giả định phức tạp, liên hoàn, cuộc thực tập góp phần nâng cao năng lực chỉ huy, hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng, hoàn thiện cơ chế huy động, chi viện khi xảy ra sự cố lớn, đồng thời lan tỏa yêu cầu chủ động phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó, lấy an toàn tính mạng nhân dân làm mục tiêu cao nhất.