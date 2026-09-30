Nâng tầm sự kiện Festival Biển

Hơn 20 năm qua, thường lệ 2 năm một lần, phố biển Nha Trang lại diễn ra Festival Biển. Mỗi dịp lễ hội biển diễn ra, khung cảnh phố phường rộn ràng, náo nhiệt trong vài ngày rồi khép lại, để người dân, du khách có cảm giác hụt hẫng khi phải chờ tới kỳ sau. Mới đây, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đề xuất tổ chức Festival Biển Khánh Hòa năm 2027 theo mô hình 4 mùa, với chủ đề "Bốn mùa kết nối - Trọn một niềm tin". Ý tưởng ấy như một làn gió mới và nhận được nhiều sự quan tâm khi lễ hội biển của Khánh Hòa trở thành chuỗi sự kiện, hoạt động diễn ra quanh năm.

Chương trình nghệ thuật trong đêm khai mạc Festival Biển Khánh Hòa 2026.

Kế thừa, kết nối và nâng tầm

Đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được thực hiện trên tinh thần "kế thừa - kết nối - nâng tầm". Trong đó, sở kế thừa những gì đã được khẳng định qua thời gian; kết nối những sự kiện đơn lẻ vào một chủ đề, bộ nhận diện, câu chuyện chung; nâng tầm những lễ hội giàu bản sắc nhất. Từ đó, mỗi sự kiện vẫn giữ nét riêng, nhưng được gắn kết chặt chẽ để tăng sức lan tỏa đến với nhiều người hơn. Đây cũng là cách để Festival Biển của Khánh Hòa dần trở thành thương hiệu văn hóa - du lịch của cả nước và quốc tế.

Khánh Hòa là vùng đất có bề dày văn hóa, lịch sử với nhiều lễ hội truyền thống được tổ chức hằng năm. Đi cùng với đó là các sự kiện, lễ kỷ niệm, lễ hội hiện đại cũng được địa phương thường xuyên tổ chức. Nếu 4 mùa được tính theo dương lịch, chúng ta có mùa xuân rộn ràng với các chương trình mừng Đảng - mừng xuân dịp Tết Nguyên đán, rồi lễ hội cầu ngư của các làng chài ven biển. Đến mùa hè có lễ hội Am Chúa, lễ hội Tháp Bà Pô Nagar gắn với tín ngưỡng dân gian thờ Mẹ xứ sở Thiên Y A Na; chương trình khai mạc và Carnival trong Festival Biển; cùng với đó là những lễ hội trái cây từ Vĩnh Hải, Lâm Sơn đến Khánh Sơn. Mùa thu có Lễ hội Katê của đồng bào Chăm rộn ràng. Mùa đông, phố biển ấm lên cùng những hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, sắc màu Giáng sinh và khoảnh khắc đếm ngược chào năm mới.

Lễ hội đường phố trong Festival Biển Khánh Hòa năm 2026. Ảnh: N.T

Tiềm năng về những lễ hội, sự kiện của Khánh Hòa là điều được nhiều người thừa nhận, nhưng những sắc màu ấy trên thực tế vẫn đang diễn ra riêng lẻ, mỗi nơi một cách kể, một cách giới thiệu. Nhiều địa phương, nhất là các địa phương miền núi và khu vực phía nam của tỉnh cũng chưa có dịp bước ra sân khấu chung của tỉnh. Nhiều người ví von, tỉnh Khánh Hòa có trong tay nhiều viên ngọc quý, nhưng chưa được xâu thành chuỗi để trở thành trang sức quý làm đẹp cho diện mạo của địa phương. Vậy nên, ý tưởng về Festival Biển bốn mùa chính là sợi dây để gắn kết những giá trị đó lại với nhau.

Đổi mới đi đôi với hiệu quả

Festival Biển bốn mùa nếu chỉ được khoác lên tên gọi mới mà cách làm vẫn như cũ sẽ không đạt được hiệu quả như mong muốn. Điều dư luận quan tâm không phải là chúng ta làm thêm cái gì mà là làm tốt hơn những gì đang có. Từ những điều như chương trình, lịch trình cụ thể của sự kiện được công bố sớm, để công ty du lịch kịp xây dựng chương trình tour, du khách có thể chủ động sắp xếp thời gian chuyến đi. Rồi đến việc truyền thông, quảng bá sự kiện sao cho dễ tìm, dễ hiểu, phổ quát. Khi tổ chức sự kiện cần giữ đúng tinh thần của lễ hội truyền thống, không sân khấu hóa quá đà...

Màn trình diễn trong đêm Carnival của Festival Biển Khánh Hòa năm 2026.

Tính hiệu quả còn thể hiện ở chỗ biết chọn lựa sự kiện tiêu biểu trong mỗi mùa. Chẳng hạn các sự kiện Tết Nguyên đán cho mùa xuân; khai mạc Festival Biển và Carnival cho mùa hè; Lễ hội Katê cho mùa thu; chuỗi lễ hội từ Giáng sinh đến năm mới cho mùa đông. Festival Biển bốn mùa cũng không nên chỉ là chuyện của Nhà nước mà cần huy động được sự vào cuộc của cộng đồng doanh nghiệp, người dân. Bên cạnh các chương trình do các sở, ngành tổ chức, cần khuyến khích doanh nghiệp và người dân cùng hưởng ứng lễ hội. Chẳng hạn, một đêm nhạc ở khu nghỉ dưỡng; một phiên chợ hải sản ở làng chài; một ngày hội hái nho ở vùng đất phía nam... Tất cả cùng mang chung thương hiệu Festival Biển sẽ tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ và không gian Festival Biển sẽ rộng mở hơn, không chỉ bó hẹp ở trung tâm phố biển.

Để trở thành một trung tâm du lịch tầm cỡ quốc tế, tỉnh Khánh Hòa vẫn cần những sự kiện mới có quy mô lớn. Nhưng trước mắt, Festival Biển bốn mùa có thể xem là cách sắp xếp lại những gì đã có, kết nối các sự kiện liền mạch, tổ chức chỉn chu, chọn lọc để làm nổi bật hơn sự kiện và mở lối để mọi người cùng đóng góp cho ngày hội.

Festival Biển Khánh Hòa năm 2026 đã thu hút nguồn kinh phí xã hội hóa đạt gần 45 tỷ đồng từ 28 doanh nghiệp. Với mô hình Festival Biển bốn mùa được kỳ vọng sẽ có sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp theo hướng mỗi doanh nghiệp có thể chọn gắn bó với một chương trình, một mùa hay cả năm để cùng tỉnh làm nên sự kiện.