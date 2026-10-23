Nâng tầm sản phẩm OCOP

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Cát Tiên (ngoài cùng bên trái) nghe giới thiệu về sản phẩm của Hợp tác xã Du lịch canh nông Đồng Nai - Đà Lạt (xã Định Quán).

Tuy nhiên, thực tế triển khai chương trình OCOP vẫn còn gặp một số khó khăn, nhất là trong việc nâng hạng sao cho các sản phẩm OCOP. Theo đó, từ chủ thể OCOP, các địa phương đến cơ quan chức năng cấp thành phố cùng chung tay “nâng sao OCOP” để chương trình không chỉ quảng bá cho nông sản địa phương mà góp phần xây dựng thương hiệu nông sản Đồng Nai vươn đến tầm cao hơn.

Thêm nhiều đặc sản được giới thiệu

Đợt 1 năm 2026, toàn thành phố có 21 chủ thể với 43 sản phẩm tham gia đăng ký đánh giá OCOP, trong đó có nhiều đặc sản thế mạnh của các địa phương được giới thiệu.

Đại diện Hợp tác xã Du lịch canh nông Đồng Nai - Đà Lạt (xã Định Quán) giới thiệu: “Cá lăng, đặc biệt là cá lăng nha đuôi đỏ là đặc sản của hồ Trị An. Tham gia chương trình OCOP, chúng tôi muốn giới thiệu đến người tiêu dùng sản phẩm cá lăng sấy một nắng gắn với câu chuyện về cá lăng. Chúng tôi xây dựng mô hình liên kết, bao tiêu nguồn cá lăng của người nuôi trên lòng hồ Trị An gắn với câu chuyện cộng đồng, tạo sinh kế cho người dân và giới thiệu bản sắc văn hóa của vùng hồ Trị An”. Mục tiêu lớn nhất của hợp tác xã là hướng đến net zero vì tất cả quy trình nuôi, chế biến đều sử dụng năng lượng xanh. Cá lăng được nuôi bán tự nhiên, từ quy trình nuôi đến chế biến theo mô hình tuần hoàn. Hợp tác xã cũng chú trọng đầu tư bao bì, xây dựng thương hiệu với mong muốn đưa thương hiệu cá lăng của Đồng Nai vươn ra thị trường cả nước và quốc tế.

Công ty TNHH MTV Vinh Lương Biogreen (phường Chơn Thành) giới thiệu 5 sản phẩm gồm: tinh bột nghệ, tinh nghệ hòa tan probiotic premium, nghệ dinh dưỡng probiotic, bột chuối xanh, bột gừng. Chị Đoàn Thị Minh Trâm, Giám đốc công ty chia sẻ: Các sản phẩm chế biến sâu từ nghệ của doanh nghiệp vừa đạt giải nhất Cuộc thi Phụ nữ Đồng Nai khởi nghiệp sáng tạo với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh năm 2026. Nhờ ứng dụng công nghệ hiện đại, chế biến sâu, doanh nghiệp làm ra được nhiều sản phẩm có lợi cho sức khỏe người tiêu dùng, mang lại giá trị kinh tế cao.

Bà Lê Thị Xuân Trang, Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Xuân Phú cho biết: Tham gia chương trình OCOP năm 2026, địa phương giới thiệu các sản phẩm chế biến từ xoài, trong đó có mật xoài cô đặc được chế biến từ dịch nước xoài trong quá trình chế biến xoài sấy. Đây là sản phẩm mới, khai thác tối đa trong quá trình chế biến xoài gắn với nông nghiệp tuần hoàn. Bên cạnh đó, địa phương còn rất nhiều sản phẩm chế biến tiềm năng sẽ tiếp tục tham gia chương trình OCOP trong thời gian tới.

Ngoài ra, nhiều sản phẩm đạt chứng nhận OCOP trong năm 2026 là đặc sản mang lại giá trị cao. Cụ thể, Hợp tác xã Nông trại Dốc Mơ (xã Gia Kiệm) có sản phẩm chuối sấy dẻo vị gừng với câu chuyện làm nông nghiệp hữu cơ gắn với phát triển du lịch sinh thái. Công ty TNHH Mật ong Sông Bé (phường Đồng Xoài) với khát vọng xây dựng thương hiệu địa phương cho các đặc sản sữa ong chúa Sông Bé; phấn hoa Sông Bé...

Khó khăn nâng hạng sản phẩm OCOP

Kết quả Hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp thành phố đợt 1 năm 2026 có 30 sản phẩm được công nhận đạt chứng nhận OCOP. Trong đó, các sản phẩm tiềm năng OCOP 5 sao, 4 sao đều là sản phẩm tham gia đánh giá lại. 20 sản phẩm lần đầu đánh giá chủ yếu chỉ đạt OCOP 3 sao. Trong đó có nhiều sản phẩm tiềm năng nâng lên OCOP 4 sao nhưng còn gặp khó khăn trong việc đáp ứng các tiêu chí về nhãn hiệu hàng hóa, chứng nhận ISO, HACCP. 10 sản phẩm đánh giá lại cũng chỉ duy trì hạng sao đã được công nhận, chưa có sản phẩm được nâng hạng. Điều này cho thấy công tác phát hiện, lựa chọn và hỗ trợ các sản phẩm có tiềm năng nâng hạng sao OCOP chưa thực sự tạo được chuyển biến rõ nét.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lê Thị Ánh Tuyết nhận xét: Các sản phẩm được công nhận OCOP trong đợt 1 năm 2026 đạt các tiêu chuẩn về chất lượng; mẫu mã bao bì được quan tâm đầu tư. Các chủ thể OCOP cũng rất quan tâm đến truy xuất nguồn gốc sản phẩm, thương mại điện tử. Tiềm năng phát triển các sản phẩm OCOP còn rất lớn. Các địa phương cần chú trọng hơn trong hỗ trợ các chủ thể OCOP xây dựng liên kết vùng nguyên liệu đạt chuẩn an toàn gắn với chế biến sâu, chuẩn hóa sản xuất, mở rộng kênh phân phối và xây dựng thương hiệu để nâng cao giá trị gia tăng, sức cạnh tranh cho sản phẩm.

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Cát Tiên khẳng định: “Mỗi sản phẩm OCOP địa phương có ý nghĩa rất quan trọng, vừa thúc đẩy phát triển cho kinh tế hộ gia đình, doanh nghiệp vừa đóng góp xây dựng nhãn hiệu nông sản địa phương; góp phần xây dựng nhãn hiệu nông sản Đồng Nai vươn đến tầm cao hơn. Chương trình cũng tạo được uy tín về chất lượng với người tiêu dùng. Chủ thể OCOP phải nỗ lực nâng tầm để sản phẩm dần lớn mạnh. Các chủ thể OCOP và các địa phương quan tâm hơn trong xây dựng vùng nguyên liệu, đảm bảo chất lượng sản phẩm gắn với xây dựng thương hiệu thì mới đứng vững trên thị trường”.

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố NGUYỄN THỊ CÁT TIÊN đề nghị các chủ thể OCOP chú trọng hơn trong việc đầu tư về nhãn hiệu sản phẩm vì đây là thương hiệu gắn bó lâu dài. Ðồng thời phải số hóa trong giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP.