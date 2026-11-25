Quy mô lớn đặt ra yêu cầu quản trị tương xứng

Theo Báo cáo Sở hữu và Quản trị doanh nghiệp nhà nước năm 2026 (OECD) được công bố trong khuôn khổ Hội nghị Mạng lưới doanh nghiệp nhà nước khu vực châu Á năm 2026, diễn ra ngày 25-26/11 tại Hà Nội, tính đến năm 2024, thế giới có khoảng 33.800 DNNN, nắm giữ tổng tài sản lên tới 141.000 tỷ USD, tương đương 126% GDP toàn cầu và tạo việc làm cho khoảng 43 triệu lao động. Trong vòng 10 năm, số lượng DNNN phi tài chính quy mô lớn đã tăng từ khoảng 9.600 lên hơn 26.000 doanh nghiệp.

Ông Vũ Hồng Phương, Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp nhà nước (Bộ Tài chính) phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh:TBTC)

Những con số này cho thấy DNNN tiếp tục giữ vị trí đáng kể trong cấu trúc kinh tế toàn cầu, đặc biệt tại các lĩnh vực chiến lược như năng lượng, khai khoáng, chế biến, chế tạo và tiện ích công cộng. Đây cũng là những ngành có vai trò quan trọng đối với an ninh kinh tế, cung ứng dịch vụ thiết yếu và duy trì các nền tảng phát triển dài hạn.

Tuy nhiên, quy mô tài sản lớn và sự hiện diện rộng không đồng nghĩa với hiệu quả hoạt động vượt trội. Báo cáo OECD chỉ ra rằng, nhìn chung, mức đầu tư cho nghiên cứu và phát triển (R&D) của DNNN vẫn thấp hơn doanh nghiệp tư nhân, dù có sự khác biệt giữa các ngành và khu vực. Điều này đặt ra yêu cầu không chỉ duy trì vai trò của khu vực DNNN mà còn phải cải thiện năng suất, năng lực đổi mới sáng tạo và hiệu quả sử dụng vốn.

Một trong những thách thức đáng chú ý là những khoảng trống trong cơ chế sở hữu và quản trị. Theo khảo sát của OECD, chỉ 25% quốc gia thuộc khu vực châu Á - Thái Bình Dương được khảo sát cho biết không có ngoại lệ đối với DNNN trong việc thực hiện các quy định pháp luật chung, thấp hơn mức 57% trên toàn cầu. Bên cạnh đó, chỉ 17% quốc gia trong khu vực có cơ chế bồi hoàn chi phí thực tế và hạch toán riêng đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công.

Những hạn chế này cho thấy yêu cầu cấp thiết phải phân định rõ nhiệm vụ kinh doanh với nhiệm vụ chính sách công, bảo đảm các khoản chi phí được hạch toán minh bạch, đồng thời duy trì môi trường cạnh tranh bình đẳng giữa DNNN và doanh nghiệp tư nhân.

OECD trở thành chuẩn tham chiếu cho cải cách quản trị

Trước những yêu cầu trên, Hướng dẫn của OECD về Quản trị công ty đối với doanh nghiệp nhà nước được xem là khuôn khổ tham chiếu quan trọng để các quốc gia hoàn thiện thể chế và nâng cao chất lượng quản trị.

Các nguyên tắc trọng tâm tập trung vào việc làm rõ vai trò của Nhà nước với tư cách chủ sở hữu; bảo đảm môi trường cạnh tranh bình đẳng; nâng cao tính độc lập, trách nhiệm và năng lực của hội đồng quản trị; tăng cường công khai thông tin, minh bạch tài chính và trách nhiệm giải trình. Đồng thời, các yêu cầu về phát triển bền vững, quản trị rủi ro và phòng, chống tham nhũng cần được tích hợp vào hoạt động doanh nghiệp.

Theo ông Carmine Di Noia, Giám đốc phụ trách Tài chính và Doanh nghiệp của OECD, các chính phủ cần ưu tiên tách bạch chức năng đại diện chủ sở hữu với chức năng hoạch định chính sách và quản lý nhà nước. Đây là điều kiện quan trọng để hạn chế xung đột lợi ích, củng cố kỷ luật thị trường và nâng cao hiệu quả giám sát doanh nghiệp.

Đại biểu từ các nước cùng đại diện OECD ra mắt Báo cáo Sở hữu và Quản trị doanh nghiệp nhà nước năm 2026. (Ảnh: TBTC)

Phát biểu tại hội nghị, ông Vũ Hồng Phương, Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp nhà nước (Bộ Tài chính) cho biết, Việt Nam đang tiếp tục đẩy mạnh đổi mới, sắp xếp, cơ cấu lại và nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN, hướng tới xây dựng những doanh nghiệp có năng lực quản trị hiện đại, hoạt động hiệu quả và có khả năng cạnh tranh trong khu vực, quốc tế.

Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 có 100% tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước áp dụng nguyên tắc quản trị của OECD. Đây là định hướng thể hiện yêu cầu chuyển đổi từ phương thức quản lý hành chính sang mô hình quản trị doanh nghiệp hiện đại, đề cao quyền tự chủ đi đôi với trách nhiệm giải trình và giám sát hiệu quả.

Theo báo cáo OECD, Việt Nam cùng Indonesia và Philippines thuộc nhóm quốc gia áp dụng mô hình sở hữu nhà nước có sự phối hợp tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Việc tiếp tục chuyên nghiệp hóa vai trò chủ sở hữu, xác định rõ trách nhiệm giữa các cơ quan và hoàn thiện cơ chế giám sát vì vậy có ý nghĩa quan trọng đối với tiến trình cải cách DNNN.

Tuy nhiên, áp dụng các nguyên tắc OECD không đơn thuần là hoàn thiện quy định hay đáp ứng các tiêu chí hình thức. Vấn đề cốt lõi là chuyển hóa những chuẩn mực này thành thực tiễn quản trị tại từng doanh nghiệp, từ cơ chế ra quyết định, phân bổ nguồn lực, kiểm soát rủi ro đến đánh giá hiệu quả hoạt động.

Trong bối cảnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và yêu cầu nâng cao năng suất ngày càng rõ nét, DNNN cần có đủ không gian tự chủ để chủ động nắm bắt cơ hội kinh doanh, đổi mới công nghệ và mở rộng thị trường. Cùng với đó, cơ chế công khai thông tin, kiểm toán, giám sát và đánh giá hiệu quả cần được thực hiện thực chất, bảo đảm nguồn lực nhà nước được sử dụng đúng mục tiêu và tạo ra giá trị tương xứng.

Như ông Changoh Moon, Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu doanh nghiệp nhà nước, Viện Tài chính công Hàn Quốc chia sẻ tại hội nghị, quản trị tốt không phải là đích đến cố định mà là quá trình liên tục, đòi hỏi doanh nghiệp và cơ quan quản lý không ngừng thích ứng.

Với Việt Nam, mục tiêu đưa 100% tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước áp dụng nguyên tắc quản trị OECD vào năm 2030 vì vậy không chỉ là yêu cầu hội nhập về chuẩn mực, mà còn là động lực thúc đẩy đổi mới toàn diện mô hình quản trị. Qua đó, khu vực DNNN có thể phát huy tốt hơn vai trò trong nền kinh tế, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn nhà nước và từng bước củng cố năng lực cạnh tranh trong môi trường kinh doanh ngày càng hội nhập.