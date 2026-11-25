Trong 2 ngày 25 - 26/11/ 2026, tại Hà Nội, Cục Phát triển doanh nghiệp nhà nước (Bộ Tài chính) phối hợp với Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) tổ chức Hội nghị Mạng lưới doanh nghiệp nhà nước khu vực châu Á năm 2026.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Đức Thanh

Hướng tới chuẩn quản trị hiện đại

Phát biểu khai mạc sự kiện, ông Vũ Hồng Phương, Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp nhà nước (Bộ Tài chính) cho biết, ciệc Việt Nam đăng cai tố chức Hội nghị Mạng lưới Doanh nghiệp nhà nước khu vực châu Á năm 2026 không chỉ là dấu ấn thể hiện sự tin tưởng và ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam, mà còn là minh chứng cho sự hợp tác chặt chẽ giữa Bộ Tài chính Việt Nam nói chung, Cục Phát triển doanh nghiệp nhà nước nói riêng và OECD.

Đồng thời, mở ra cơ hội quý báu để Việt Nam tăng cường trao đổi, học hỏi kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác với các quốc gia trong khu vực về quản trị và phát triển doanh nghiệp nhà nước.

Theo ông Vũ Hồng Phương, doanh nghiệp nhà nước có vai trò quan trọng trong nền kinh tế của nhiều quốc gia. Việc quản lý hiệu quả nguồn lực nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp không chỉ có ý nghĩa đối với hoạt động của từng doanh nghiệp mà còn góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực công, củng cố năng lực cạnh tranh và thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Trong bồi cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động, yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nâng cao năng suất ngày càng trở nên cấp thiết. Những yêu cầu này đặt ra đòi hỏi phải tiếp tục đổi mới cơ chế quản trị doanh nghiệp nhà nước, hoàn thiện khuôn khổ thực hiện quyền chủ sở hữu, tăng cường kỷ luật thị trường, nâng cao trách nhiệm giải trình và bảo đảm sự hài hòa giữa mục tiêu kinh tế với các mục tiêu chính sách công.

Ông Vũ Hồng Phương, Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp nhà nước (Bộ Tài chính) phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Đức Thanh

Ông Vũ Hồng Phương chia sẻ: “Đối với Việt Nam, chúng tôi đang tiếp tục đẩy mạnh đối mới sắp xếp, cơ cấu lại và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, hướng tới xây dựng các doanh nghiệp có năng lực quản trị hiện đại, hoạt động hiệu quả, có khả năng cạnh tranh trong khu vực và quốc tế”.

Ông cho biết, thời gian qua, Việt Nam đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật theo hướng tăng quyền tự chủ của doanh nghiệp, tăng cường giám sát, công khai, minh bạch. Đồng thời, đặt ra mục tiêu đến năm 2030 có 100% tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước áp dụng nguyên tắc quản trị của OECD.

Trong quá trình đó, Việt Nam nhận thức rõ tầm quan trọng của việc tham khảo kinh nghiệm, thông lệ, chuẩn mực quốc tế, trong đó có Hướng dẫn của OECD về Quản trị công ty đối với doanh nghiệp nhà nước. Những nguyên tắc về vai trò cơ quan chủ sở hữu của Nhà nước, bảo đảm môi trường cạnh tranh bình đẳng, nâng cao trách nhiệm của hội đồng quản trị, tăng cường công khai thông tin và minh bạch tài chính có ý nghĩa tham khảo thiết thực đối với quá trình đổi mới quản trị doanh nghiệp nhà nước tại Việt Nam.

Đặc biệt, những trao đổi về kinh nghiệm triển khai Hướng dẫn của OECD về Quản trị công ty đối với doanh nghiệp nhà nước sẽ giúp các quốc gia có thêm góc nhìn thực tiền, nhận diện những khó khăn, thách thức và tìm kiếm các giải pháp phù hợp với điều kiện, đặc điểm và định hướng phát triển của mỗi nước.

Trong thời gian tới, lãnh đạo Cục Phát triển Doanh nghiệp Nhà nước mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, đồng hành của OECD thông qua việc chia sẻ kinh nghiệm quốc tế, tư vấn chính sách và hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, đổi mới phương thức thực hiện quyền chủ sở hữu nhà nước, nâng cao năng lực giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước.

Đồng thời, mong muốn tăng cường các hoạt động trao đổi chuyên gia, đào tạo, nghiên cứu chuyên sâu và các chương trình hợp tác song phương. Qua đó hỗ trợ Việt Nam từng bước nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp nhà nước theo các nguyên tắc và thông lệ tốt của OECD.

“Chúng tôi cam kết tiếp tục tham gia tích cực vào các hoạt động của Mạng lưới châu Á của OECD về Quản trị doanh nghiệp nhà nước, đóng góp vào đối thoại chính sách khu vực và thúc đẩy việc chia sẻ các thông lệ tốt trong quản trị doanh nghiệp nhà nước”, Cục trưởng Vũ Hồng Phương khẳng định.

Tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế

Phát biểu tại hội nghị, Phó Tổng Thư ký OECD Yamasushi Masaki đánh giá, qua nhiều năm hoạt động, Mạng lưới doanh nghiệp Nhà nước khu vực châu Á đã trở thành nền tảng quan trọng thúc đẩy hợp tác quốc tế về quản trị doanh nghiệp nhà nước (DNNN).

Phó Tổng Thư ký OECD Yamasushi Masaki phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đức Thanh

Hoạt động của Mạng lưới cũng góp phần thúc đẩy các chương trình hợp tác rộng hơn của OECD tại châu Á, trong đó có Chương trình Khu vực Đông Nam Á của OECD và quan hệ hợp tác OECD - ASEAN theo Biên bản ghi nhớ năm 2022. Thông qua các hoạt động hợp tác, OECD không chỉ hỗ trợ các nỗ lực cải cách của các quốc gia mà còn tiếp thu kinh nghiệm thực tiễn của khu vực, bổ sung cơ sở cho các nghiên cứu và khuyến nghị chính sách về quản trị DNNN.

Ông Yasushi Masaki nhấn mạnh, Hướng dẫn của OECD về quản trị doanh nghiệp nhà nước (phiên bản sửa đổi) là cơ sở quan trọng giúp các quốc gia chuyển hóa các chuẩn mực quốc tế thành những thông lệ thực tiễn. Các nguyên tắc trọng tâm bao gồm bảo đảm trách nhiệm giải trình, cạnh tranh bình đẳng, minh bạch, công khai thông tin và liêm chính trong quản trị.

Theo Báo cáo năm 2026 của OECD về sở hữu và quản trị doanh nghiệp nhà nước, dựa trên dữ liệu từ 58 quốc gia, nhiều nước đang đẩy mạnh chuyên nghiệp hóa vai trò chủ sở hữu, đồng thời củng cố cơ chế giám sát doanh nghiệp nhà nước. Tuy nhiên, vẫn còn những khoảng trống trong xây dựng chính sách sở hữu thống nhất và bảo đảm sân chơi bình đẳng giữa doanh nghiệp nhà nước với doanh nghiệp tư nhân.

Ông Yasushi Masaki cho rằng, minh bạch trong hoạt động và sử dụng nguồn lực công là yêu cầu đặc biệt quan trọng, nhất là khi một số doanh nghiệp nhà nước còn đảm nhiệm cung cấp các dịch vụ công. Việc công khai thông tin sẽ giúp Chính phủ đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn lực, đồng thời xây dựng chính sách bảo đảm cạnh tranh công bằng giữa các thành phần kinh tế.

Ông Changoh Moon, Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu doanh nghiệp nhà nước, Viện Tài chính công Hàn Quốc chia sẻ tại hội nghị. Ảnh: Đức Thanh

Đồng quan điểm về yêu cầu đổi mới quản trị doanh nghiệp nhà nước, ông Changoh Moon, Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu doanh nghiệp nhà nước, Viện Tài chính công Hàn Quốc cho rằng, trong bối cảnh kinh tế và công nghệ có nhiều biến động, doanh nghiệp nhà nước không chỉ phải thực hiện tốt các nhiệm vụ công mà còn cần bảo đảm năng lực cạnh tranh bền vững và khả năng chống chịu.

Theo ông Changoh Moon, chương trình nghị sự của Hội nghị lần này có ý nghĩa thiết thực, khi đề cập những thách thức cấp bách mà doanh nghiệp nhà nước đang đối mặt, từ phát triển bền vững, nâng cao hiệu quả, minh bạch đến quản trị rủi ro. Đặc biệt, việc công bố Báo cáo năm 2026 của OECD về sở hữu và quản trị doanh nghiệp nhà nước tại khu vực là cơ sở quan trọng để các quốc gia tham khảo, thúc đẩy cải cách.

Chia sẻ từ kinh nghiệm của Hàn Quốc, ông Changoh Moon nhấn mạnh, quản trị tốt không phải là đích đến cố định mà là một quá trình liên tục, đòi hỏi doanh nghiệp và cơ quan quản lý không ngừng thích ứng. Những diễn đàn đối thoại và chia sẻ kinh nghiệm như Hội nghị lần này có vai trò quan trọng trong việc chuyển hóa các tiêu chuẩn quốc tế thành những cải cách cụ thể, phù hợp với điều kiện thể chế của từng quốc gia.

Các diễn giả cũng khẳng định vai trò của hợp tác khu vực trong thúc đẩy cải cách doanh nghiệp nhà nước. OECD cam kết tiếp tục hỗ trợ các quốc gia, trong đó có Việt Nam, thông qua đánh giá chính sách, chia sẻ kinh nghiệm và xây dựng năng lực quản trị, hướng tới khu vực doanh nghiệp nhà nước hoạt động minh bạch, hiệu quả và có sức cạnh tranh cao hơn.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi bốn nhóm vấn đề: xác định vai trò của doanh nghiệp nhà nước trong thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; lồng ghép các mục tiêu bền vững vào chính sách sở hữu và quản trị; nâng cao tính độc lập, tự chủ, năng lực cạnh tranh và trách nhiệm giải trình; xây dựng khung quản trị rủi ro hiệu quả.