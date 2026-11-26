Toàn cảnh Hội nghị (Ảnh TH)

Ba định hướng nâng cao chất lượng quản trị công ty

Hội nghị do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đồng tổ chức, với sự hỗ trợ của Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản và Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC). Được thành lập từ năm 1999, đây là diễn đàn đối thoại chính sách, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy cải cách về quản trị công ty, tài chính doanh nghiệp và phát triển bền vững.

Việc Việt Nam đăng cai hội nghị năm nay có ý nghĩa đặc biệt khi nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam và 30 năm thành lập ngành Chứng khoán Việt Nam.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi, từ những ngày đầu chỉ có 2 cổ phiếu niêm yết, 6 công ty chứng khoán thành viên, đến nay, thị trường chứng khoán Việt Nam đã trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng của nền kinh tế.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất định, GDP quý III/2026 của Việt Nam ước tính tăng 9,95% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, để hiện thực hóa khát vọng trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao vào năm 2045, Việt Nam cần huy động nguồn lực tài chính quy mô lớn hơn, đa dạng hóa các nguồn huy động vốn, giảm sự phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng. Theo đó, thị trường vốn cần phát huy tốt hơn vai trò dẫn vốn trung và dài hạn phục vụ đầu tư phát triển.

Thời gian qua, Chính phủ và Bộ Tài chính đã tập trung hoàn thiện khuôn khổ pháp lý theo hướng minh bạch hơn, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài, tăng cường kỷ luật, kỷ cương thị trường. Những nỗ lực này được ghi nhận khi thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được FTSE Russell nâng hạng lên nhóm thị trường mới nổi thứ cấp từ tháng 9/2026.

Tuy nhiên, khả năng thu hút dòng vốn quốc tế không chỉ phụ thuộc vào cơ hội đầu tư, quy mô thị trường mà còn được quyết định bởi tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và mức độ bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư.

Thứ trưởng thẳng thắn nhìn nhận, chất lượng quản trị công ty tại Việt Nam dù đã cải thiện nhưng chưa đồng đều giữa các doanh nghiệp. Việc công bố thông tin tại một bộ phận doanh nghiệp đại chúng vẫn còn hạn chế.

Trong Đề án nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam, Chính phủ xác định tăng cường quản trị công ty theo tiêu chuẩn OECD là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao tính minh bạch của thị trường.

Cụ thể hóa định hướng này, đầu năm 2026, Bộ Tài chính, UBCKNN phối hợp với IFC ban hành Bộ Nguyên tắc Quản trị Công ty Việt Nam 2026, tham chiếu Bộ Nguyên tắc Quản trị Công ty G20/OECD năm 2023, tiệm cận Bộ Thẻ điểm Quản trị Công ty ASEAN và áp dụng theo cơ chế tuân thủ hoặc giải thích.

Thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tập trung vào ba định hướng lớn. Thứ nhất, nâng cao hiệu quả hoạt động của hội đồng quản trị tại các công ty đại chúng, khuyến khích tăng cường vai trò của thành viên độc lập, nâng cao năng lực thành viên hội đồng quản trị, hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro, phát huy vai trò định hướng chiến lược và giám sát ban điều hành.

Thứ hai, tăng cường minh bạch thông tin và bảo vệ quyền lợi cổ đông thông qua thúc đẩy công bố thông tin bằng tiếng Anh, từng bước áp dụng Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế (IFRS), tăng cường quản lý các giao dịch có xung đột lợi ích, giúp nhà đầu tư đánh giá đúng giá trị doanh nghiệp và tham gia thị trường bình đẳng.

Thứ ba, nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp nhà nước, chú trọng tính minh bạch, hiệu quả quản lý và trách nhiệm giải trình, từng bước tiệm cận các chuẩn mực OECD.

Phát triển thị trường vốn không đơn thuần là mở rộng quy mô

Ông Yasushi Masaki, Phó Tổng Thư ký OECD đánh giá, sự chuyển dịch kinh tế ấn tượng của Việt Nam là minh chứng cho những cơ hội được tạo ra từ quá trình cải cách bền bỉ và hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu.

Việc FTSE Russell nâng hạng Việt Nam phản ánh những bước tiến trong cải thiện khả năng tiếp cận thị trường và tạo điều kiện cho nhà đầu tư quốc tế tham gia. Tuy nhiên, những tiến bộ về quản trị công ty, tính minh bạch, bảo vệ nhà đầu tư và cơ sở hạ tầng thị trường sẽ đóng vai trò thiết yếu để thu hút đầu tư dài hạn, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam phát triển.

Ở bình diện khu vực, những căng thẳng địa chính trị, bất định trong thương mại, dịch chuyển chuỗi cung ứng, thay đổi nhân khẩu học, áp lực môi trường và sự phát triển nhanh chóng của công nghệ đang đặt ra những thách thức mới đối với các nền kinh tế châu Á.

Giai đoạn tăng trưởng tiếp theo của khu vực không chỉ phụ thuộc vào năng lực sản xuất và đổi mới sáng tạo mà còn dựa vào khả năng huy động vốn, nâng cao năng suất và khả năng chống chịu của nền kinh tế.

Trong khi đó, nhu cầu đầu tư cho cơ sở hạ tầng, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển bền vững vẫn rất lớn. Để đáp ứng những nhu cầu này, thị trường vốn cần phát triển sâu rộng, hiệu quả và dễ tiếp cận hơn.

Thị trường cổ phiếu và trái phiếu doanh nghiệp vận hành tốt có thể huy động các khoản tiết kiệm, đa dạng hóa nguồn tài chính cho doanh nghiệp, dẫn vốn tới những hoạt động đầu tư có năng suất cao. Đây cũng là cơ hội để các hộ gia đình và nhà đầu tư tổ chức tham gia vào tăng trưởng kinh tế, chia sẻ giá trị do doanh nghiệp tạo ra.

Theo ông Yasushi Masaki, phát triển thị trường vốn không đơn thuần là mở rộng quy mô mà còn phải củng cố thanh khoản, khả năng tiếp cận, hoàn thiện khuôn khổ quản lý và xây dựng niềm tin để thu hút đầu tư dài hạn.

Đáng chú ý, kết quả nghiên cứu của OECD công bố đầu năm nay cho thấy, 69% trong số 10.000 công ty niêm yết lớn nhất thế giới đã công khai cam kết thực hành kinh doanh có trách nhiệm. Tại châu Á, tỷ lệ này đạt 75%.

Tuy nhiên, vẫn còn khoảng cách đáng kể giữa cam kết và thực tiễn triển khai. Thách thức thực sự nằm ở việc chuyển hóa những cam kết thành hành động cụ thể và những thay đổi thực chất trong hoạt động doanh nghiệp.

Không có một mô hình quản trị phù hợp với mọi thị trường

Ông Jean-Paul Servais, Chủ tịch Ủy ban Quản trị Công ty OECD, Chủ tịch Hội đồng Tổ chức Quốc tế các Ủy ban Chứng khoán (IOSCO) cho biết, châu Á hiện là khu vực kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới và là nơi đặt trụ sở của hơn 50% số công ty niêm yết toàn cầu.

Trong môi trường kinh tế nhiều bất định, doanh nghiệp có thể gặp khó khăn hơn khi tiếp cận nguồn tài chính, trong khi biến động thị trường khiến nhà đầu tư gặp khó khăn trong đánh giá rủi ro và cam kết đầu tư dài hạn.

Do đó, tính minh bạch, bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư, sử dụng vốn có trách nhiệm và nâng cao trách nhiệm giải trình của hội đồng quản trị, ban điều hành là những điểm tựa quan trọng để củng cố niềm tin vào doanh nghiệp và thị trường.

Từ góc độ này, ông Jean-Paul Servais nhấn mạnh ba ưu tiên.

Trước hết, xây dựng khuôn khổ quản trị công ty hỗ trợ thị trường vốn phát triển sâu rộng, hiệu quả và có khả năng chống chịu tốt hơn. Quản trị công ty cần vượt ra ngoài yêu cầu tuân thủ đơn thuần, tạo nền tảng để doanh nghiệp quản trị rủi ro, phân bổ vốn hiệu quả, nâng cao khả năng huy động vốn và năng lực cạnh tranh.

Bộ Nguyên tắc Quản trị Công ty G20/OECD thừa nhận không có một mô hình quản trị tốt duy nhất phù hợp với mọi trường hợp. Tính linh hoạt đặc biệt cần thiết tại châu Á, nơi cơ cấu sở hữu và trình độ phát triển thị trường có sự khác biệt lớn giữa các nền kinh tế.

Ưu tiên tiếp theo là hỗ trợ cải cách quản trị công ty tại châu Á, tăng cường quyền cổ đông, cải thiện công bố thông tin, nâng cao hiệu quả hoạt động của hội đồng quản trị và khuyến khích nhà đầu tư tham gia có trách nhiệm.

Một số nền kinh tế đã triển khai các chương trình nâng cao giá trị doanh nghiệp (Value-up Programs) nhằm cải thiện thực tiễn quản trị, hiệu quả hoạt động và tạo lập giá trị dài hạn cho cổ đông.

Ưu tiên thứ ba là tăng cường đối thoại và hợp tác quốc tế để nhận diện những khó khăn trong thực tiễn, điều chỉnh chính sách phù hợp với từng thị trường.

Cũng tại hội nghị, Bộ Tài chính và OECD công bố Báo cáo Đánh giá Thị trường Vốn Việt Nam, được thực hiện với sự phối hợp của UBCKNN, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, các sở giao dịch chứng khoán và nhiều cơ quan liên quan.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi đánh giá cao tính độc lập, khách quan của báo cáo, đồng thời khẳng định Bộ Tài chính, UBCKNN và các đơn vị liên quan sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng, tiếp thu các khuyến nghị phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam.