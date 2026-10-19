Nâng tầm quan hệ Việt Nam-Đan Mạch, hướng tới tương lai bền vững

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly rời Hà Nội, lên đường thăm Đan Mạch, EU và Bỉ. (Ảnh: TTXVN)

Chuyến thăm có ý nghĩa lịch sử đặc biệt quan trọng, là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên đến Đan Mạch của một đồng chí Tổng Bí thư nước ta; đồng thời là chuyến thăm Đan Mạch đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sau thành công của Đại hội lần thứ XIV của Đảng, kiện toàn các chức danh lãnh đạo sau bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch là bước triển khai tích cực đường lối đối ngoại của Đảng theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng và các nghị quyết của Bộ Chính trị.

Đan Mạch là một đối tác quan trọng trong chính sách đối ngoại, hội nhập quốc tế của Việt Nam. Việc Nhà vua Đan Mạch mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân sang thăm thể hiện sự coi trọng đối với vị thế, vai trò, quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt với Việt Nam, cũng như sự coi trọng đặc biệt đối với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và tiềm năng phát triển của Việt Nam.

Chuyến thăm góp phần tăng cường quan hệ giữa cá nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với lãnh đạo Đan Mạch; đồng thời phát huy cao độ vai trò ngoại giao nguyên thủ trong huy động, khai thác tối đa các nguồn lực phục vụ phát triển đất nước, trực tiếp đóng góp vào các mục tiêu tăng trưởng hai con số. Đây còn là cơ hội để tăng cường hơn nữa tin cậy chính trị giữa Việt Nam và Đan Mạch, tạo cục diện đối ngoại thuận lợi trong kỷ nguyên phát triển mới, nâng cao vị thế của Việt Nam ở khu vực và trên thế giới.

Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 25/11/1971, Việt Nam và Đan Mạch đã cùng nhau bền bỉ vun đắp mối quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp. Đan Mạch là một trong những nước phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Sau 55 năm đồng hành cùng phát triển, hai bên xây dựng nền tảng hợp tác vững chắc với các khuôn khổ quan hệ được thiết lập, gồm Đối tác chiến lược trong lĩnh vực biến đổi khí hậu, năng lượng, môi trường và tăng trưởng xanh (tháng 11/2011); Đối tác toàn diện (tháng 9/2013); Đối tác chiến lược Xanh (tháng 11/2023). Hai bên duy trì hiệu quả trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao, triển khai nhiều chương trình hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược ngành.

Việt Nam đặc biệt coi trọng mối quan hệ hữu nghị, hợp tác có bề dày 55 năm với Đan Mạch. Trong khi đó, đối với Đan Mạch, Việt Nam là một đối tác quan trọng, có nền kinh tế phát triển năng động hàng đầu ở Đông Nam Á và là một trong những địa bàn đầu tư trọng điểm của Đan Mạch trong khu vực.

Đan Mạch hiện có hơn 150 doanh nghiệp đang hoạt động và 174 dự án đầu tư còn hiệu lực ở Việt Nam, với tổng vốn đăng ký hơn 2 tỷ USD, đứng thứ 21 trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Kim ngạch trao đổi thương mại hai chiều năm 2025 đạt 720,69 triệu USD.

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch là bước triển khai tích cực đường lối đối ngoại của Đảng theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng và các nghị quyết của Bộ Chính trị.

Năng lượng là lĩnh vực hợp tác nổi bật và thực chất trong quan hệ hai nước. Từ năm 2013, hai bên triển khai Chương trình Đối tác năng lượng Việt Nam-Đan Mạch, qua đó hỗ trợ Việt Nam trong công tác quy hoạch năng lượng, tích hợp năng lượng tái tạo, nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện và thúc đẩy phát triển carbon thấp. Đan Mạch đồng thời là thành viên tích cực của Nhóm Đối tác quốc tế hỗ trợ Việt Nam triển khai Quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP), hướng tới hiện thực hóa mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Hợp tác giáo dục, y tế, văn hóa, du lịch… cũng ghi nhận những bước tiến.

Dù đã gặt hái nhiều thành quả tốt đẹp, quan hệ Việt Nam-Đan Mạch vẫn còn dư địa để tiếp tục thắt chặt kết nối trong thời gian tới. Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ mở ra cơ hội thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực Đan Mạch có thế mạnh, nguồn lực và Việt Nam có nhu cầu như vận tải xanh, cảng biển xanh, năng lượng tái tạo, năng lượng mới, y sinh..., qua đó tạo nền tảng mới cho hợp tác thương mại-đầu tư song phương, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu của Việt Nam sang Bắc Âu và Liên minh châu Âu (EU), nâng kim ngạch thương mại song phương và thúc đẩy thêm nhiều dự án quy mô lớn của Đan Mạch tại Việt Nam.

Trên nền tảng vững chắc của tình hữu nghị, hợp tác tốt đẹp được vun đắp trong 55 năm qua, cùng quyết tâm chính trị cao, nhiều điểm tương đồng về định hướng chiến lược, điều kiện quốc tế và trong nước thuận lợi, Việt Nam và Đan Mạch đang đứng trước cơ hội để tạo bước ngoặt trong hợp tác theo hướng thực chất và hiệu quả hơn. Trong bối cảnh đó, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ góp phần tạo đột phá, nâng tầm quan hệ hai nước tương xứng với tầm mức chiến lược hợp tác trong kỷ nguyên phát triển mới, đưa quan hệ với Đan Mạch trở thành mô hình hợp tác tiêu biểu với một đối tác Bắc Âu, góp phần vào hòa bình, ổn định và phát triển bền vững ở khu vực và trên thế giới.