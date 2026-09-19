Nâng tầm quan hệ Việt-Hàn qua hợp tác công nghệ và đổi mới sáng tạo

Tham dự tọa đàm có Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố (UBND) Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng, Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại Đà Nẵng Han Jung Il, cùng đại diện lãnh đạo Sở Tài chính, Sở Khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng và đông đảo các tổ chức, doanh nghiệp công nghệ Hàn Quốc.

Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: Đào Lâm/PV TTXVN tại Hàn Quốc

Đánh giá về định hướng phát triển song phương, Đại sứ Vũ Hồ khẳng định mối quan hệ giữa Đà Nẵng và các đối tác Hàn Quốc cần có sự chuyển dịch mạnh mẽ từ chiều rộng sang chiều sâu, lấy khoa học và công nghệ làm hạt nhân trung tâm. Việc Đà Nẵng mở rộng quy mô không gian đô thị và diện tích từ năm 2025 vừa mang lại cơ hội lớn vừa đặt ra bài toán về năng lực quản lý, rất cần sự đồng hành và chia sẻ kinh nghiệm từ các doanh nghiệp Hàn Quốc. Theo Đại sứ, với vị thế là điểm đến yêu thích hàng đầu của du khách Hàn Quốc, Đà Nẵng có tiềm năng tiếp tục phát huy thế mạnh du lịch để làm cầu nối giao lưu văn hóa, nâng cao sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Trong khi đó, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh thành phố đang tập trung nguồn lực để phát triển bứt phá trong các lĩnh vực công nghệ cao, đồng thời xác định Hàn Quốc là đối tác chiến lược hàng đầu. Đà Nẵng đặc biệt quan tâm đến việc mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), sản xuất bán dẫn, phát triển năng lượng xanh và đô thị thông minh.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu chào mừng. Ảnh: Đào Lâm/PV TTXVN tại Hàn Quốc

Bên cạnh đó, công tác giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và thúc đẩy đầu tư thương mại cũng là những ưu tiên hàng đầu. Để hiện thực hóa các mục tiêu này, thành phố cam kết cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, chủ động kết nối và đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt quá trình triển khai dự án. Việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý nhà nước cùng các chính sách ưu đãi đặc thù sẽ giúp tối ưu hóa quy trình thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi nhất để thu hút các dự án có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao.

Để chuẩn bị đón làn sóng đầu tư mới, các sở, ngành thành phố Đà Nẵng đã giới thiệu những lợi thế hạ tầng vượt trội. Đại diện Sở Tài chính Đà Nẵng nhấn mạnh các lợi thế logistics, không gian bán dẫn tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng, cùng quỹ đất mặt bằng sạch đã sẵn sàng cho dự án Trung tâm Tài chính Quốc tế. Trong khi đó, đại diện Sở Khoa học và công nghệ Đà Nẵng thông tin về định hướng phát triển đô thị thông minh và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, đặc biệt là hạ tầng mạng 5G đã hoàn thành phủ sóng tới 98% diện tích thành phố, tạo tiền đề kỹ thuật vững chắc cho việc triển khai các ứng dụng công nghệ hiện đại.

Về phía các đối tác Hàn Quốc, bà Son Ha Eun, Chủ tịch Hội Khoa học công nghệ AI & Blockchain Hàn Quốc, đã trình bày tầm nhìn chiến lược nhằm hỗ trợ Đà Nẵng chuyển dịch từ thành phố du lịch thành trung tâm AI và chuyển đổi số của khu vực. Phía Hàn Quốc đề xuất 3 trụ cột hợp tác trọng tâm gồm đẩy mạnh chuyển giao công nghệ cao trong hành chính thông minh và công nghệ sinh học; xây dựng nền tảng kỹ thuật số dựa trên kinh nghiệm phát triển siêu ứng dụng BumTalk để hỗ trợ tiểu thương; và tăng cường liên kết giữa các trường đại học, viện nghiên cứu hai nước để đào tạo nhân lực chuyên sâu. Đại diện ngành giáo dục Hàn Quốc cũng đánh giá cao tốc độ phát triển của Việt Nam, nhấn mạnh tiềm năng hợp tác trao đổi sinh viên và ví sự hợp tác đúng thời điểm này như "món quà lớn" mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên.

Bà Son Ha-eun, Chủ tịch Hội Khoa học Công nghệ AI & Blockchain Hàn Quốc phát biểu. Ảnh: Đào Lâm/PV TTXVN tại Hàn Quốc

Trong phần thảo luận trực tiếp, đại diện lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã tháo gỡ nhiều thắc mắc của các doanh nghiệp khởi nghiệp Hàn Quốc trong lĩnh vực AI và bán dẫn. Thành phố khẳng định sẽ áp dụng các chính sách ưu đãi tối đa về miễn giảm thuế, hỗ trợ chi phí thuê mặt, đồng thời cử đầu mối đồng hành trực tiếp để hỗ trợ thủ tục hành chính cho nhà đầu tư ngay từ những bước đầu tiên.

Tại buổi tọa đàm, đại diện các hiệp hội và doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc cũng đã chứng kiến lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác về phát triển bán dẫn và Biên bản ghi nhớ về phát triển hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo tại Đà Nẵng. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm cụ thể hóa các cam kết hợp tác thành những chương trình, hành động thực tiễn giữa hai bên.