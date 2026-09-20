Nâng tầm nông sản vùng cao từ Chương trình OCOP

Sản phẩm OCOP 3 sao gồm mật ong rừng, thịt chua lợn ta và lạp sườn của gia đình ông Đoàn Văn Tiến, thôn Bộc Bố, xã Bằng Thành được đóng gói, dán mác và xuất bán ra thị trường.

Hai năm qua, gia đình ông Đoàn Văn Tiến, ở thôn Bộc Bố, xã Bằng Thành, duy trì và phát triển 3 sản phẩm đạt OCOP 3 sao gồm mật ong rừng, thịt chua lợn ta và lạp sườn. Tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có, gia đình ông chú trọng hoàn thiện quy trình sản xuất, nâng cao chất lượng, cải tiến bao bì, nhãn mác. Các sản phẩm không chỉ mang hương vị đặc trưng mà còn chứa đựng nét văn hóa ẩm thực của đồng bào dân tộc vùng cao.

Tại xã Chợ Rã, Hợp tác xã ( HTX) Nông lâm tổng hợp Địa Linh được thành lập năm 2020, hiện có 3 sản phẩm OCOP 3 sao là bí xanh thơm, trà bí xanh và mật ong rừng. Hoạt động của HTX góp phần khai thác tiềm năng nông nghiệp địa phương, tạo sinh kế cho người dân, đồng thời gắn sản xuất với bảo vệ rừng và gìn giữ bản sắc văn hóa.

Theo ông Hoàng Văn Thứ, Giám đốc HTX, chất lượng sản phẩm từng bước được nâng lên nhưng thị trường tiêu thụ chưa ổn định. Các chủ thể OCOP vẫn cần sự hỗ trợ của Nhà nước và doanh nghiệp trong quảng bá, kết nối cung cầu, đưa sản phẩm vào hệ thống phân phối và tiếp cận những thị trường lớn.

Với điều kiện thổ nhưỡng đa dạng và nguồn lao động dồi dào, các địa phương phía Bắc tỉnh đã phát triển nhiều sản phẩm đặc trưng như: chè, miến dong, mật ong, dược liệu cùng các mặt hàng chế biến từ nông sản và sản phẩm chăn nuôi.

Sản phẩm OCOP 3 sao cao trà tía tô của Tổ hợp tác nông nghiệp Quân Hà, xã Cẩm Giàng được nhiều người tin dùng.

Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đã tạo điều kiện để các địa phương lựa chọn sản phẩm có lợi thế, tổ chức lại sản xuất và hỗ trợ người dân hoàn thiện quy trình, bao bì, nhãn mác, truy xuất nguồn gốc. Qua đó, nhiều nông sản địa phương từng bước được chuẩn hóa, nâng cao giá trị và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Toàn tỉnh hiện có 598 sản phẩm OCOP đạt từ 3 đến 5 sao, trong đó 13 sản phẩm đạt chuẩn 5 sao cấp quốc gia. Riêng 37 xã phía Bắc tỉnh có hơn 150 sản phẩm. Đến hết năm 2026, toàn tỉnh phấn đấu có 618 sản phẩm OCOP đạt từ 3 đến 5 sao; đến năm 2030 có 675 sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên, trong đó ít nhất 15 sản phẩm đạt hạng 5 sao.

Để hoàn thành mục tiêu này, các địa phương đang tập trung xây dựng vùng nguyên liệu, nâng cao năng lực chế biến và tăng cường liên kết tiêu thụ. Cùng với phát triển sản phẩm mới, việc củng cố, nâng hạng và mở rộng thị trường cho những sản phẩm đã được chứng nhận cũng được xác định là nhiệm vụ quan trọng.

Xã Thượng Minh hiện có gần 180ha chè, gần 20ha cây dược liệu cùng nhiều sản phẩm nông nghiệp dưới tán rừng. Trong đó, cây chè được xác định là một trong những sản phẩm có khả năng phát triển theo hướng hàng hóa, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.

Đồng chí Nông Thị Uyến, Phó Chủ tịch UBND xã Thượng Minh, cho biết: Địa phương đang tập trung cải tạo diện tích chè già cỗi, lựa chọn giống có chất lượng; hướng dẫn người dân áp dụng quy trình chăm sóc, thu hái và chế biến phù hợp. Xã cũng hỗ trợ các chủ thể hoàn thiện bao bì, nâng cao kỹ thuật sản xuất và xúc tiến thương mại, hướng tới xây dựng sản phẩm OCOP có sức cạnh tranh trên thị trường.

Phát triển sản phẩm OCOP không chỉ góp phần nâng cao giá trị nông sản mà còn thúc đẩy liên kết sản xuất, khơi dậy tiềm năng và bản sắc của mỗi địa phương. Khi chất lượng được bảo đảm, thương hiệu được xây dựng và thị trường được mở rộng, sản phẩm OCOP sẽ trở thành động lực quan trọng để phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống nhân dân và thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững tại các xã vùng cao.