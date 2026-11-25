Thúc đẩy kinh tế nông thôn

Ngành tôm giữ vị trí đặc biệt quan trọng trong kinh tế Cà Mau với diện tích vùng nuôi khoảng 418.000 ha, chiếm 55% diện tích nuôi tôm nước lợ cả nước. Nhờ phát triển đa dạng mô hình nuôi như: tôm - rừng, tôm - lúa, tôm siêu thâm canh ứng dụng công nghệ cao, cùng hệ thống doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu có năng lực cạnh tranh tầm khu vực và quốc tế, hệ sinh thái sản phẩm OCOP thuỷ sản của tỉnh vô cùng phong phú. Gắn liền với con tôm là hàng loạt đặc sản như: tôm khô (từ tôm đất, tôm thẻ, tôm sú), bánh phồng tôm, mắm tôm chua, tôm chà bông, tôm sấy...

Thành công lớn nhất của Chương trình OCOP không chỉ nằm ở số lượng sản phẩm được công nhận mà còn ở sự chuyển biến mạnh mẽ về tư duy của các chủ thể tham gia. Thay vì sản xuất manh mún, chạy theo sản lượng, nhiều địa phương và doanh nghiệp chú trọng nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc, phát triển sản phẩm theo nhu cầu thị trường.

Tận dụng lợi thế nguồn tôm thẻ nuôi quảng canh sạch, không kháng sinh từ vùng lúa - tôm địa phương, cơ sở của anh Trương Kính Thịnh (Xã Hồ Thị Kỷ) mạnh dạn đầu tư nhà phơi giàn sấy, máy đo độ ẩm và máy đóng gói để nâng cao giá trị đặc sản tôm khô. Sản phẩm tôm khô của cơ sở được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao với quy trình sản xuất khép kín, đảm bảo truy xuất nguồn gốc từ khâu con giống. Không chỉ giữ vững chất lượng và sản lượng tiêu thụ ổn định từ 500-600 kg/tháng, anh Thịnh còn tích cực tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại với kỳ vọng kết nối giao thương, nâng hạng OCOP, đưa tôm khô Cà Mau vươn xa.

Sản phẩm OCOP từ tôm Cà Mau với màu sắc tự nhiên, bắt mắt, được đóng gói chỉn chu phục vụ nhu cầu thưởng thức và làm quà biếu của du khách.

Bên cạnh đầu tư chế biến sâu và cải tiến bao bì, mẫu mã, các sản phẩm OCOP Cà Mau, nhất là sản phẩm từ con tôm, được đẩy mạnh quảng bá, tiêu thụ. Trên nền tảng 116 website và 5 sàn giao dịch thương mại điện tử đang vận hành hiệu quả toàn tỉnh, địa phương hỗ trợ 56 chủ thể đưa đặc sản lên các sàn trực tuyến lớn.

Ðặc biệt, hình ảnh những “livestreamer” giới thiệu sản phẩm quê hương qua các phiên bán hàng trực tuyến cho thấy công nghệ số đang thực sự thẩm thấu vào đời sống nông thôn, biến không gian mạng thành kênh tiêu thụ năng động. Nhờ sự chuyển dịch đồng bộ này, nhiều đặc sản bản địa từ chỗ chỉ quẩn quanh ở thị trường hẹp nay hiện diện tại các hệ thống bán lẻ hiện đại và từng bước chinh phục thị trường quốc tế, khẳng định vị thế nông sản Cà Mau trong chuỗi giá trị.

Từ kết quả đạt được, năm 2026, Chương trình OCOP tiếp tục được kỳ vọng tạo đột phá mới khi Chính phủ ban hành Quyết định số 26 quy định Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP. Bộ tiêu chí mới là cơ sở quan trọng để các chủ thể tại Cà Mau nói riêng, cả nước nói chung tiếp tục chuẩn hoá quy trình, nâng cao chất lượng, tăng cường khả năng cạnh tranh và phát triển các sản phẩm đặc trưng theo hướng chuyên nghiệp, bền vững.

Ðưa đặc sản Cà Mau vươn xa

Những ngày này, tại vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc đang diễn ra sôi nổi chuỗi hoạt động chào mừng ngày Văn hoá Việt Nam (24/11) và Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026, với chủ đề “Bừng sáng bản sắc văn hoá - Tôm Cà Mau vươn tầm thế giới”. Trong khuôn khổ sự kiện, Không gian quảng bá, kết nối sản phẩm OCOP gắn với du lịch cấp vùng, do Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), Văn phòng Ðiều phối Trung ương Chương trình Mục tiêu Quốc gia, cùng Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau phối hợp tổ chức, đang mở ra cơ hội đưa đặc sản Cà Mau vươn xa.

Không gian quy tụ 30 chủ thể OCOP đến từ 14 tỉnh, thành phố trên cả nước, với hệ thống sản phẩm phong phú, trải rộng từ thuỷ sản, nông sản chế biến, trà, ẩm thực đặc sản đến dược liệu và các dòng sản phẩm chăm sóc sức khoẻ... Ðây không chỉ là nơi trưng bày, tôn vinh đặc sản vùng miền mà còn mở ra nhịp cầu kết nối giữa sản phẩm, thị trường với du lịch, văn hoá, giúp giá trị bản địa trở thành lợi thế cạnh tranh cho hàng Việt.

Không gian quảng bá, kết nối sản phẩm OCOP gắn với hoạt động du lịch cấp vùng phong phú sản vật Cà Mau.

Với sản phẩm chủ lực mắm tôm chua đạt chuẩn OCOP 3 sao, thương hiệu Ánh Kua của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TA (xã Tân Thuận) xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Mỹ, đồng thời tiếp tục mở rộng sang các mặt hàng đặc sản như: mắm ba khía, bánh phồng tôm, tôm khô, mực khô, muối cua...

Du khách thích thú tìm hiểu thông tin, mẫu mã sản phẩm bánh phồng tôm tại Không gian quảng bá, kết nối sản phẩm OCOP trong khuôn khổ Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026.

Tham gia Không gian kết nối OCOP gắn với du lịch lần này, chị Trương Ngọc Ánh, Giám đốc Công ty, kỳ vọng: “Sự kiện là cơ hội để doanh nghiệp quảng bá đặc sản Cà Mau đến du khách và tìm kiếm đối tác mở rộng đầu ra cho các sản phẩm mới. Ðây cũng là động lực để chúng tôi hoàn thiện chứng nhận ISO, HACCP, sớm nâng hạng mắm tôm chua lên OCOP 4 sao, nhằm chinh phục bền vững thị trường xuất khẩu”.

Hoà chung dòng chảy đó, thông qua các hoạt động trải nghiệm trực tiếp tại không gian sự kiện, các chủ thể OCOP Cà Mau có cơ hội kể một cách sinh động câu chuyện sản phẩm, quy trình sản xuất cùng nét văn hoá đặc trưng làm nên “linh hồn” của từng đặc sản đất mũi. Khi mỗi mặt hàng gắn với hơi thở của vùng đất và con người tạo ra chúng, sức hút đối với du khách sẽ nhân lên, mở rộng thêm nhiều kênh tiêu thụ bền vững.

Từ những nhịp cầu kết nối tại vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc, hành trình đưa con tôm cùng đặc sản OCOP Cà Mau vươn ra biển lớn đang được tiếp thêm động lực mới - tự tin, bản lĩnh và đầy khát vọng.