Nâng tầm năng lực lãnh đạo từ cơ sở

Ở xã Bảo Ái, ngay sau khi sáp nhập thôn Đông Ké và Trại Phung thành thôn Đông Ké, Chi bộ thôn đã thống nhất nghị quyết lãnh đạo, tuyên truyền, vận động người dân hiến đất mở mới tuyến đường nội thôn dài khoảng 500 mét, nền đường rộng 7 mét.

Tuyến đường mở mới nên phải vận động các hộ dân hiến đất, trong đó có gia đình anh Lưu Văn Chuyền.

Bí thư Chi bộ (người đội mũ) và Trưởng thôn Đông Ké vận động gia đình anh Lưu Văn Chuyền hiến đất mở đường.

Được tuyên truyền, giải thích, anh Chuyền thấy rõ lợi ích của việc mở đường, đồng ý hiến đất với chiều dài khoảng 150 mét, rộng 7 mét. Quyết định này cũng đồng nghĩa, gia đình anh phải chặt đi khoảng 300 cây quế 1 năm tuổi và khoảng 200 cây quế 9 năm tuổi.

“Nghĩ cũng tiếc cây, nhưng việc mở đường trực tiếp mang lại lợi ích lâu dài cho gia đình và cộng đồng. Đặc biệt, mảnh đất nhà tôi sẽ bám ngay mặt đường rộng, việc đi lại, vận chuyển nông sản sẽ thuận lợi hơn nhiều”, anh Chuyền bộc bạch.

Chi bộ thôn Đông Ké đặt mục tiêu sẽ vận động giải phóng mặt bằng, san gạt nền đường và tiến hành đổ bê tông tuyến đường xong trước ngày Hội đại đoàn kết các dân tộc 18/11/2026.

Tuyên truyền, vận động mở mới tuyến đường là một trong những việc làm đầu tiên sau sáp nhập, thể hiện rõ vai trò lãnh đạo của Chi bộ thôn Đông Ké mới.

Chi bộ thôn Đông Ké hiện có 38 đảng viên. Sau sáp nhập, địa bàn rộng hơn, dân số đông hơn cũng đặt ra những yêu cầu mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, dân vận của chi bộ. Bên cạnh việc tìm hiểu thực tiễn, nắm chắc tình hình dân cư, chi bộ thôn đã tập trung nghiên cứu, điều chỉnh lại các mục tiêu nghị quyết đại hội, xây dựng chương trình hành động cho phù hợp với nhiệm kỳ 5 năm.

Một phần vị trí tuyến đường mở mới ở thôn Đông Ké đi qua đất của người dân.

Trước đây, Đảng bộ xã Bảo Ái có 36 chi bộ thôn, sau sáp nhập, giảm còn 18 chi bộ với 637 đảng viên. Thôn mới cũng đồng nghĩa quy mô và địa bàn lãnh đạo của chi bộ rộng hơn, số hộ dân và đảng viên đông hơn, trong khi điều kiện kinh tế - xã hội giữa các khu dân cư trong thôn không đồng đều. Vì vậy, việc đánh giá đúng thực trạng, xác định những vấn đề trọng tâm cần tập trung lãnh đạo và xây dựng mục tiêu cho cả nhiệm kỳ đòi hỏi chi bộ phải có cách tiếp cận toàn diện, sát thực tế hơn.

Cùng với đó, việc xây dựng nghị quyết cho nhiệm kỳ 5 năm yêu cầu về khả năng dự báo cũng cao hơn. Bởi, nghị quyết không chỉ giải quyết những nhiệm vụ trước mắt mà phải xác định được những mục tiêu, nhiệm vụ có tính ổn định, lâu dài, đồng thời phải có khả năng thích ứng với những thay đổi trong quá trình thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Khánh Dương - Trưởng ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Bảo Ái cho hay, từ những yêu cầu đặt ra, Ban Xây dựng Đảng đã tập trung tham mưu, hướng dẫn các chi bộ tổ chức hoạt động theo hướng bám sát thực tiễn địa bàn, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và đời sống Nhân dân làm cơ sở để xây dựng nghị quyết, tránh tình trạng chung chung, dàn trải hoặc chỉ tập trung vào các chỉ tiêu định tính. Trong quá trình hướng dẫn, Ban chú trọng giúp các chi bộ rà soát, đánh giá lại toàn diện tình hình sau sáp nhập, trong đó xác định rõ những thuận lợi, khó khăn, đặc điểm riêng của từng thôn; đồng thời phân tích những vấn đề đặt ra đối với công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và nâng cao đời sống Nhân dân. Trên cơ sở đó, từng chi bộ lựa chọn những nội dung trọng tâm để tập trung lãnh đạo trong nhiệm kỳ.

Ban chấp hành Chi bộ thôn Bản Vai, xã Bát Xát tìm hiểu tình hình đời sống người dân sau khi sáp nhập thôn để xây dựng nghị quyết lãnh đạo phù hợp.

Tương tự, tại thôn Bản Vai, xã Bát Xát, sau sáp nhập, chi bộ đã lãnh đạo 31 đảng viên tập trung thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng cho dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân chuyển đổi việc làm.

Theo Bí thư Chi bộ thôn Bản Vai - Tẩn Thị Cúc, để làm tốt công tác lãnh đạo của nhiệm kỳ mới, trong điều kiện địa bàn, dân cư mới, đòi hỏi cấp ủy và các đảng viên phải nỗ lực nhiều hơn. Chi bộ xác định, nhiệm vụ quan trọng nhất trong những năm tới là tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi cơ cấu việc làm và cơ cấu kinh tế phù hợp tình hình thực tế.

Đồng chí Bùi Quỳnh Liên - Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Bát Xát cho biết: Hiện, xã có 25 chi bộ thôn, việc thay đổi từ “5 năm 2 nhiệm kỳ” sang “5 năm 1 nhiệm kỳ” đối với các chi bộ thôn sau sáp nhập đã đặt ra bài toán hoàn toàn mới về tư duy lãnh đạo, quản lý và tổ chức thực hiện ở cơ sở. Khoảng thời gian 5 năm cho một nhiệm kỳ đòi hỏi cấp ủy chi bộ phải có cái nhìn tổng thể, dài hạn.

Khi địa bàn rộng, dân số đông hơn, các vấn đề phát sinh về kinh tế - xã hội, an ninh trật tự cũng phức tạp hơn. Việc dự báo chính xác tình hình trong suốt 5 năm để đưa ra các chỉ tiêu, mục tiêu sát thực là một thách thức không nhỏ. Đồng chí Bùi Quỳnh Liên - Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Bát Xát

Các chi bộ gặp không ít bỡ ngỡ trong việc xây dựng hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo như: Xây dựng chương trình hành động, nghị quyết toàn khóa và hằng năm, thiết lập quy chế làm việc, xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát cũng như việc phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cấp ủy viên.

Nhờ sự tuyên truyền, vận động của chi bộ, nhiều hộ dân của thôn Bản Vai đã chuyển đổi mô hình kinh tế thành công.

Trước những khó khăn trên, Ban Xây dựng Đảng đã chủ động bám sát cơ sở, tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy xã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực. Trong đó, đã tham mưu cho Đảng ủy xã ban hành các hướng dẫn cụ thể, yêu cầu các chi bộ tập trung vào những khâu đột phá thiết thực, như: Vận động Nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng nông thôn mới nâng cao, giữ gìn an ninh, trật tự vùng biên giới và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân… Đồng thời, phân công cán bộ, công chức trực tiếp xuống các chi bộ thôn để hướng dẫn bài bản theo hướng “cầm tay chỉ việc”… Nhờ vậy, các chi bộ chủ động hoàn thiện hệ thống quy chế, chương trình, nghị quyết để vận hành ổn định, hiệu quả, tạo được sự đồng thuận cao trong Nhân dân.

Đặc biệt, Đảng ủy xã đã tập trung củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi bộ thôn và đội ngũ bí thư chi bộ thông qua các giải pháp trọng tâm, đó là: Đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường hướng về cơ sở; phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã phụ trách các chi bộ thôn và thường xuyên dự sinh hoạt định kỳ, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đảng viên và Nhân dân để tháo gỡ ngay những vướng mắc phát sinh từ cơ sở.

Đảng ủy chú trọng lựa chọn, bố trí những đồng chí thực sự có uy tín, phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực quy tụ, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm giữ chức vụ bí thư chi bộ; ở những nơi, đồng chí bí thư kiêm nhiệm các chức danh khác được tạo điều kiện tối đa để phát huy vai trò trung tâm đoàn kết. Bên cạnh đó, Đảng ủy xã thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đảng cho đội ngũ cấp ủy viên và bí thư chi bộ thôn…

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong điều kiện thôn mới sáp nhập và thay đổi thời gian nhiệm kỳ, các chi bộ cần nâng cao năng lực lãnh đạo, tích cực bám nắm tình hình dân cư, xây dựng nghị quyết lãnh đạo sát đúng.

Sau sáp nhập, quy mô địa bàn rộng hơn, nhiệm vụ nặng nề hơn, yêu cầu đối với đội ngũ cấp ủy và chi bộ thôn cũng cao hơn. Việc chủ động đổi mới tư duy, nâng cao năng lực lãnh đạo, khả năng dự báo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ không chỉ giúp các chi bộ vận hành hiệu quả trong nhiệm kỳ mới, mà còn góp phần đưa các chủ trương của Đảng đi vào cuộc sống, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.