Nâng tầm năng lực lãnh đạo của cấp ủy

1. Đối với một đô thị có quy mô, vị thế và tính chất đặc biệt như Hà Nội, năng lực lãnh đạo của cấp ủy có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bởi đây chính là nhân tố bảo đảm sự thống nhất về ý chí và hành động, tạo sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ. Hiện nay, trong điều kiện Hà Nội đang phải giải quyết đồng thời nhiều nhiệm vụ lớn, có tính chất chiến lược và cấp thiết, nếu thiếu một chủ thể đủ năng lực định hướng, điều phối và tổ chức thực hiện thì rất dễ xảy ra tình trạng mỗi ngành, mỗi cấp tập trung giải quyết phần việc của mình mà thiếu sự gắn kết với mục tiêu chung. Công việc có thể được triển khai ở nhiều nơi nhưng hiệu quả tổng thể không cao, nguồn lực bị phân tán, những vướng mắc liên ngành không được tháo gỡ kịp thời. Đây chính là thời điểm cần phải nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo của cấp ủy các cấp.

Trong bối cảnh Hà Nội vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, khối lượng nhiệm vụ và trách nhiệm của cấp xã tăng lên đáng kể, càng đòi hỏi năng lực lãnh đạo, kết nối và dẫn dắt của các cấp ủy phải được nâng lên. Thành phố cần bảo đảm sự thống nhất trong định hướng, điều hành tổng thể, đồng thời tạo điều kiện để cơ sở chủ động giải quyết công việc theo thẩm quyền. Nếu cấp ủy thành phố chủ động điều phối, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, nhưng cấp ủy cơ sở thiếu năng lực tổ chức thực hiện thì sự thông suốt của cả hệ thống sẽ bị ảnh hưởng.

Có thể nói, khối lượng công việc càng lớn, yêu cầu tiến độ càng khẩn trương thì càng cần cấp ủy thể hiện rõ vai trò và năng lực lãnh đạo.

2. Để nâng tầm năng lực lãnh đạo, trước hết, các cấp ủy phải thực sự đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo và lề lối làm việc, chuyển mạnh từ cách thức lãnh đạo thiên về giao nhiệm vụ, ban hành văn bản, đôn đốc chung sang chủ động nhận diện vấn đề, lựa chọn trọng tâm và tổ chức thực hiện đến cùng. Mỗi cấp ủy phải bám sát chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị để xác định đúng những vấn đề cần tập trung lãnh đạo, những khâu đột phá cần ưu tiên, tránh tình trạng dàn trải, ôm đồm, phân tán nguồn lực. Đặc biệt, phải có khả năng điều chỉnh thứ tự ưu tiên theo yêu cầu từng thời điểm, từng giai đoạn, bảo đảm những nhiệm vụ cấp bách, có tác động lớn đến mục tiêu phát triển được tập trung chỉ đạo kịp thời.

Cùng với đó, cần đổi mới cách thức phân công và tổ chức thực hiện, gắn trách nhiệm tập thể với trách nhiệm cá nhân, đề cao vai trò của người đứng đầu. Những vấn đề lớn, phức tạp, liên quan đến chủ trương, định hướng và lợi ích chung phải được tập thể cấp ủy thảo luận dân chủ, kỹ lưỡng trước khi quyết định. Khi đã thống nhất chủ trương, cần phân công cụ thể người phụ trách, xác định rõ cơ quan phối hợp, tiến độ và kết quả cần đạt được; nhất là đối với những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách phải có người trực tiếp theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo đến cùng.

Một yêu cầu quan trọng khác là cấp ủy phải lãnh đạo đúng vai, đúng thẩm quyền, không bao biện, làm thay công việc của chính quyền, nhưng cũng không buông lỏng vai trò lãnh đạo. Những vấn đề thuộc thẩm quyền phải chủ động quyết định, không đẩy lên cấp trên hoặc xin ý kiến qua nhiều vòng nhằm né tránh trách nhiệm. Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, phải xác định rõ cơ quan đầu mối hướng dẫn, tháo gỡ và thời hạn giải quyết, không để vướng mắc kéo dài làm đình trệ công việc.

Trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy phải gắn với bảo đảm sự thống nhất trong lãnh đạo của thành phố và phát huy tính chủ động của cơ sở. Các sở, ban, ngành cần chủ động đồng hành, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên ngành, liên lĩnh vực. Ngược lại, cấp ủy cơ sở phải nâng cao năng lực nắm bắt tình hình, giải quyết vấn đề ngay từ địa bàn, không trông chờ, ỷ lại. Đây cũng chính là tinh thần phải bảo đảm chính quyền cơ sở thực sự gần dân nhưng không xa thành phố trong chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy.

3. Năng lực lãnh đạo của cấp ủy được thể hiện qua chất lượng, bản lĩnh, tư duy và khả năng tổ chức thực hiện của từng cấp ủy viên, nhất là người đứng đầu. Vì vậy, muốn nâng tầm năng lực lãnh đạo của cấp ủy phải nâng cao chất lượng cán bộ. Công tác đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ phải căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ, năng lực giải quyết những vấn đề khó, phức tạp và hiệu quả đóng góp cho tập thể. Cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung phải được khuyến khích, bảo vệ. Cán bộ trì trệ, thiếu trách nhiệm, không đáp ứng yêu cầu công việc phải được thay thế kịp thời.

Nâng tầm năng lực lãnh đạo của cấp ủy phải đi liền với tăng cường kiểm tra, giám sát, giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng và hiệu lực quản lý của Nhà nước. Kiểm tra, giám sát không chỉ nhằm phát hiện sai phạm mà còn phải giúp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy công việc và bảo vệ những nhân tố tích cực.

Suy cho cùng, nâng tầm năng lực lãnh đạo của cấp ủy phải được thể hiện bằng sự chuyển biến trong chất lượng lãnh đạo và hiệu quả tổ chức thực hiện. Mỗi cấp ủy phải thực sự trở thành hạt nhân đoàn kết, quy tụ trí tuệ, thống nhất ý chí và dẫn dắt hành động; mỗi chủ trương phải được cụ thể hóa thành nhiệm vụ rõ ràng, mỗi nhiệm vụ phải có người chịu trách nhiệm và mỗi kết quả phải được kiểm chứng bằng thực tiễn.