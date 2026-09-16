Nâng tầm mô hình 'hội tụ': Doanh nhân hợp lực mở lối đi xa

Qua những câu chuyện về bất động sản, nhà ở xã hội, khu công nghiệp, công nghệ, vật liệu xây dựng và dịch vụ, các doanh nghiệp nhận ra phía sau mỗi dự án là nhu cầu kết nối rất lớn về vốn, sản phẩm, công nghệ và năng lực triển khai.

Khi giao lưu không chỉ để gặp nhau

Buổi gặp gỡ được Văn phòng Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP.HCM tổ chức với sự tham gia của khoảng 20 doanh nghiệp hội viên. Mỗi doanh nghiệp đến từ một lĩnh vực khác nhau, có sản phẩm, dịch vụ và thế mạnh riêng.

Có doanh nghiệp hoạt động trong xây dựng, vật liệu, điện nước, cửa, nội thất; có đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ, tự động hóa, IoT; có doanh nghiệp làm môi trường, xử lý nước thải, khí thải; bên cạnh đó là những doanh nghiệp quan tâm đến bất động sản, khu công nghiệp, logistics và đầu tư.

Những phần giới thiệu ban đầu tưởng như chỉ để các thành viên biết nhau hơn lại nhanh chóng cho thấy một bức tranh khá đầy đủ về chuỗi cung ứng của một dự án.

Ông Nguyễn Khắc Sơn (Áo xanh) kỳ vọng sau cuộc gặp sẽ có những buổi làm việc cụ thể hơn. Ảnh: Thanh Bình

Theo ông Nguyễn Khắc Sơn - Phó chủ tịch Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP.HCM, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Sơn An Group (đơn vị đã và đang triển khai đầu tư phát triển đô thị, hạ tầng, bất động sản công nghiệp, nhà ở xã hội… tại Đồng Nai, Hà Tĩnh, Đồng Tháp), một công trình muốn hình thành cần rất nhiều mắt xích.

“Từ khảo sát, thiết kế, pháp lý, xây dựng, ép cọc, bê tông, sắt thép đến điện, nước, cửa, nội thất, công nghệ, vận hành, bảo vệ… Mỗi doanh nghiệp có thể chỉ đảm nhận một phần việc, nhưng khi kết nối lại, tổng thể tạo thành một hệ sinh thái có khả năng phục vụ cả một dự án. Theo tôi, gắn kết, phát huy thế mạnh của nhau để cùng phát triển, đó cũng là trả lời câu hỏi “vào hội để làm gì?”, ông Sơn chia sẻ.

Theo các doanh nghiệp tham dự, nếu một tổ chức hội chỉ dừng ở việc gặp mặt, giao lưu thì giá trị kết nối sẽ chưa được phát huy hết. Quan trọng hơn là sau mỗi cuộc gặp, doanh nghiệp biết được ai đang làm gì, có năng lực gì, đang cần gì và có thể hỗ trợ nhau ở đâu.

Một dự án có thể tạo ra nhiều cơ hội

Tại buổi giao lưu, ông Nguyễn Khắc Sơn, chia sẻ về định hướng phát triển các dự án nhà ở, nhà ở xã hội, logistics, nhà xưởng cho thuê và khu công nghiệp.

Điều đáng chú ý trong câu chuyện không chỉ nằm ở những dự án cụ thể mà ở cách nhìn về việc huy động nguồn lực doanh nghiệp.

Một chủ đầu tư không thể tự mình làm tất cả các khâu. Một dự án có thể cần tổng thầu, nhưng từ tổng thầu lại tách ra hàng chục gói công việc chuyên ngành. Đây là khoảng không gian để các doanh nghiệp vừa và nhỏ cùng tham gia.

Chẳng hạn, một đơn vị có thể đảm nhận điện nước, đơn vị khác cung cấp cửa, vật liệu, bê tông, thép, xi măng; doanh nghiệp khác cung cấp thiết bị, công nghệ hoặc các giải pháp quản lý vận hành.

Nếu có một đầu mối kết nối và thông tin đủ rõ về dự án, các doanh nghiệp có thể chuẩn bị năng lực từ sớm thay vì chỉ tìm nhau khi công việc đã phát sinh.

“Có dự án thì cùng tham gia, có nhu cầu thì tìm đến nhau” là tinh thần được nhắc nhiều trong cuộc gặp.

Ông Nguyễn Hữu Thống - Chánh văn phòng Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP.HCM cho rằng, không phải sự kết nối nào cũng tạo ra hợp đồng ngay.

“Có thể hôm nay hai bên chưa có cơ hội hợp tác trực tiếp, nhưng một doanh nghiệp có thể giới thiệu đối tác khác phù hợp hơn. Từ một mối quan hệ có thể hình thành thêm nhiều mối quan hệ mới.

Theo cách nhìn này, giá trị của một cộng đồng doanh nghiệp không chỉ nằm ở số lượng thành viên mà còn ở khả năng tạo ra những “đường dẫn” giữa các doanh nghiệp.

Chúng tôi đã và sẽ tiếp tục triển khai nhiều buổi gặp gỡ, giao lưu, gắn kết giữa các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp cùng hệ sinh thái để cùng “nắm tay” tạo ra nhiều cơ hội”, ông Thống nói.

Nhà ở xã hội và câu chuyện nhu cầu thực

Một trong những nội dung thu hút sự quan tâm tại buổi giao lưu là nhà ở xã hội.

Từ thực tế một dự án nhà ở xã hội tại Đồng Tháp mới triển khai, có 276 căn nhưng đã nhận khoảng 200 hồ sơ đăng ký, câu chuyện về nhu cầu nhà ở xã hội được nhìn từ góc độ thị trường. Khi nhóm đối tượng được tiếp cận chính sách mở rộng hơn, nhu cầu cũng được dự báo còn lớn trong những năm tới.

Tuy nhiên, nhà ở xã hội không chỉ là câu chuyện về số lượng căn hộ. Các doanh nghiệp cho rằng bài toán đặt ra còn là chất lượng, giá thành, tiến độ, thủ tục và khả năng tiếp cận của người dân.

“Đặc biệt, quan niệm nhà ở xã hội đồng nghĩa với chất lượng thấp đang dần thay đổi.

Người mua nhà ngày nay quan tâm đến chất lượng công trình, hạ tầng kỹ thuật, thang máy, an ninh, quản lý cư dân và các tiện ích trong quá trình sử dụng. Những hạng mục nội thất hoặc công nghệ nâng cao có thể được thiết kế theo dạng lựa chọn, để người mua chủ động cân đối khả năng tài chính.

Điều này cũng mở ra cơ hội cho nhiều nhóm doanh nghiệp khác nhau tham gia vào thị trường nhà ở xã hội, từ nhà thầu xây dựng, nhà cung cấp vật liệu đến các doanh nghiệp công nghệ”, ông Sơn cho biết.

Công nghệ: phần ít được nói nhưng ngày càng quan trọng

Một câu chuyện khác được các doanh nghiệp quan tâm là công nghệ trong bất động sản.

Ông Nguyễn Văn Lượng - CEO Công ty Cổ phần Chips

Ông Nguyễn Văn Lượng - CEO Công ty Cổ phần Chips - một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ, nhiều khu đô thị hiện nay đã sử dụng lượng công nghệ đáng kể, từ IoT, quản lý phương tiện, bãi đỗ xe thông minh đến các hệ thống tự động hóa. Tuy nhiên, trong các cuộc trao đổi về bất động sản, yếu tố công nghệ đôi khi lại chưa được chú ý tương xứng.

Trong khi đó, công nghệ có thể tác động trực tiếp đến chi phí vận hành, năng suất lao động và trải nghiệm của cư dân.

Từ hệ thống chiếu sáng, điều khiển thiết bị trong căn hộ đến quản lý năng lượng, an ninh, bãi đỗ xe hay vận hành tòa nhà, những giải pháp phù hợp có thể được tích hợp ngay từ giai đoạn thiết kế.

Với các khu công nghiệp, dư địa ứng dụng còn rộng hơn, từ tự động hóa, quản lý năng lượng, môi trường, xử lý nước thải, khí thải đến quản lý vận hành.

Như vậy, một dự án bất động sản không chỉ tạo việc làm cho ngành xây dựng hay vật liệu mà còn mở ra thị trường cho doanh nghiệp công nghệ và các ngành dịch vụ liên quan.

Một trong những đề xuất được nhắc đến sau buổi giao lưu là cần có cách làm cụ thể hơn để duy trì kết nối.

Các doanh nghiệp có thể cung cấp thông tin về ngành nghề, sản phẩm, năng lực và nhu cầu hợp tác. Khi có dự án, những thông tin này giúp chủ đầu tư hoặc tổng thầu nhanh chóng tìm được nhà cung cấp phù hợp.

Với một dự án cụ thể, việc chia nhỏ các gói thầu cũng có thể tạo điều kiện cho nhiều doanh nghiệp tham gia. Thay vì một doanh nghiệp phải tự đảm nhận toàn bộ, mỗi đơn vị tập trung vào phần việc mình có thế mạnh.

Tuy nhiên, bên cạnh tinh thần “anh em trong hội hỗ trợ nhau”, các doanh nghiệp cũng cần xây dựng nguyên tắc hợp tác rõ ràng, minh bạch và chuyên nghiệp.

Điều đáng chú ý nhất của buổi giao lưu có lẽ không phải là ngay sau đó có bao nhiêu hợp đồng được ký kết. Giá trị nằm ở việc những doanh nghiệp vốn chỉ biết tên nhau bắt đầu hiểu hơn về năng lực của nhau. Có thể chưa phải tất cả đều trở thành hợp đồng, nhưng mạng lưới quan hệ đã được mở rộng. Nó có thể trở thành điểm bắt đầu của một chuỗi hợp tác.

Và có lẽ đó cũng là ý nghĩa thực tế nhất của việc kết nối doanh nghiệp: không chỉ biết nhau mà biết cách cùng nhau tạo ra cơ hội.