Nâng tầm liên minh kinh tế Việt Nam và EU từ động lực tăng trưởng xanh

Bộ Công Thương phối hợp cùng Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam, Hội đồng Kinh doanh EU - ASEAN và Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tổ chức Diễn đàn Hợp tác kinh tế - thương mại Việt Nam - EU lần thứ 9 với chủ đề “Định hình tương lai kinh tế xanh và chuỗi giá trị mới”.

Đánh giá về nền tảng hợp tácViệt Nam và EU, Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái khẳng định quan hệ kinh tế giữa hai bên đang có những bước tiến vượt bậc dưới tác động của Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU. Dòng chảy thương mại hai chiều ghi nhận con số ấn tượng khi vượt mốc 65 tỷ USD, đưa EU trở thành đối tác thương mại lớn thứ tư, thị trường xuất khẩu lớn thứ ba và thị trường nhập khẩu lớn thứ sáu của Việt Nam.

Ở chiều ngược lại, Việt Nam giữ vững vị thế là đối tác thương mại lớn nhất của khối này trong ASEAN và đứng thứ chín trong số các nhà cung ứng hàng đầu cho thị trường châu Âu. Thành quả ngoại thương này đồng hành cùng bức tranh kinh tế vĩ mô ổn định của Việt Nam với tốc độ tăng trưởng GDP đạt trên 9% cùng tổng kim ngạch xuất nhập khẩu vượt ngưỡng 1.000 tỷ USD.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái phát biểu khai mạc diễn đàn.

Tuy nhiên, trước các biến động chiến lược toàn cầu và mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai chữ số cũng như khát vọng đưa quy mô đất nước vào nhóm 30 nền kinh tế lớn nhất thế giới, lãnh đạo Bộ Công Thương nhấn mạnh động lực cốt lõi đang chuyển dần từ ưu đãi thuế quan thuần túy sang nâng cao năng lực cạnh tranh thực chất. Trong không gian hợp tác mới, tiêu chuẩn bền vững, tỷ trọng sản phẩm chế biến sâu có hàm lượng công nghệ cao và khả năng thích ứng linh hoạt chính là chìa khóa để khai phóng toàn bộ tiềm năng của mối quan hệ đối tác.

Đồng hành cùng định hướng chuyển đổi xanh của Việt Nam, Đại sứ Julien Guerrier, Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam, khẳng định EU luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu tại khu vực. Đại sứ đánh giá rất cao tham vọng của Việt Nam trên con đường trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao vào năm 2045 và cam kết đưa mức phát thải ròng về bằng không vào năm 2050. Thành quả tăng trưởng kinh tế vượt bậc là minh chứng cho sự kết hợp chặt chẽ giữa chính sách định hướng kiên định của Chính phủ và sự nhập cuộc của cộng đồng doanh nghiệp thông qua dòng vốn đầu tư cùng chuyển giao công nghệ. Hiệp định EVFTA tiếp tục là trụ cột kinh tế vững chắc, đưa Việt Nam trở thành đối tác thương mại lớn thứ 16 trên toàn cầu của EU.

Đại sứ Julien Guerrier, Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam phát biểu tại diễn đàn.

Nhằm khai thác tối đa hiệp định và thúc đẩy làn sóng kinh tế xanh, Đại sứ nhấn mạnh yêu cầu duy trì một môi trường đầu tư ổn định, minh bạch, bảo đảm tiếp cận thị trường công bằng, đi đôi với việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và bí quyết công nghệ, từ đó củng cố vững chắc niềm tin của các tập đoàn châu Âu, đặc biệt là khối doanh nghiệp vừa và nhỏ vốn sở hữu nhiều giải pháp công nghệ tuần hoàn tiên tiến.

Từ góc nhìn của giới doanh nghiệp quốc tế, Phó Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh EU - ASEAN Noel Clehane đặt ra bài toán thực tiễn về việc làm thế nào để Việt Nam đón nhận tỷ trọng lớn hơn trong dòng vốn đầu tư, hoạt động sản xuất và công nghệ mà các tập đoàn châu Âu đang phân bổ vào khu vực Đông Nam Á.

Ông Noel Clehane nhận định rằng Việt Nam đã xây dựng được nền tảng sản xuất và xuất khẩu rất thuyết phục, song cơ hội lớn trong giai đoạn tới nằm ở việc thu hút nguồn vốn có chất lượng cao hơn và tạo ra nhiều giá trị hơn từ các dòng vốn đó. Định hướng này hoàn toàn tương thích với tinh thần Nghị quyết số 10 của Việt Nam về phát triển khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Cũng theo đại diện EU - ASEAN, giá trị mà các nhà đầu tư châu Âu mang lại không chỉ gói gọn ở dòng tiền tài chính mà còn bao gồm công nghệ tiên tiến, chuyên môn quản trị, sự hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực và việc tạo dựng mối liên kết bền chặt để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Đặc biệt, tính bền vững hiện nay gắn liền mật thiết với năng lực cạnh tranh, đòi hỏi các chuỗi cung ứng phải chuyển đổi mạnh mẽ sang hướng sản xuất sạch, logistics bền vững và tài chính xanh.

Để biến tiềm năng thành những dự án thực tế, cộng đồng doanh nghiệp châu Âu kỳ vọng tiếp tục được hoạt động trong một môi trường đầu tư minh bạch, có tính dự báo cao và thuận lợi. Bên cạnh nền tảng vững chắc từ EVFTA và những kỳ vọng vào Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU, sự phối hợp chính sách thông qua đối thoại công tư và các chương trình chuyển dịch năng lượng công bằng sẽ đóng vai trò then chốt. Đại diện các doanh nghiệp châu Âu khẳng định quyết tâm đồng hành lâu dài cùng Việt Nam để xây dựng những ngành công nghiệp có sức cạnh tranh cao, củng cố chuỗi giá trị khu vực và thực hiện thành công các mục tiêu chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên mới.