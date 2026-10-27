Nâng tầm Lễ hội Bà Thu Bồn năm 2027 lên quy mô cấp thành phố

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: NGỌC HÀ

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lễ hội Bà Thu Bồn từ lâu đã trở thành tín ngưỡng dân gian linh thiêng, được gìn giữ, bảo tồn qua nhiều thế hệ, là biểu tượng cho mối quan hệ giao thoa, đan xen và tiếp biến giữa văn hóa Việt và văn hóa Chămpa trong quá trình người Việt mở mang bờ cõi, lập làng từ thế kỷ XIV đến ngày nay. Lễ hội Bà Thu Bồn là một hình thái văn hóa phi vật thể tín ngưỡng thờ Mẫu có quy mô lớn ở thành phố Đà Nẵng.

Sở đề xuất nâng quy mô Lễ hội Bà Thu Bồn năm 2027 thành lễ hội cấp thành phố và được tổ chức luân phiên giữa 2 xã Thu Bồn và Nông Sơn.

Trong đó, giữ nguyên phần nghi lễ của hai địa phương với những sắc thái, nghi thức, nghi lễ đã được hình thành từ thuở mới khai đất, lập làng và gắn liền với nhu cầu tâm linh, tín ngưỡng truyền thống của người dân. Phần hội khai thác các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao phong phú để người dân, du khách cùng tham gia, giao lưu.

Địa phương báo cáo về Lễ hội Bà Thu Bồn. Ảnh: NGỌC HÀ

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi thống nhất nâng quy mô Lễ hội Bà Thu Bồn thành lễ hội cấp thành phố.

Phó Chủ tịch UBND thành phố giao UBND xã Nông Sơn (địa phương sẽ đăng cai tổ chức lễ hội năm 2027) chủ trì, phối hợp với UBND xã Thu Bồn và các đơn vị liên quan tiếp thu ý kiến của các cơ quan, đơn vị tại cuộc họp, xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ hội Bà Thu Bồn năm 2027; trình UBND thành phố xem xét, ban hành trước ngày 15/11 tới.

Giao Sở Tài chính phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí tổ chức Lễ hội Bà Thu Bồn năm 2027 và các năm tiếp theo bảo đảm đúng quy định.

Phó Chủ tịch UBND thành phố thống nhất phương án giao UBND xã Thu Bồn và UBND xã Nông Sơn luân phiên chủ trì tổ chức Lễ hội Bà Thu Bồn.

Hằng năm, địa phương được giao chủ trì có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức lễ hội, trình UBND thành phố xem xét, ban hành.

Bên cạnh đó, hai địa phương cần phát huy vai trò chủ động, tăng cường xã hội hóa, kết nối không gian văn hóa để đưa Lễ hội Bà Thu Bồn trở thành sản phẩm văn hóa đặc sắc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu văn hóa tín ngưỡng của nhân dân.