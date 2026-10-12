Nâng tầm kỹ năng - nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Công ty Điện lực Quảng Ninh

Với Công ty Điện lực Quảng Ninh, hưởng ứng Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam ngày 04/10/2026 không chỉ là một hoạt động tuyên truyền theo thời điểm, mà còn là dịp nhìn lại và lan tỏa tinh thần học tập, rèn luyện trong toàn đơn vị.

Đằng sau ngày hưởng ứng là một chương trình đào tạo được xây dựng khá toàn diện, từ kỹ thuật, an toàn lao động, kinh doanh dịch vụ khách hàng đến công nghệ thông tin, an ninh mạng. Học tập không chỉ diễn ra trong lớp mà còn được thực hiện qua tự học, kèm cặp, chia sẻ kinh nghiệm và ngay trong công việc hằng ngày.

Qua đó, kỹ năng nghề từng bước trở thành một phần quan trọng trong quá trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần bảo đảm vận hành lưới điện an toàn, hiệu quả và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số.

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Vững tay nghề để làm chủ công việc

Trong ngành Điện, kỹ năng nghề trước hết gắn với an toàn và chất lượng vận hành. Người làm việc trực tiếp trên lưới điện không chỉ cần nắm chắc quy trình mà còn phải thành thạo thao tác, xử lý tốt tình huống và luôn giữ kỷ luật an toàn.

Kế hoạch đào tạo năm 2026 của Công ty Điện lực Quảng Ninh đào tạo cho 3854 lượt người, trong đó dành trọng tâm lớn cho lĩnh vực kỹ thuật và an toàn lao động, với 2.676 lượt đào tạo theo kế hoạch. Trong đó, lĩnh vực kỹ thuật có 170 lượt và lĩnh vực an toàn lao động có 2.506 lượt.

Điểm đáng chú ý là các chương trình đào tạo đều gắn khá sát với yêu cầu thực tế. Người lao động được đào tạo sửa chữa, bảo dưỡng, thay thế bộ phận và cài đặt rơ le cho các thiết bị Recloser, LBS, RMU; sử dụng thiết bị phục vụ bảo dưỡng dựa trên tình trạng; cập nhật kết quả lên hệ thống PMIS; làm đầu cáp, hộp nối cáp trung thế; vệ sinh cách điện đang mang điện bằng nước áp lực cao.

Mỗi nội dung đều hướng đến một mục tiêu cụ thể: học để làm được việc, làm việc tốt hơn và chủ động hơn trước những tình huống phát sinh.

Với bảo dưỡng dựa trên tình trạng, người lao động được tiếp cận các thiết bị như camera nhiệt, thiết bị PD, thiết bị đo dòng rò CSV…, đồng thời cập nhật kết quả lên PMIS để đánh giá tình trạng thiết bị.

Từ đó có thể thấy kỹ năng nghề trong ngành Điện đang thay đổi từng ngày. Người lao động không chỉ cần “vững tay nghề” mà còn phải biết sử dụng thiết bị hiện đại, khai thác dữ liệu và làm chủ công nghệ.

Ngoài ra, năm 2026 Công ty Điện lực Quảng Ninh đã cử CBCNV tham gia đầy đủ các đợt đào tạo do Tổng công ty tổ chức trên 50 khóa đào tạo các kỹ năng nghề nghiệp cho 275 lượt người.

An toàn không chỉ là quy trình, mà là kỹ năng

Trong mọi công việc của ngành Điện, an toàn luôn được đặt lên hàng đầu. Vì vậy, đào tạo an toàn không chỉ nhằm đáp ứng yêu cầu quy định mà còn hướng tới hình thành kỹ năng, thói quen và ý thức tự bảo vệ mình, bảo vệ đồng nghiệp trong quá trình làm việc.

Theo kế hoạch năm 2026, Công ty tổ chức nhiều chương trình huấn luyện chuyên sâu về an toàn. Trong đó, 800 nhân viên trực tiếp trên lưới điện được huấn luyện lý thuyết an toàn điện; 535 nhân viên được huấn luyện thực hành trèo cao, làm việc an toàn trên cao; 865 nhân viên được huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo quy định.

Đặc biệt, kỹ năng trèo cao và làm việc trên cao được rèn luyện trực tiếp tại thao trường huấn luyện. Đây là những kỹ năng không thể chỉ học qua lý thuyết. Người học phải thực hành, được kiểm tra và từng bước biến yêu cầu an toàn thành phản xạ nghề nghiệp.

Công ty cũng định hướng đưa văn hóa an toàn vào công tác huấn luyện, sát hạch an toàn điện và an toàn vệ sinh lao động; chú trọng các kỹ năng như trèo cao, sử dụng dây đeo an toàn, thang trèo và những kỹ năng cần thiết khác trong công việc.

Vì vậy, kỹ năng của người Điện không chỉ được đo bằng việc “biết làm”, mà quan trọng hơn là làm đúng, làm an toàn và làm chủ tình huống.

Bồi dưỡng nghề cho nhân viên quản lý vận hành lưới điện trung hạ thế của Công ty Điện lực Quảng Ninh năm 2026

Học từ đồng nghiệp, học từ chính công việc

Một điểm nổi bật trong định hướng đào tạo năm 2026 của Công ty Điện lực Quảng Ninh là quan niệm học tập không bó hẹp trong phòng học.

Công ty triển khai chương trình học tập chủ động theo mô hình 70:20:10. Trong đó, 10% đến từ các khóa đào tạo và tự học; 20% đến từ đồng nghiệp thông qua chia sẻ, huấn luyện, kèm cặp; còn 70% đến từ công việc hằng ngày, công việc thực tế và thử nghiệm những công việc mới.

Cách làm này khiến quá trình đào tạo trở nên gần gũi hơn. Một người có kinh nghiệm có thể trở thành người hướng dẫn cho đồng nghiệp. Một tình huống thực tế có thể trở thành bài học. Một cách xử lý hiệu quả có thể được chia sẻ để nhiều người cùng áp dụng.

Công ty cũng định hướng đào tạo chuyên sâu cho lực lượng kỹ thuật nòng cốt, từng bước xây dựng đội ngũ vừa có kiến thức thực tế, vừa có chuyên môn sâu, đồng thời có khả năng trở thành lực lượng giảng viên nội bộ trong tương lai.

Khi kiến thức được chia sẻ và kinh nghiệm được truyền lại, đào tạo không còn là nhiệm vụ riêng của bộ phận tổ chức nhân sự. Đó trở thành trách nhiệm chung và dần hình thành văn hóa học tập trong đơn vị.

Tập huấn cài đặt thay biểu giá công tơ theo quyết định 963/QĐ- BCT của Bộ Công Thương

Từ tay nghề đến kỹ năng số

Sự phát triển nhanh của công nghệ cũng đang làm thay đổi yêu cầu đối với người lao động ngành Điện.

Bên cạnh kỹ năng vận hành thiết bị, người lao động ngày càng phải sử dụng phần mềm, làm việc với dữ liệu và nhận diện những nguy cơ mới trên môi trường số.

Trong kế hoạch năm 2026, Công ty dành nội dung riêng cho đào tạo công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Theo đó, 200 người được dự kiến đào tạo về nhận thức an toàn thông tin nâng cao, tập trung nhận diện các nguy cơ như ransomware, tấn công OT/SCADA, deepfake và các hình thức lừa đảo qua AI. Bên cạnh đó, 30 cán bộ được đào tạo, diễn tập ứng cứu sự cố an ninh mạng, nhằm nâng cao khả năng phối hợp và xử lý khi xảy ra sự cố.

Điều đó cho thấy khái niệm kỹ năng lao động ngày càng rộng hơn. Người lao động không chỉ cần giỏi công việc chuyên môn mà còn phải có khả năng thích ứng với công nghệ, bảo vệ dữ liệu và làm việc an toàn trong môi trường số.

Trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ khách hàng, Công ty cũng chú trọng bồi huấn, sát hạch quy trình kinh doanh điện năng, kiểm tra giám sát mua bán điện và các nghiệp vụ liên quan. Một chương trình dành cho 68 người làm công tác kiểm tra giám sát mua bán điện tập trung vào cập nhật quy định, trao đổi khó khăn, vướng mắc và những nội dung nâng cấp của các phân hệ nghiệp vụ, ứng dụng tại hiện trường.

Từ kỹ thuật đến kinh doanh, từ hiện trường đến môi trường số, mục tiêu vẫn là xây dựng đội ngũ đủ năng lực, trách nhiệm và chuyên nghiệp để hoàn thành tốt nhiệm vụ, phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn.

Bồi dưỡng nghề cho nhân viên kinh doanh của Công ty Điện lực Quảng Ninh năm 2026

Đầu tư cho con người là đầu tư cho tương lai

Một trong những mục tiêu quan trọng của kế hoạch đào tạo năm 2026 là bảo đảm 100% người lao động trực tiếp sản xuất được sát hạch, đào tạo, bồi dưỡng hằng năm theo quy định của EVN; đồng thời tăng cường đào tạo nâng cao tay nghề và đào tạo lại phù hợp khi người lao động thay đổi công việc, ứng dụng khoa học kỹ thuật hoặc thực hiện tái cơ cấu.

Công ty cũng đặt mục tiêu mỗi CBCNV hoàn thành từ 10 lượt học E-learning mỗi năm trở lên, học đúng đối tượng, phù hợp với vị trí chức danh; khuyến khích khai thác hệ thống học trực tuyến và các nguồn học liệu mở, tăng cường chia sẻ kiến thức nội bộ.

Những mục tiêu đó cho thấy đào tạo đang được nhìn nhận như một khoản đầu tư dài hạn cho con người.

Hưởng ứng Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam 4/10, Công ty tiếp tục tuyên truyền về vai trò của kỹ năng nghề, giới thiệu những người lao động có tay nghề cao, những cách làm hiệu quả trong học tập và rèn luyện; đồng thời khuyến khích đánh giá, công nhận và phát huy kỹ năng nghề trong bố trí, sử dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Các hoạt động được triển khai thường xuyên, liên tục, tập trung cao điểm từ ngày 1/10 đến 4/10/2026, theo hướng thiết thực, hiệu quả và có kết quả đầu ra cụ thể.

Một ngày dành để nhắc về kỹ năng, nhưng giá trị của kỹ năng không dừng lại trong một ngày.

Đó là hành trình mỗi người lao động tự hoàn thiện mình qua từng thao tác, từng ca trực, từng lần xử lý tình huống; là sự truyền nghề giữa những người đi trước và thế hệ kế cận; là quá trình làm chủ công nghệ mới nhưng vẫn giữ vững những giá trị cốt lõi của nghề Điện: chính xác, kỷ luật, trách nhiệm và an toàn.

Khi mỗi người lao động giỏi thêm một kỹ năng, tập thể có thêm một năng lực. Khi tri thức được chia sẻ, kinh nghiệm được truyền lại và công nghệ được làm chủ, sức mạnh nguồn nhân lực sẽ trở thành nền tảng để Công ty Điện lực Quảng Ninh nâng cao chất lượng quản lý vận hành, bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định và phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn.

Đó cũng là ý nghĩa sâu xa của Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam: tôn vinh kỹ năng hôm nay để tạo dựng năng lực cho ngày mai; học tập không ngừng để mỗi người lao động trở thành một mắt xích vững vàng trong hành trình phát triển của doanh nghiệp và ngành Điện.