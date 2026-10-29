Nâng tầm kinh tế tập thể từ liên kết sản xuất

Liên minh HTX tổ chức các hoạt động kết nối, quảng bá tiêu thụ sản phẩm của các HTX và thành viên liên kết.

Đổi mới sản phẩm, mở rộng thị trường

Gắn bó với nghề chưng cất dầu tràm truyền thống, HTX Sản xuất, chế biến, dịch vụ dầu tràm Lộc Thủy, xã Chân Mây - Lăng Cô không ngừng đổi mới, nâng cao giá trị sản phẩm. Bên cạnh sản phẩm chủ lực là tinh dầu tràm nguyên chất, HTX nghiên cứu, phát triển thêm các mặt hàng như cao tinh dầu, nụ, nhang và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ dược liệu bản địa. Việc đa dạng hóa sản phẩm không chỉ đáp ứng nhu cầu thị trường mà còn góp phần duy trì nghề truyền thống, tạo việc làm ổn định và nâng cao thu nhập cho người dân.

Ngoài đầu tư sản xuất, HTX chú trọng đổi mới phương thức kinh doanh, ứng dụng công nghệ số vào hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm. HTX còn tổ chức các hoạt động trải nghiệm nghề chưng cất dầu tràm dành cho học sinh, du khách, góp phần quảng bá văn hóa địa phương và nâng cao giá trị thương hiệu.

Đáng chú ý là sản phẩm dầu tràm Lộc Thủy đã có mặt tại hệ thống phân phối của Liên minh HTX Thương mại TP. Hồ Chí Minh (Saigon Co.op). Đây là bước tiến quan trọng giúp sản phẩm truyền thống của địa phương tiếp cận thị trường rộng hơn, mở ra cơ hội phát triển sản xuất theo hướng chuyên nghiệp.

Bà Mai Thị Thùy Vân, Giám đốc HTX Sản xuất, chế biến, dịch vụ dầu tràm Lộc Thủy cho biết, việc đưa sản phẩm vào hệ thống phân phối hiện đại không chỉ khẳng định chất lượng mà còn tạo động lực để HTX tiếp tục đổi mới. Thời gian tới, HTX sẽ tập trung nâng cao chất lượng, phát triển thêm các dòng sản phẩm từ cây tràm, thúc đẩy chuyển đổi số và mở rộng thị trường tiêu thụ. Qua đó, khai thác tốt hơn nguồn nguyên liệu bản địa, nâng cao giá trị sản xuất và sức cạnh tranh của sản phẩm.

Nâng cao chất lượng, đa dạng mẫu mã sẽ giúp sản phẩm của các HTX có cơ hội tiếp cận được các thị trường hiện đại.

Cùng với mở rộng thị trường, nhiều HTX trên địa bàn thành phố chú trọng phát triển thành viên liên kết để chủ động nguồn nguyên liệu, nâng cao năng lực sản xuất và tạo sinh kế cho người dân.

Tại HTX Nông lâm ngư nghiệp A Roàng, xã A Lưới 4, ngoài 10 thành viên chủ chốt, HTX đã phát triển hơn 100 thành viên liên kết. Thông qua mô hình này, các hộ dân có điều kiện tham gia vào chuỗi sản xuất, được hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cây trồng, hỗ trợ sơ chế, chế biến và tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm.

Tận dụng lợi thế của địa phương, HTX tập trung phát triển các sản phẩm nông nghiệp đặc sản, dược liệu như thiên niên kiện, gừng gió, bưởi da xanh... Đồng thời, HTX mở rộng sản xuất thổ cẩm dệt zèng phục vụ du lịch, vừa góp phần gìn giữ nghề truyền thống, vừa tạo thêm việc làm cho người dân vùng cao.

Bà Blup Tha, Giám đốc HTX Nông lâm ngư nghiệp A Roàng chia sẻ, phát triển thành viên liên kết giúp HTX mở rộng vùng nguyên liệu, chủ động nguồn cung và từng bước đáp ứng nhu cầu thị trường. Thay vì sản xuất nhỏ lẻ, các hộ dân được tập hợp, hỗ trợ kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm và liên kết tiêu thụ sản phẩm. HTX cũng là cầu nối giúp thành viên tiếp cận nguồn vốn, phát triển sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập.

HTX còn chú trọng tạo sinh kế dưới tán rừng gắn với bảo vệ rừng. Việc khai thác hợp lý lợi thế tự nhiên, đa dạng hóa cây trồng và sản phẩm đã tạo thêm nguồn thu, đồng thời góp phần giúp người dân ổn định đời sống, thích ứng với điều kiện thời tiết ở vùng cao.

Liên kết theo chuỗi, nâng sức cạnh tranh

Thực tế hoạt động của các HTX cho thấy, mở rộng thành viên liên kết là giải pháp quan trọng để phát triển vùng nguyên liệu, tăng quy mô sản xuất và chủ động nguồn cung. Tuy nhiên, để sản phẩm tham gia sâu hơn vào các kênh phân phối hiện đại, các HTX cần tiếp tục nâng cao chất lượng, cải tiến mẫu mã, bao bì, hoàn thiện quy trình sản xuất và năng lực quản trị.

Liên minh HTX tổ chức “Phiên chợ Hợp tác xã” để giới thiệu, kết nối tiêu thụ sản phẩm cho các HTX và thành viên.

Từ đầu năm 2026 đến nay, trên địa bàn thành phố có 13 HTX thành lập mới; 12 HTX được hợp nhất thành 4 HTX nhằm mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả hoạt động. Cùng với việc củng cố tổ chức, Liên minh HTX thành phố tập trung phát triển thành viên, hỗ trợ các đơn vị nâng cao năng lực quản lý, sản xuất, kinh doanh và kết nối thị trường.

Đáng chú ý, Liên minh HTX thành phố đã phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ thành phố và Saigon Co.op triển khai hợp tác nhằm tăng cường kết nối thị trường. Chương trình hướng đến liên kết sản xuất, quảng bá thương hiệu, tiêu thụ sản phẩm và xây dựng chuỗi cung ứng hàng hóa thông qua hệ thống siêu thị, các kênh phân phối của Saigon Co.op cùng mạng lưới HTX, doanh nghiệp tại Huế. Theo đó, Liên minh HTX thành phố giữ vai trò tập hợp, giới thiệu các HTX có sản phẩm tiềm năng; hỗ trợ tư vấn pháp lý, hoàn thiện hồ sơ chứng nhận chất lượng và xúc tiến thương mại. Sự hợp tác này tạo cơ hội để các HTX từng bước hoàn thiện sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh và tiếp cận các kênh tiêu thụ ổn định.

Song song với kết nối các kênh phân phối, Liên minh HTX thành phố đẩy mạnh xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm bằng nhiều hình thức. Trong năm 2026, đơn vị phối hợp tổ chức Ngày hội sản phẩm của các HTX và doanh nghiệp thành viên liên kết Huế - Saigon Co.op tại khu vực cầu ngói Thanh Toàn, phường Thanh Thủy và xã Vinh Lộc; đồng thời tổ chức các phiên chợ, hoạt động quảng bá, kết nối cung cầu.

Liên minh HTX thành phố còn tạo điều kiện cho 70 lượt HTX và hơn 40 lượt doanh nghiệp liên kết, hộ sản xuất tham gia các hội chợ, hội thảo, diễn đàn, ngày hội trưng bày, quảng bá sản phẩm và kết nối cung cầu từ đầu năm đến nay. Qua đó, hơn 750 lượt hàng hóa, sản phẩm được giới thiệu đến người tiêu dùng, mở rộng cơ hội hợp tác, tìm kiếm đối tác và tiêu thụ sản phẩm địa phương.

HTX Dầu tràm Lộc Thủy nâng cao chất lượng, đa dạng sản phẩm để tiếp cận các thị trường lớn.

Các hoạt động xúc tiến thương mại giúp sản phẩm của HTX tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng, giới thiệu đặc trưng, chất lượng và tìm kiếm đối tác phân phối. Đây cũng là dịp để các đơn vị trao đổi kinh nghiệm, nắm bắt thị hiếu thị trường, từ đó điều chỉnh hoạt động sản xuất, kinh doanh phù hợp.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Liên minh HTX thành phố cho biết, việc kết nối với Saigon Co.op mở ra cơ hội để các HTX đưa sản phẩm vào hệ thống phân phối hiện đại, từng bước hình thành chuỗi cung ứng ổn định. Huế có nhiều sản phẩm đặc trưng, gắn với lợi thế nguyên liệu và giá trị văn hóa bản địa. Tuy nhiên, để phát huy tiềm năng này, các HTX cần chủ động đổi mới phương thức sản xuất, nâng cao chất lượng và đáp ứng các tiêu chuẩn của thị trường. Bên cạnh xúc tiến thương mại, Liên minh HTX thành phố tiếp tục chú trọng hỗ trợ các HTX nâng cao năng lực quản lý, kế toán, tài chính, bán hàng và marketing. Đây là nền tảng để các đơn vị hoạt động chuyên nghiệp hơn, xây dựng thương hiệu và chủ động tham gia chuỗi cung ứng.

Nâng cao năng lực sản xuất, bảo đảm chất lượng và mở rộng thị trường tiêu thụ sẽ tạo thêm động lực cho kinh tế tập thể phát triển. Qua đó, góp phần nâng cao thu nhập cho thành viên, người lao động và phát huy giá trị các sản phẩm đặc trưng của Huế.