Bộ trưởng Lương Tam Quang và Đại sứ Hà Lan Remco Van Wijngaarden. (Ảnh: bocongan.gov.vn)

Bộ trưởng Lương Tam Quang tin tưởng với kiến thức, năng lực và kinh nghiệm công tác trong ngành ngoại giao nhiều năm, ngài Đại sứ sẽ có một nhiệm kỳ hết sức thành công tại Việt Nam.

Trong bối cảnh tình hình tội phạm trên thế giới diễn biến rất phức tạp, trong đó có tội phạm khủng bố, mua bán người, ma túy, rửa tiền, di cư trái phép, lừa đảo trên không gian mạng tác động đa chiều, trực tiếp đến ổn định, an toàn xã hội của cả Việt Nam và Hà Lan, Bộ trưởng Lương Tam Quang cho rằng hợp tác trên lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật giữa hai nước cần được nâng tầm tương xứng với quan hệ Đối tác toàn diện. Hai bên cần tích cực trao đổi kinh nghiệm, phối hợp phòng chống các loại tội phạm có yếu tố xuyên quốc gia, trên cơ sở pháp luật mỗi nước và các điều ước quốc tế có liên quan; thúc đẩy đàm phán, tiến tới ký kết Hiệp định song phương về dẫn độ, Hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù và Hiệp định về phòng, chống tội phạm..

Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị ngài Đại sứ đóng vai trò cầu nối, thúc đẩy hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các đối tác Hà Lan có thế mạnh về công nghệ an ninh, công nghệ lượng tử, đóng tàu biển phù hợp với nhu cầu và năng lực của Bộ Công an.

Đại sứ Remco Van Wijngaarden bày tỏ vui mừng nhận nhiệm vụ tại Việt Nam; mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp của Bộ Công an Việt Nam trong nhiệm kỳ công tác; khẳng định sẽ nỗ lực làm cầu nối, thúc đẩy trao đổi, triển khai các cơ chế hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.