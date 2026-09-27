Nâng tầm hợp tác an ninh toàn cầu, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa

Với lịch trình làm việc dày đặc, hiệu quả và thực chất, chuyến công tác đã ghi dấu ấn sâu sắc về sự chủ động hội nhập quốc tế của lực lượng Công an nhân dân (CAND), khẳng định vai trò tiên phong của Việt Nam trong ứng phó với các thách thức an ninh toàn cầu, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia từ sớm, từ xa.

Bộ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tại phiên họp về đấu tranh với tội phạm lừa đảo có tổ chức.

Kiên quyết đấu tranh với tội phạm lừa đảo có tổ chức

​​Tại thành phố New York (Hoa Kỳ), Bộ trưởng Lương Tam Quang đã chủ trì và tham gia chuỗi hoạt động đối ngoại đa phương quan trọng tại Trụ sở LHQ, thể hiện rõ hình ảnh một Việt Nam trách nhiệm, chủ động đóng góp vào an ninh chung của thế giới.

​Điểm nhấn nổi bật là sự kiện cấp cao với chủ đề “Đấu tranh tội phạm lừa đảo có tổ chức: Phương hướng từ Hội nghị Thượng đỉnh toàn cầu về chống lừa đảo” do Bộ trưởng Lương Tam Quang và Cơ quan Phòng, chống ma túy và tội phạm của LHQ (UNODC) đồng chủ trì. Sự kiện khẳng định quyết tâm của Việt Nam trong việc dẫn dắt nỗ lực quốc tế trước sự bùng nổ của tội phạm công nghệ cao và lừa đảo xuyên quốc gia.

Phát biểu tại đây, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, thế giới đang trải qua những chuyển đổi sâu sắc. Mặt trái của kết nối số và công nghệ phát triển nhanh, là sự gia tăng tội phạm lừa đảo có tổ chức, xuyên quốc gia. Những mạng lưới tội phạm lừa đảo có tổ chức ngày càng linh hoạt, phân tán và khó nhận diện. Một đường dây tội phạm có thể tổ chức hoạt động tại một quốc gia, sử dụng hạ tầng kỹ thuật của quốc gia khác, chuyển dòng tiền qua nhiều khu vực tài phán và gây thiệt hại cho nạn nhân ở nhiều châu lục. Phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm ngày càng tinh vi, vượt qua hầu hết các giải pháp xử lý, trấn áp truyền thống của từng quốc gia.

Bộ trưởng Lương Tam Quang và bà Monica Kathina Juma, Giám đốc điều hành UNODC ký kết “Ý định thư về việc thành lập Trung tâm phòng, chống tội phạm mạng tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương tại Việt Nam”.

Lừa đảo tác động sâu sắc đến an ninh con người, an ninh kinh tế, trật tự xã hội và thành quả phát triển bền vững, làm gia tăng bất bình đẳng, xói mòn lòng tin trong xã hội và cản trở chuyển đổi số. Nhiều đường dây lừa đảo gắn với hành vi mua bán người, cưỡng bức lao động, rửa tiền và các hình thức tội phạm khác. Không một quốc gia nào, dù mạnh đến đâu, có thể đơn độc tự bảo vệ mình trước mối đe dọa mang tính toàn cầu này.

Trước vấn nạn tội phạm lừa đảo có tổ chức, vì tương lai và hạnh phúc của nhân loại, tháng 10/2025, tại Thủ đô Hà Nội, cộng đồng quốc tế đã thiết lập dấu mốc lịch sử về số lượng quốc gia cao kỷ lục ký kết ngay tại Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng. Việt Nam với quan điểm “lấy con người là trung tâm, an ninh con người là mục đích, sự an toàn, hạnh phúc của người dân là mục tiêu tối thượng”, đã triển khai quyết liệt các giải pháp kiên quyết ngăn chặn, xoá bỏ triệt để mầm mống hình thành các tổ chức tội phạm lừa đảo có tổ chức xuyên biên giới cả trong và ngoài nước.

Bộ trưởng Lương Tam Quang và Quyền Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc phụ trách phòng, chống khủng bố.

Việt Nam coi đóng góp cho hoà bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới là trách nhiệm, đã chủ động, tích cực tham gia xây dựng, củng cố khuôn khổ pháp lý quốc tế về phòng, chống tội phạm trên cơ sở vai trò trung tâm của Liên hợp quốc, Hiến chương Liên hợp quốc và các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế. Tích cực đàm phán, xây dựng, thúc đẩy thông qua và tổ chức thành công Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng - Công ước tại Hà Nội; đồng thời tăng cường hợp tác với các quốc gia trong đấu tranh triệt xoá loại tội phạm này.

Bộ trưởng Lương Tam Quang hội đàm với Phó Tổng Thư ký LHQ phụ trách gìn giữ hòa bình Jean-Pierre Lacroix.

Phát huy vai trò trung tâm của Liên hợp quốc, với sự thống nhất ý chí của cộng đồng quốc tế, chúng ta đã có “Công ước LHQ về phòng chống tội phạm có tổ chức” và “Công ước LHQ về chống tội phạm mạng”, song thực tế ứng phó với loại tội phạm này hiệu quả chưa cao, thậm chí có dấu hiệu “đi sau tội phạm”. Đã đến lúc cộng đồng quốc tế phải chuyển mạnh từ cam kết sang hành động; từ nhận diện thách thức sang phối hợp thực chất; thu hẹp khoảng cách giữa tốc độ vận hành của tội phạm và tốc độ hợp tác của các quốc gia; xác định ứng phó hiệu quả với tội phạm lừa đảo có tổ chức phải là yêu cầu cấp thiết để bảo vệ an ninh con người, an ninh kinh tế, trật tự xã hội, thành quả phát triển bền vững.

Bộ trưởng Lương Tam Quang và Phó Tổng Thư ký LHQ phụ trách công nghệ Amandeep Singh Gill.

Để góp phần thúc đẩy sự chuyển đổi chiến lược này, tiếp nối kết quả Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu về chống lừa đảo do UNODC và INTERPOL đồng chủ trì tháng 3/2026 tại Áo, Bộ trưởng Lương Tam Quang chia sẻ 03 định hướng:

Thứ nhất, tiếp tục củng cố khuôn khổ pháp lý quốc tế, phát huy vai trò trung tâm của Liên hợp quốc trong thúc đẩy hợp tác toàn cầu về phòng, chống tội phạm lừa đảo có tổ chức. Các quốc gia cần lấy Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) làm khung tham chiếu chuẩn mực cho toàn bộ hoạt động hợp tác phòng chống tội phạm lừa đảo có tổ chức. Tập trung thúc đẩy ký, phê chuẩn và sớm đưa Công ước Hà Nội vào hiệu lực, đồng thời chuẩn bị ngay các điều kiện thực thi như hoàn thiện pháp luật, xác lập đầu mối hợp tác hiệu quả, nâng cao năng lực điều tra số, quản lý chứng cứ điện tử, điều tra tài chính và hỗ trợ các quốc gia còn hạn chế về nguồn lực, sớm đưa vào vận hành Mạng lưới 24/7 và cơ chế bảo toàn chứng cứ điện tử khẩn cấp.

Thứ hai, tạo bước ngoặt về phối hợp hành động chung, chuyển dần từ ứng phó sang phòng ngừa. Theo đồng chí Bộ trưởng, thời gian là yếu tố quyết định hiệu quả đấu tranh với lừa đảo xuyên quốc gia. Một cảnh báo được chia sẻ sớm có thể kịp thời ngăn ngừa thiệt hại cho hàng nghìn nạn nhân; một yêu cầu bảo toàn chứng cứ được thực hiện kịp thời có thể giữ lại dấu vết quan trọng; một quyết định phong tỏa nhanh có thể ngăn dòng tiền tội phạm bị tẩu tán. Do vậy, cần tăng cường kết nối giữa các đầu mối thực thi pháp luật, phát huy mạng lưới 24/7, thúc đẩy trao đổi thông tin nhanh, điều tra chung, phối hợp xuyên biên giới, điều tra tài chính và truy tìm dòng tiền; đặc biệt coi trọng việc phong tỏa, thu hồi tài sản do phạm tội mà có, bởi lợi nhuận chính là động lực duy trì và tái tạo các mạng lưới lừa đảo.

Song song với hợp tác xử lý các vụ việc, cần hợp tác nâng cao năng lực cảnh báo sớm về phương thức, thủ đoạn mới, sự dịch chuyển của các trung tâm tội phạm, hạ tầng viễn thông, tài chính và công nghệ bị lợi dụng; đưa phòng ngừa trở thành một năng lực chiến lược, được đầu tư dài hạn và được tổ chức trên cơ sở hợp tác quốc tế chặt chẽ. Chỉ khi các quốc gia hợp tác chặt chẽ, hành động nhịp nhàng, mới không tạo ra khoảng trống mà tội phạm có thể lợi dụng hoạt động.

Thứ ba, xây dựng hệ sinh thái phòng, chống lừa đảo với sự tham gia thực chất của các chủ thể, lấy người dân làm trung tâm, an ninh con người là mục đích tối thượng. Thực tế, hạ tầng mà tội phạm lợi dụng để thực hiện lừa đảo nằm trong hệ sinh thái của ngân hàng, tổ chức tài chính, doanh nghiệp viễn thông, nền tảng công nghệ, mạng xã hội và các nhà cung cấp dịch vụ số. Do vậy, hợp tác giữa các chủ thể trên cơ sở năng lực công nghệ, khả năng phát hiện rủi ro phải trở thành một cấu phần thường xuyên của chiến lược phòng, chống lừa đảo. Trong mọi giải pháp, người dân và nạn nhân phải được đặt ở vị trí trung tâm với cơ chế trình báo thuận tiện hơn, thông tin cảnh báo sớm hơn và hỗ trợ, phong toả giao dịch, thu hồi tài sản nhanh hơn.

Tội phạm lừa đảo có tổ chức hoạt động xuyên biên giới, an ninh của mỗi quốc gia ngày càng gắn chặt với an ninh của các quốc gia khác; an sinh của mỗi người dân gắn liền với an ninh, ổn định của mỗi quốc gia. Một môi trường số an toàn không thể được tạo ra bằng những nỗ lực riêng lẻ. Điều chúng ta cần là Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế được tôn trọng, lòng tin được củng cố, thông tin được chia sẻ kịp thời và hành động được phối hợp thực chất. Không một người dân nào phải đơn độc đối mặt với những mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia được tổ chức chuyên nghiệp và vận hành bằng công nghệ hiện đại.

Kết thúc bài phát biểu, Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định Việt Nam sẵn sàng là một thành viên tích cực, một đối tác tin cậy và một nhịp cầu thúc đẩy hợp tác toàn cầu vì một thế giới an toàn hơn, công bằng hơn và không để ai bị bỏ lại phía sau.

Cũng tại Trụ sở LHQ, Bộ trưởng Lương Tam Quang và bà Monica Kathina Juma, Giám đốc điều hành UNODC, đã chính thức ký kết “Ý định thư về việc thành lập Trung tâm phòng, chống tội phạm mạng tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương tại Việt Nam”. Đây là bước ngoặt mang tầm chiến lược, tạo tiền đề để Việt Nam trở thành trung tâm phối hợp đào tạo, điều phối phòng ngừa tội phạm số của khu vực.

​Song song với đó, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã có các cuộc làm việc chuyên sâu với các nhà lãnh đạo cấp cao của LHQ: Làm việc với Quyền Phó Tổng Thư ký LHQ phụ trách phòng, chống khủng bố, hai bên nhất trí tăng cường phối hợp trao đổi thông tin, nâng cao năng lực thực thi pháp luật nhằm đấu tranh có hiệu quả với tội phạm khủng bố.

Hội đàm với Phó Tổng Thư ký LHQ phụ trách gìn giữ hòa bình Jean-Pierre Lacroix, hai Bên nhấn mạnh đến việc tăng cường năng lực ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống, an ninh mạng và thúc đẩy quản trị công nghệ toàn cầu trong kỷ nguyên số; tăng cường hợp tác về chứng cứ điện tử, điều tra số, phòng, chống lừa đảo trực tuyến, đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật.

Bộ trưởng Lương Tam Quang và Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ Cartwright Weiland.

Bộ trưởng khẳng định Việt Nam cam kết mở rộng tham gia các phái bộ LHQ, đề nghị LHQ hỗ trợ đào tạo sĩ quan CAND, tiếp nhận chuyên gia Việt Nam và mời lãnh đạo Cục Hoạt động hòa bình đồng chủ trì Hội thảo quốc tế về nữ cảnh sát gìn giữ hòa bình tại Việt Nam vào đầu năm 2027.

Làm việc với Phó Tổng Thư ký LHQ phụ trách công nghệ Amandeep Singh Gill, đồng chí Bộ trưởng đề nghị LHQ đồng hành triển khai Công ước Hà Nội, hỗ trợ đào tạo điều tra số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) có trách nhiệm trong thực thi pháp luật và tăng cường năng lực xử lý chứng cứ điện tử.

​​Trong khuôn khổ các hoạt động song phương tại New York, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã có buổi làm việc với Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ Cartwright Weiland. Hai bên khẳng định quyết tâm thúc đẩy đàm phán Hiệp định Tương trợ tư pháp về hình sự, đẩy mạnh phối hợp truy bắt đối tượng truy nã và chia sẻ thông tin nghiệp vụ nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm.

​Gắn kết chặt chẽ nhiệm vụ bảo vệ an ninh với mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã dành nhiều thời gian tiếp xúc với các tập đoàn, định chế tài chính hàng đầu của Hoa Kỳ, bao gồm Amazon, American Kestrel và Excelerate Energy, Bộ trưởng nhấn mạnh Bộ Công an luôn giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ an ninh kinh tế, kiến tạo môi trường kinh doanh an toàn, minh bạch và thượng tôn pháp luật. Đồng chí Bộ trưởng đề nghị các tập đoàn thúc đẩy đầu tư, chuyển giao công nghệ phát triển hạ tầng năng lượng sạch tại Việt Nam. Trước đó, Bộ trưởng Lương Tam Quang cũng đã tiếp lãnh đạo Viện khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ.

Bộ trưởng Lương Tam Quang tiếp lãnh đạo Viện khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ.

Hợp tác an ninh là trụ cột quan trọng trong quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Canada

​Sáng 25/9/2026, tại thủ đô Ottawa, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Bộ An toàn công cộng Canada Gary Anandasangaree, cùng sự tham dự của Lãnh đạo Cơ quan Biên mậu (CBSA) và Cảnh sát Hoàng gia Canada (RCMP). Hai bên khẳng định quyết tâm đưa hợp tác an ninh trở thành trụ cột của quan hệ Đối tác chiến lược.

Bộ trưởng Lương Tam Quang đã tiếp một số các tập đoàn, định chế tài chính hàng đầu của Hoa Kỳ.

Bộ trưởng Lương Tam Quang đề xuất: Thiết lập cơ chế thường niên “Đối thoại An ninh và Thực thi pháp luật cấp Thứ trưởng” nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp nghiệp vụ; Phối hợp chặt chẽ bảo đảm an ninh tuyệt đối cho các sự kiện quốc tế trọng đại, tiêu biểu là Hội nghị APEC 2027 tại Việt Nam và APEC 2029 tại Canada.

Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đẩy mạnh phối hợp trong đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm công nghệ cao và chia sẻ thông tin truy bắt đối tượng truy nã; kiên quyết không để các thế lực thù địch lợi dụng địa bàn lẩn trốn hoặc tiến hành các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia của mỗi nước.

Bộ trưởng Lương Tam Quang và Bộ trưởng Bộ An toàn công cộng Canada Gary Anandasangaree.

Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác phòng, chống tội phạm mạng và ứng dụng công nghệ trong thực thi pháp luật; đẩy mạnh hợp tác về công nghiệp an ninh; chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, quản lý biên giới hiện đại.

​Đặc biệt, nhằm hiện thực hóa mục tiêu làm chủ công nghệ, hiện đại hóa lực lượng, dịp này các đơn vị chức năng Bộ Công an Việt Nam đã làm việc với Lãnh đạo Tập đoàn Telesat nhằm trao đổi hợp tác trong thời gian tới.

Quang cảnh hội đàm giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ An toàn công cộng Canada.

​Chuyến công tác của Bộ trưởng Lương Tam Quang và đoàn đại biểu Bộ Công an Việt Nam thành công rực rỡ đã khẳng định tư duy ngoại giao an ninh sắc bén, chủ động và toàn diện của Bộ Công an trong kỷ nguyên mới, góp phần củng cố thế trận an ninh vững chắc từ sớm, từ xa, nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, phụng sự đắc lực sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.