Chúc mừng Đại sứ Remco Van Wijngaarden bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Bộ trưởng Lương Tam Quang tin tưởng với kiến thức, năng lực và kinh nghiệm công tác trong ngành ngoại giao nhiều năm, ngài Đại sứ sẽ có một nhiệm kỳ hết sức thành công tại Việt Nam.

Bộ trưởng Lương Tam Quang và Đại sứ Hà Lan Remco Van Wijngaarden.

Bộ trưởng Lương Tam Quang điểm lại, kể từ khi hai nước Việt Nam và Hà Lan thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973, quan hệ song phương đã mở rộng từ hợp tác phát triển sang hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, quản lý nguồn nước, ứng phó với biến đổi khí hậu, giáo dục và giao lưu nhân dân. Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Nhà vua Willem-Alexander và Hoàng hậu Máxima tháng 3/2024 là một dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước, góp phần thúc đẩy hợp tác và tăng cường kết nối giữa các cơ quan, doanh nghiệp và người dân hai Bên.

Về hợp tác trong lĩnh vực thực thi pháp luật, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, hai Bên đã tích cực tổ chức trao đổi đoàn cấp cao, gần nhất là Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an do Thứ trưởng Lê Văn Tuyến dẫn đầu thăm, làm việc tại Hà Lan từ ngày 31/10 - 3/11/2026. Bên cạnh đó, hai Bên duy trì trao đổi thông tin, phối hợp điều tra, xác minh thông tin qua kênh INTERPOL; thúc đẩy triển khai các hoạt động hợp tác về thực thi Công ước chống tra tấn (UNCAT); đồng thời xúc tiến đàm phán ký kết các Hiệp định về dẫn độ tội phạm.

Bộ trưởng Lương Tam Quang chúc mừng Đại sứ Remco Van Wijngaarden bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Trong bối cảnh tình hình tội phạm trên thế giới diễn biến rất phức tạp, trong đó có tội phạm khủng bố, mua bán người, ma túy, rửa tiền, di cư trái phép, lừa đảo trên không gian mạng tác động đa chiều, trực tiếp đến ổn định, an toàn xã hội của cả Việt Nam và Hà Lan, Bộ trưởng Lương Tam Quang cho rằng hợp tác trên lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật giữa hai nước cũng cần được nâng tầm tương xứng với quan hệ Đối tác Toàn diện.

Trên cơ sở đó, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị hai Bên tăng số lượng trao đổi đoàn và duy trì các cơ chế đối thoại, tiếp xúc ở các cấp, nhấn mạnh thông qua các chuyến thăm, làm việc và tiếp xúc trực tiếp, hai Bên có thể trao đổi sâu hơn về tình hình, chính sách và kinh nghiệm xử lý các vấn đề an ninh, trật tự; đồng thời xác định những lĩnh vực hợp tác có tiềm năng, phù hợp với nhu cầu thực tiễn của mỗi Bên.

Bộ trưởng nhấn mạnh hai Bên cần tích cực trao đổi kinh nghiệm, phối hợp trong phòng, chống các loại tội phạm có yếu tố xuyên quốc gia, trên cơ sở pháp luật mỗi nước và các điều ước quốc tế có liên quan; đề nghị phía Hà Lan thúc đẩy đàm phán, tiến tới ký kết Hiệp định song phương về dẫn độ, Hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù và Hiệp định về phòng, chống tội phạm.

Bộ trưởng Lương Tam Quang trao quà lưu niệm tặng Đại sứ Remco Van Wijngaarden.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Lương Tam Quang bày tỏ mong muốn hai Bên tiếp tục tăng cường hợp tác đào tạo, nâng cao năng lực trong lĩnh vực thực thi pháp luật; đề nghị phía Hà Lan tiếp tục phối hợp tổ chức các khóa tập huấn dành cho cán bộ trực tiếp thực hiện công tác điều tra, thi hành án hình sự, thi hành tạm giữ, tạm giam và cán bộ liên ngành về công tác chống tra tấn tại các tỉnh, địa phương của Việt Nam.

Ngoài ra, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị ngài Đại sứ đóng vai trò cầu nối, thúc đẩy hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các đối tác Hà Lan có thế mạnh về công nghệ an ninh, công nghệ lượng tử, đóng tàu biển phù hợp với nhu cầu và năng lực của Bộ Công an.

Cuối cùng, hai Bên nhất trí không cho phép bất cứ tổ chức hoặc cá nhân nào lợi dụng địa bàn của nước này để hoạt động tội phạm xâm hại an ninh, trật tự nước kia; phối hợp bảo vệ tuyệt đối an toàn các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao; bảo đảm an ninh, an toàn cho công dân hai nước kinh doanh, đầu tư, học tập, du lịch trên lãnh thổ của nhau.

Về phần mình, Đại sứ Remco Van Wijngaarden trân trọng cảm ơn sự đón tiếp và những lời chúc tốt đẹp của Bộ trưởng Lương Tam Quang nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác; bày tỏ vui mừng được nhận nhiệm vụ tại Việt Nam trong bối cảnh quan hệ hợp tác giữa hai nước tiếp tục phát triển.

Ngài Đại sứ bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp của Bộ Công an Việt Nam trong nhiệm kỳ công tác; khẳng định sẽ nỗ lực làm cầu nối, thúc đẩy trao đổi giữa các cơ quan chức năng hai nước, hỗ trợ triển khai các cơ chế hợp tác giữa hai Bên ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.

* Cùng ngày, Đại tướng Lương Tam Quang đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Malaysia Jamal Sharifuddin Bin Johan đến chào xã giao nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Chúc mừng Đại sứ Jamal Sharifuddin Bin Johan bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Bộ trưởng Lương Tam Quang bày tỏ tin tưởng, với kinh nghiệm, trách nhiệm và sự quan tâm của mình, ngài Đại sứ sẽ có một nhiệm kỳ công tác thành công, đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước nói chung, giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ cũng như các cơ quan chức năng Malaysia nói riêng.

Bộ trưởng Lương Tam Quang và Đại sứ Malaysia Jamal Sharifuddin Bin Johan.

Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, ngài Đại sứ nhận nhiệm vụ tại Việt Nam trong bối cảnh quan hệ hai nước tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực chất, đặc biệt kể từ khi Việt Nam và Malaysia nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện nhân chuyến thăm chính thức Malaysia của Tổng Bí thư Tô Lâm vào tháng 11/2024.

Trên lĩnh vực an ninh, thực thi pháp luật, Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết, trên cơ sở Hiệp định giữa Chính phủ hai nước về hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia năm 2015, hợp tác về an ninh và phòng, chống tội phạm giữa hai Bên đã được mở rộng thông qua hợp tác trao đổi đoàn; chia sẻ thông tin phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia; phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn cho công dân nước này sinh sống, học tập và làm việc tại nước kia.

Bộ trưởng Lương Tam Quang chúc Đại sứ Jamal Sharifuddin Bin Johan có một nhiệm kỳ thành công tại Việt Nam.

Để tiếp tục đưa hợp tác trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật trở thành trụ cột quan trọng trong tổng thể quan hệ hợp tác Việt Nam - Malaysia, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị hai Bên tiếp tục duy trì trao đổi đoàn các cấp, tăng cường trao đổi thông tin và phối hợp triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương.

Tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn, cơ chế hợp tác đa phương, nhất là trong khuôn khổ ASEAN và các cơ chế quốc tế mà hai nước cùng tham gia; tiếp tục trao đổi, phối hợp quan điểm, lập trường và ủng hộ các sáng kiến phù hợp với lợi ích chung, góp phần duy trì đoàn kết, thống nhất và vai trò trung tâm của ASEAN.

Bộ trưởng Lương Tam Quang trao quà lưu niệm tặng Đại sứ Jamal Sharifuddin Bin Johan.

Đẩy mạnh trao đổi thông tin tình hình và phối hợp xử lý các vấn đề an ninh khu vực, quốc tế; cam kết không cho phép bất kỳ cá nhân, tổ chức nào sử dụng lãnh thổ nước này thực hiện các hoạt động chống phá nước kia, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức APEC 2027...

Nhân dịp này Bộ trưởng Lương Tam Quang cũng đề nghị phía Malaysia sớm phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng; sắp xếp thời gian thuận lợi sớm nhất để ký kết Hiệp định về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia giữa hai nước; đồng thời sớm xúc tiến đàm phán Hiệp định song phương về chuyển giao người bị kết án phạt tù và Hiệp định dẫn độ giữa hai nước, qua đó tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tạo cơ sở thuận lợi cho các hoạt động đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia.

Bộ trưởng cũng bày tỏ mong muốn phía Malaysia tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nâng cao năng lực cho lực lượng chức năng Việt Nam trong các lĩnh vực thế mạnh, nhất là phòng, chống rửa tiền và đưa người di cư trái phép; chú trọng trao đổi phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm, kinh nghiệm điều tra xử lý các đường dây tội phạm xuyên quốc gia…

Đại sứ Jamal Sharifuddin Bin Johan trao quà lưu niệm tặng Bộ trưởng Lương Tam Quang.

Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Lương Tam Quang đã dành thời gian tiếp, Đại sứ Jamal Sharifuddin Bin Johan bày tỏ vui mừng trước những kết quả hợp tác tích cực giữa hai nước trong thời gian qua, đồng thời khẳng định trên cương vị và trọng trách mới, sẽ nỗ lực thúc đẩy mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan hữu quan Malaysia đạt được những thành quả cụ thể, góp phần quan trọng bảo đảm an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội của mỗi nước, vì sự hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và trên thế giới.

* Cũng cùng ngày, Đại tướng Lương Tam Quang đã tiếp tân Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Didier Le Bret.

Chào mừng Đại sứ Didier Le Bret sang nhận nhiệm kỳ công tác mới tại Việt Nam, Bộ trưởng Lương Tam Quang chúc ngài Đại sứ có một nhiệm kỳ thành công, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp cũng như quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa các cơ quan hữu quan Cộng hòa Pháp với Bộ Công an ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Bộ trưởng nhấn mạnh, cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Pháp đang phát triển mạnh mẽ trên nền tảng Đối tác chiến lược toàn diện. Chuyến thăm chính thức Pháp vào tháng 9/2026 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nâng tầm quan hệ hai nước với nhiều dự án và tạo ra kết quả cụ thể trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế, quốc phòng, an ninh, khoa học - công nghệ, văn hóa, giáo dục, kết nối địa phương.

Quang cảnh buổi tiếp.

Bộ trưởng Lương Tam Quang đánh giá, trong tổng thể quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp, hợp tác về an ninh - quốc phòng luôn đóng vai trò trụ cột quan trọng trong việc xây dựng lòng tin chính trị, cùng ứng phó với các thách thức chung trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực đang diễn biến hết sức phức tạp.

Trên nền tảng đó, Bộ trưởng Lương Tam Quang điểm lại, quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật Pháp đã đạt được những kết quả tích cực trên các lĩnh vực phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy, xuất nhập cảnh trái phép, công tác truy nã, chuyển giao phạm nhân, hoạt động Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, công nghiệp an ninh. Nổi bật, tháng 9/2026, Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Pháp đã ký Tuyên bố chung về hợp tác và tăng cường năng lực trong lĩnh vực an ninh dân sự nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực hàng không, bảo vệ biên giới, bảo vệ an ninh dân sự nhằm ứng phó với tình huống khẩn cấp và thiên tai.

Bộ trưởng Lương Tam Quang và Đại sứ Didier Le Bret trao đổi các định hướng thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Pháp.

Để tiếp tục thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Pháp nói chung, giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan thực thi pháp luật của Pháp nói riêng, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị hai Bên tăng cường hợp tác trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, các vấn đề an ninh phi truyền thống như dịch bệnh, biến đổi khí hậu, an ninh dân sự; phòng, chống giấy tờ giả; an ninh mạng, an ninh hàng không, bảo vệ dữ liệu cá nhân, trong đó chú trọng đào tạo, nâng cao năng lực cho lực lượng chuyên trách của Bộ Công an Việt Nam về bảo đảm an ninh mạng, phòng chống tội phạm mạng, tội phạm ma túy, phòng, chống khủng bố, tội phạm tổ chức đưa người di cư trái phép cũng như tham gia hoạt động gìn giữ hoà bình của Liên hợp quốc.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng đề nghị ngài Đại sứ có tiếng nói thúc đẩy Chính phủ Pháp sớm thông qua Công ước Liên hợp quốc về phòng, chống tội phạm mạng cũng như Hiệp định hợp tác về nhận trở lại công dân; thúc đẩy hợp tác, chuyển giao công nghệ giữa Bộ Công an Việt Nam với các đối tác Pháp có thế mạnh về công nghệ an ninh, công nghệ lượng tử, vệ tinh viễn thám, đóng tàu biển, công cụ hỗ trợ và phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ thế hệ mới phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế ở Việt Nam…

Bộ trưởng Lương Tam Quang và Đại sứ Didier Le Bret.

Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Lương Tam Quang đã dành thời gian tiếp, Đại sứ Didier Le Bret khẳng định, trên cơ sở đồng thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước, quan hệ hợp tác giữa hai Bên còn rất nhiều tiềm năng, cơ hội để phát triển trên các lĩnh vực nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Ngài Đại sứ cam kết, trên cương vị của mình, sẽ tích cực kết nối, thúc đẩy hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan thực thi pháp luật cũng như các tập đoàn, doanh nghiệp Pháp, góp phần đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp ngày càng sâu sắc, thực chất và hiệu quả hơn nữa.