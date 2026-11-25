Ngày 25/11, tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp Đại sứ Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam Remco Van Wijngaarden đến chào xã giao nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác.

Chúc mừng Đại sứ Remco Van Wijngaarden bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Bộ trưởng Lương Tam Quang tin tưởng với kiến thức, năng lực và kinh nghiệm công tác trong ngành ngoại giao nhiều năm, ngài Đại sứ sẽ có một nhiệm kỳ hết sức thành công tại Việt Nam.

Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị Đại sứ Remco Van Wijngaarden đóng vai trò cầu nối, thúc đẩy hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các đối tác Hà Lan.

Bộ trưởng Lương Tam Quang điểm lại, kể từ khi hai nước Việt Nam và Hà Lan thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973, quan hệ song phương đã mở rộng từ hợp tác phát triển sang hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, quản lý nguồn nước, ứng phó với biến đổi khí hậu, giáo dục và giao lưu nhân dân.

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Nhà vua Willem-Alexander và Hoàng hậu Máxima tháng 3/2024 là một dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước, góp phần thúc đẩy hợp tác và tăng cường kết nối giữa các cơ quan, doanh nghiệp và người dân hai bên.

Về hợp tác trong lĩnh vực thực thi pháp luật, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, hai bên đã tích cực tổ chức trao đổi đoàn cấp cao, gần nhất là Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an do Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng dẫn đầu thăm, làm việc tại Hà Lan từ ngày 31/10 - 3/11/2026. Bên cạnh đó, hai bên duy trì trao đổi thông tin, phối hợp điều tra, xác minh thông tin qua kênh INTERPOL; thúc đẩy triển khai các hoạt động hợp tác về thực thi Công ước chống tra tấn (UNCAT); đồng thời xúc tiến đàm phán ký kết các Hiệp định về dẫn độ tội phạm.

Trong bối cảnh tình hình tội phạm trên thế giới diễn biến rất phức tạp, trong đó có tội phạm khủng bố, mua bán người, ma túy, rửa tiền, di cư trái phép, lừa đảo trên không gian mạng tác động đa chiều, trực tiếp đến ổn định, an toàn xã hội của cả Việt Nam và Hà Lan, Bộ trưởng Lương Tam Quang cho rằng hợp tác trên lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật giữa hai nước cũng cần được nâng tầm tương xứng với quan hệ Đối tác toàn diện.

Bộ trưởng Lương Tam Quang chúc Đại sứ Remco Van Wijngaarden có nhiệm kỳ công tác thành công tại Việt Nam.

Trên cơ sở đó, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị hai bên tăng số lượng trao đổi đoàn và duy trì các cơ chế đối thoại, tiếp xúc ở các cấp, nhấn mạnh thông qua các chuyến thăm, làm việc và tiếp xúc trực tiếp, hai bên có thể trao đổi sâu hơn về tình hình, chính sách và kinh nghiệm xử lý các vấn đề an ninh, trật tự; đồng thời xác định những lĩnh vực hợp tác có tiềm năng, phù hợp với nhu cầu thực tiễn của mỗi bên.

Bộ trưởng nhấn mạnh hai bên cần tích cực trao đổi kinh nghiệm, phối hợp trong phòng, chống các loại tội phạm có yếu tố xuyên quốc gia, trên cơ sở pháp luật mỗi nước và các điều ước quốc tế có liên quan; đề nghị phía Hà Lan thúc đẩy đàm phán, tiến tới ký kết Hiệp định song phương về dẫn độ, Hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù và Hiệp định về phòng, chống tội phạm.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Lương Tam Quang bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác đào tạo, nâng cao năng lực trong lĩnh vực thực thi pháp luật; đề nghị phía Hà Lan tiếp tục phối hợp tổ chức các khóa tập huấn dành cho cán bộ trực tiếp thực hiện công tác điều tra, thi hành án hình sự, thi hành tạm giữ, tạm giam và cán bộ liên ngành về công tác chống tra tấn tại các tỉnh, địa phương của Việt Nam.

Không cho phép bất cứ tổ chức hoặc cá nhân nào lợi dụng địa bàn của nước này để hoạt động tội phạm xâm hại an ninh, trật tự nước kia; phối hợp bảo vệ tuyệt đối an toàn các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao; bảo đảm an ninh, an toàn cho công dân hai nước kinh doanh, đầu tư, học tập, du lịch trên lãnh thổ của nhau.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị ngài Đại sứ đóng vai trò cầu nối, thúc đẩy hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các đối tác Hà Lan có thế mạnh về công nghệ an ninh, công nghệ lượng tử, đóng tàu biển phù hợp với nhu cầu và năng lực của Bộ Công an.

Bộ trưởng Lương Tam Quang tặng quà lưu niệm Đại sứ Remco Van Wijngaarden.

Về phần mình, Đại sứ Remco Van Wijngaarden trân trọng cảm ơn sự đón tiếp và những lời chúc tốt đẹp của Bộ trưởng Lương Tam Quang nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác; bày tỏ vui mừng được nhận nhiệm vụ tại Việt Nam trong bối cảnh quan hệ hợp tác giữa hai nước tiếp tục phát triển.

Ngài Đại sứ bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp của Bộ Công an Việt Nam trong nhiệm kỳ công tác; khẳng định sẽ nỗ lực làm cầu nối, thúc đẩy trao đổi giữa các cơ quan chức năng hai nước, hỗ trợ triển khai các cơ chế hợp tác giữa hai Bên ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.