Người dân đến Văn phòng Thi hành án dân sự Nhân Dân, số 196, đường Phan Đình Phùng, để lập vi bằng trong giao dịch dân sự.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 6 văn phòng thi hành án dân sự (THADS) đang hoạt động. Những năm qua, các văn phòng đã đảm nhận khối lượng công việc đáng kể, trong đó có hàng nghìn vi bằng được lập để ghi nhận các sự kiện, hành vi làm căn cứ giải quyết tranh chấp như: hiện trạng nhà đất trước khi xây dựng, bàn giao tài sản, giao dịch đặt cọc, vi phạm hợp đồng hay hành vi đăng tải thông tin xâm phạm danh dự trên không gian mạng...

Bên cạnh đó, việc tống đạt hàng chục nghìn văn bản tố tụng của Tòa án và cơ quan THADS đã góp phần hỗ trợ hoạt động của các cơ quan tư pháp, bảo đảm tiến độ giải quyết công việc theo quy định.

Chị Nguyễn Thị L., ở phường Phan Đình Phùng, chia sẻ: Tôi đến Văn phòng THADS lập vi bằng để ghi nhận, tạo căn cứ pháp lý cho hợp đồng giao dịch bất động sản. Những hình ảnh, hiện trạng và thỏa thuận được thể hiện khách quan trong vi bằng giúp tôi có thêm cơ sở bảo vệ quyền lợi nếu xảy ra tranh chấp, kiện tụng. Nhờ đó, tôi yên tâm hơn, đồng thời tiết kiệm được thời gian và chi phí giải quyết các vấn đề phát sinh.

Luật THADS năm 2025 được đánh giá là bước tiến quan trọng về thể chế, tạo cơ sở pháp lý cho mô hình xã hội hóa hoạt động thi hành án phát triển. Việc đổi tên “Văn phòng Thừa phát lại” thành “Văn phòng THADS”; “Thừa phát lại” thành “Thừa hành viên” không chỉ là sự thay đổi về danh xưng mà còn thể hiện sự điều chỉnh vị trí pháp lý của tổ chức hành nghề ngoài công lập trong hệ thống THADS.

Văn phòng Thi hành án dân sự Doanh nghiệp Tư nhân Việt Bắc (tại số 135, đường Bắc Nam, phường Gia Sàng) với cở vật chất và nhân lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hoạt động theo các quy định Luật THADS 2025.

Đáng chú ý, luật mới bổ sung, làm rõ các thẩm quyền của Thừa hành viên, từ tống đạt giấy tờ, lập vi bằng, xác minh điều kiện thi hành án đến trực tiếp tổ chức thi hành bản án, quyết định theo yêu cầu của đương sự. Đặc biệt, quy định cho phép thừa hành viên xác minh tài sản ngoài địa bàn tỉnh nơi đặt trụ sở và đề nghị cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp tạm dừng giao dịch tài sản đã mở rộng phạm vi hoạt động, tạo điều kiện xử lý kịp thời các tình huống phát sinh trong quá trình thi hành án.

Ông Trần Việt Dũng, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, cho biết: Thời gian tới, Sở tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến những điểm mới của Luật đến các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và cơ quan tố tụng, giúp xã hội nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò của Thừa hành viên và Văn phòng THADS.

Với những quy định mới của Luật THADS năm 2025, cùng sự chủ động của các tổ chức hành nghề và vai trò đồng hành, giám sát của cơ quan quản lý nhà nước, hoạt động THADS ngoài công lập tại Thái Nguyên đang đứng trước cơ hội phát triển theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả hơn.